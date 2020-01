Nokia 8 los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Nokia 8 los kopen: dit moet je weten

De Nokia 8 werd in september 2017 uitgebracht en is het vierde Android-toestel met de Nokia-badge. De smartphone heeft een 5,3 inch-scherm (QHD), is voorzien van een vingerafdrukscanner, 4GB aan werkgeheugen, een flinke accu en een krachtige Snapdragon 835-chip. De Nokia 8 onderscheidt zich echter met zijn dubbele camera. Eén lens maakt foto’s in kleur, de andere wordt gebruikt om beelden in zwart-wit vast te leggen. Doordat de camera meer informatie verzamelt, ogen foto’s scherper en levendiger. Ook prettig is het feit dat de smartphone op een stockversie van Android draait - zonder overbodige toevoegingen, maar met snelle updates.

Uitvoeringen van de Nokia 8

Fabrikant HMD Global levert de Nokia 8 in drie versies, met 32GB, 64GB en 128GB opslag. Voor de meeste gebruikers zal 32GB voldoen, temeer omdat de interne opslagruimte uitbreidbaar is met een micro-sd-kaartje. Gebruik je veel apps, fotografeer je graag en download je geregeld series en muziekalbums voor offline gebruik, dan is het model met 128GB het overwegen waard. De Nokia 8 is verkrijgbaar in de kleuren blauw, donkerblauw, brons en en grijs.

Prijzen van de Nokia 8

De Nokia 8 kostte bij release 599 euro voor het 64GB-model, terwijl de 128GB-versie (die over 6GB in plaats van 4GB RAM beschikt) een prijskaartje van 699 euro droeg. Beide versies zijn, net als het 32GB-model, inmiddels voor een aanzienlijk lager bedrag verkrijgbaar. De Nokia 8 is een aantrekkelijk alternatief voor de vlaggenschepen van Apple en Samsung, en bij uitstek geschikt om los aan te schaffen.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Nokia 8

De Nokia 8 is een high-end smartphone met een bescheiden prijskaartje. Het toestel is weliswaar al een tijdje op de markt, maar heeft nog steeds veel te bieden. Zo kan de Nokia 8 overweg met de meeste apps en games en draait hij op een recente Android-versie.

Koop je de Nokia 8 los, dan haal je een simlockvrije smartphone in huis met standaard twee jaar fabrieksgarantie. Eventueel kun je een smartphoneverzekering afsluiten om de telefoon te beschermen tegen val- en waterschade. Als je een hoesje gebruikt en voorzichtig met je telefoon omspringt, is dat echter geen must. Houd er wel rekening mee dat de Nokia 8 enkel spatwaterbestendig is. Laat je de telefoon in het water vallen, dan zal hij het mogelijk niet overleven.

Heb je je keuze voor de Nokia 8 gemaakt? Gebruik dan onze prijsvergelijker voor het vinden van de beste deal. De scherpste aanbiedingen staan standaard bovenaan en met filteropties kun je sorteren op bijvoorbeeld kleur, levertijd en model. Alle prijzen en aanbiedingen worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.

Sim-only of Nokia 8 met abonnement?

De Nokia 8 is de laatste tijd sterk in prijs gedaald en daardoor interessant om los te kopen en te combineren met een sim only abonnement. Bestel je de smartphone los, dan vermijd je een BKR-registratie. Wel zo prettig als je binnenkort een huis gaat kopen. De meeste Nederlandse providers bieden scherpe sim only’s aan, met grote databundels voor relatief weinig geld. Bovendien heb je soms de optie om een maandelijks opzegbaar contract af te sluiten. Zo ben je flexibel om over te stappen als je elders een voordeliger abonnement hebt gevonden. Zustersite OnlySim heeft een actueel overzicht met de beste sim only aanbiedingen van dit moment en laat zien waar je op moet letten.