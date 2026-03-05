Nothing heeft de Nothing Phone (4a) Pro en de Phone (4a) op 5 maart 2026 aangekondigd. De Nothing Phone (4a) Pro is een redelijk geprijsde smartphone met een verrassend goede camera-opstelling en een prima updatebeleid.

Is de Nothing Phone (4a) Pro goedkoper met of zonder abonnement?

Welke optie het voordeligst voor jou is, hangt af van je wensen en situatie. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever kiezen voor maandlasten? Als je voor de maandlasten boven de 10 euro per maand kiest, voor twee jaar, krijg je te maken met een BKR-registratie (of 20 euro per maand voor een jaar), aangezien dit als een lening wordt beschouwd. Dit kan je mogelijkheden beperken als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag lager zal zijn.

Wil je geen BKR-registratie? Dan is het wellicht beter om het volledige bedrag voor de Nothing Phone in één keer te betalen. Zo krijg je de toestelkorting zonder je kredietstatus te beïnvloeden.

Als je kiest voor de Nothing Phone (4a) Pro zonder abonnement, heb je meer vrijheid om de sim-only deals te vergelijken en te kiezen uit een breed scala van aanbieders. Dit kan voordeliger zijn, vooral omdat sim-only abonnementen vaak goedkoper zijn dan abonnementen inclusief toestel.

Waar rekening mee houden met een abonnement voor je Nothing Phone (4a) Pro?

Wanneer je een Nothing Phone (4a) Pro met abonnement kiest, zijn er verschillende elementen die bepalen welke optie het beste bij je past. Of je nu prioriteit geeft aan een groot datavolume, lage kosten of extra kortingen, het is essentieel om te letten op de looptijd van het abonnement, de keuze voor een simkaart of eSIM, en de mogelijkheid om te profiteren van combivoordelen bij je provider. Al deze factoren spelen een rol bij het vinden van de ideale deal voor jou.

Let op extra korting bij je internet en/of tv provider

Als je al een tv- of internetabonnement hebt bij een bepaalde provider, kun je vaak profiteren van extra voordelen. Sluit je een Nothing Phone (4a) Pro met abonnement af dan bieden veel providers kortingen of speciale deals aan wanneer je meerdere diensten combineert. Denk aan lagere toestelkosten, extra mobiele data, gratis (streaming)diensten of hogere internetsnelheid. Zo bespaar je op je maandlasten, profiteer je van leuke extra’s en heb je alles onder één dak geregeld!

Waar vind ik de Nothing Phone (4a) Pro met abonnement het goedkoopst?

Onze prijsvergelijker toont altijd de goedkoopste (4a) Pro abonnement bovenaan. Dit hoeft echter niet per se de beste deal voor jou te zijn. Je filtert gemakkelijk op prijs, het aantal belminuten, MB’s en meer om het aanbod te zien dat bij jouw wensen past. Klik ook op jouw internet- en tv-provider, want dan zie je sneller welke deals zij met klantenkorting aanbieden.