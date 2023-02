OnePlus 11 met abonnement: vind hier de beste deals

De OnePlus 11 is op dit moment nog niet verkrijgbaar. De bekendmaking zal plaatsvinden 7 februari en dan zal het toestel ook te bestellen zijn. Het is nog niet duidelijk waar het toestel met abonnement verkrijgbaar zal zijn. Niet alle providers hebben afspraken met OnePlus. Webshops als Belsimpel en Mobiel.nl zullen de OnePlus in combinatie met een abonnement wel zeker aanbieden. En wat hij precies gaat kosten is nog niet duidelijk. Daar moeten we dus nog even op wachten.

De OnePlus 11 wordt weer voorzien van een prachtig amoled-display met een ververssnelheid van120Hz. Verder zal hij de krachtige Snapdragon 8 Gen 2 chip als hart hebben en in verschillende versies qua werk en opslaggeheugen beschikbaar komen. Ook wordt er weer samengewerkt met camerafabrikant Hasselblad. Zodra de eerste abonnementsprijzen bekend zijn zal onze vergelijker live gaan zodat jij alle prijzen kan gaan vergelijken.

De OnePlus 11 met abonnement of toch als los toestel?

De OnePlus 11 kan je straks voordelig met een abonnement afsluiten. Me4estal kan je bij de combinatie van een abonnement profiteren van extra toestelkorting. Hierdoor is het toestel meestal goedkoper vergeleken met los kopen. Je kan kiezen om de telefoon in één keer af te betalen of maandelijks. Zo hoef je niet in één keer een groot bedrag neer te tikken. In dit laatste geval ga je wel een lening aan. Is het bedrag groter dan 250 euro dan krijg je een BKR registratie.

Een BKR-registratie is niet zo erg, maar kan wel vervelend zijn als je de aankomende twee jaar een hypotheek wil aanvragen. Je kunt dan namelijk een stuk minder lenen.

OnePlus 11 los aanschaffen

Koop je liever een OnePlus 11 los toestel? Dan betaal je direct het hele bedrag, maar daarna zijn je maandelijkse kosten wel iets lager. Door een los toestel te combineren met een sim only-abonnement geniet je van het beste van beide werelden. In dit geval heb je iets meer keuze uit abonnementen waaronder prijsvechters als Simpel en Youfone.

De ene optie is niet perse beter dan de andere, het gaat vooral om je eigen voorkeuren.

Zo gebruik je de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker zie je automatisch de beste deals bovenaan staan. Wil je dus de goedkoopste OnePlus 11 met abonnement? Dan heb je die snel gevonden.

Let wel dat deze abonnementen dan ook het minst uitgebreid zijn. Als je meer MB’s of belminuten wil, kun je de filteropties gebruiken. Je ziet dan alleen nog maar het aanbod waar je ook daadwerkelijk in geïnteresseerd bent.

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding en je komt direct op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Daar kun je de bestelling voltooien zoals je gewend bent.