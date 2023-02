OnePlus 11 kopen: vergelijk alle los toestel prijzen

Let op: de OnePlus 11 los toestel kopen is op dit moment nog niet mogelijk. De bekendmaking zal plaatsvinden 7 februari en dan zal het toestel waarschijnlijk ook bestel baar zijn. Waar je hem dan kan kopen en voor welke prijs is nog niet bekend. Daar moeten we dus nog even op wachten.

De OnePlus 11 krijgt naar verwachting weer een amoled-display, een krachtige Snapdragon chip en verschillende versies op het gebied van werk en opslaggeheugen. Ook zal er weer samengewerkt worden met camerafabrikant Hasselblad om goede plaatjes te kunnen schieten. Zodra de eerste prijzen beschikbaar zullen zijn zal op deze pagina de prijsvergelijker te vinden zijn. Hier zie je snel waar het toestel het voordeligst te verkrijgen is. Zo scoor je altijd de beste deal van dit moment.

Voor wie is de OnePlus 11 het meest geschikt?

De OnePlus 11 kopen doe je vooral wanneer je een goede Android smartphone zoekt met een goed update beleid en goede specs. Qua specs zal hij te vergelijken zijn met de nieuwste Samsung en Xiaomi telefoons die ook binnenkort zullen verschijnen.

De OnePlus 11 is geschikt voor mensen die hun smartphone elke dag gebruiken om mee te bellen, internetten, entertainment en meer. Het is een high end toestel waarmee ook zware taken geen enkel probleem zijn. Daarom is hij ook voor zakelijk gebruik erg interessant.

Een OnePlus 11 als toestel kopen of toch met abonnement?

Als je een OnePlus 11 koopt als los toestel, dan betaal je in één keer het hele aanschafbedrag. Dat doet misschien even pijn, maar je maandlasten blijven wel lager op deze manier. Ook bespaar je jezelf een BKR-registratie die je meestal wel krijgt als je een abonnement afsluit waarin je het toestel per maand afbetaald. Combineer je OnePlus met een voordelig sim only-abonnement voor de beste deal

OnePlus 11 met abonnement

Als je toch voor de OnePlus 11 met abonnement gaat, dan kun je het toestel afbetalen in maandelijkse termijnen. Dat kan fijn zijn, omdat je dan nu niet meteen een hoog bedrag kwijt bent. Daarbij krijg je vaak toestelkorting van een provider of shop als je de combinatie afsluit. Dit krijg je ook als je het toestel in één keer afbetaald in het abonnement. Gebruik dus altijd de vergelijker om de beste deal te scoren.

Hoe werkt de prijsvergelijker?

Dat werkt heel simpel, de prijsvergelijker toont de goedkoopste optie namelijk automatisch bovenaan. Hij houdt daarbij zelfs rekening met tijdelijke kortingsacties en promoties. Je weet dus zeker dat je altijd van de beste prijs van dit moment gebruik maakt.

Door de filteropties te gebruiken, kun je het aanbod nog wat aanscherpen. Je ziet dan alleen datgene waar je ook daadwerkelijk in geïnteresseerd bent. Denk aan een bepaalde kleur, of wat extra opslagruimte.

Klik vervolgens op de aanbieding die het beste bij je past en je komt direct op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Daar kun je de OnePlus 11 kopen zoals je gewend bent. Alleen nu weet je zeker dat je gebruik maakt van de beste deal!