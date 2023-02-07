OnePlus 11 kopen: vergelijk alle los toestel prijzen

De OnePlus 11 kopen: dit moet je weten

Wil je de OnePlus 11 als los toestel kopen? Gebruik dan onze prijsvergelijker om de beste prijs van het moment te vinden. Zo weet je zeker dat je nooit teveel betaalt. Hieronder hebben we de belangrijkste specs van OnePlus 11 voor je op een rijtje gezet:

6,7 inch Amoled 120Hz display (resolutie 3216 bij 1440 pixels)

50 PM hoofdcamera, 48MP groothoeklens en 32MP teleelens

5000 mAh accu met 100W snelladen

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip

128GB of 256GB aan opslag

Android 13 met updates t/m Android 17

De OnePlus 11 prijzen

Dit zijn de actuele prijzen van de nieuwe OnePlus 11 modellen:

Voor wie is de OnePlus 11 het meest geschikt?

De OnePlus 11 kopen doe je vooral wanneer je een goede Android smartphone zoekt met een goed update beleid en goede specs. Qua specs is hij te vergelijken met de Samsung Galaxy S23 en hij is iets goedkoper

De OnePlus 11 is een high-end smartphone met een uitstekende camera en snelle processor. Je kiest voor deze smartphone in vergelijking met de S23 als je een grotere accu wil en sneller wil kunnen laden. Daar maakt de OnePlus het verschil.

Een OnePlus 11 als toestel kopen of toch met abonnement?

Om de OnePlus 11 als los toestel te kopen moet toch aardig wat gespaard hebben. Het goedkoopste model kost Niet leverbaar. Als je het toestel los koopt, krijg je geen BKR-registratie. Je gaat geen lening aan, wat wel gebeurd als je het toestel in een abonnement maandelijks afbetaald. Je hoeft dan wel niet het gehele bedrag niet in één keer op te hoesten. Daarnaast krijg je vaak in combinatie met een abonnement korting op je toestel.

Koop je de OnePlus 11 in combinatie met een abonnement, dan ben je meestal goedkoper uit door de toestelkorting. Ga je voor de combinatie in een abonnement dan kan je er voor kiezen om de OnePlus in één keer af te betalen. In dat geval profiteer je van de toestelkorting en heb je niet het nadeel van een BKR-registratie.

Als je een scherp sim only-abonnement hebt of kiest dan is het los kopen van de OnePlus 11 mogelijk goedkoper. Dit hangt af van het abonnement en je wensen met betrekking tot je data en internet snelheid of andere abonnement specs.

Er zijn uiteindelijk vele factoren die van invloed zijn op wat voor jouw de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Hoe vind ik de goedkoopste OnePlus 11 deal?

Dat werkt heel simpel, de prijsvergelijker toont de goedkoopste optie namelijk automatisch bovenaan. Hij houdt daarbij zelfs rekening met tijdelijke kortingsacties en promoties. Je weet dus zeker dat je altijd van de beste prijs van dit moment gebruik maakt.

Door de filteropties te gebruiken, kun je het aanbod nog wat aanscherpen. Je ziet dan alleen datgene waar je ook daadwerkelijk in geïnteresseerd bent. Denk aan een bepaalde kleur, of wat extra opslagruimte.

Klik vervolgens op de aanbieding die het beste bij je past en je komt direct op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Daar kun je de OnePlus 11 kopen zoals je gewend bent. Alleen nu weet je zeker dat je gebruik maakt van de beste deal!