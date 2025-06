De OnePlus 13 is een krachtig vlaggenschip met flinke verbeteringen. Zo zit de zeer snelle Snapdragon 8 Elite-processor onder de motorkap, krijg je een accu van maar liefst 6000 mAh en zitten er flinke camera’s op. Daarmee is de OnePlus 13 een toptoestel om in huis te halen.

Waarom kiezen voor de OnePlus 13 met abonnement?

Vrijwel alle grote providers in Nederland bieden de OnePlus 13 aan met abonnement. Je kan zelf kiezen hoeveel belminuten en data je maandelijks afneemt. Per provider zijn er andere aanbiedingen en bundels, dus loont het om rond te kijken. Het komt vaak voor dat je een smartphone voordeliger aanschaft wanneer je deze combineert met een abonnement.

Wil je weten waar je voordelig de OnePlus 13 met een abonnement aanschaft? Check dan de Android Planet-prijsvergelijker op deze pagina voor het complete aanbod van dit moment.

Waarop moet ik letten bij een OnePlus 13 met abonnement?

Een groot voordeel aan een smartphone bestellen met abonnement is dat je zelf kiest hoeveel je per maand aflost. Zo hoef je de smartphone niet in één keer te betalen, maar in delen. Houd er wel rekening mee dat in sommige gevallen een BKR-registratie actief wordt. We vertellen je hieronder hoe je die eventueel kan voorkomen en waar je verder op moet letten.

Looptijd van je abonnement

De gebruikelijke looptijd van een abonnement met toestel is meestal één of twee jaar. Bij een eenjarig abonnement zit je er korter aan vast, maar is het maandelijkse bedrag hoger. Bij twee jaar is het bedrag per maand iets lager over een langere periode.

Een databundel kiezen

Maak voordat je een abonnement afsluit een inschatting hoe groot jouw databundel moet zijn. Ga je regelmatig onderweg streams kijken of een online game op je OnePlus 13 spelen? Dan is het verstandig om een hogere hoeveelheid data of een onbeperkte databundel te kiezen. Stuur je af en toe een appje of lees je voornamelijk het nieuws, dan kom je prima uit met een wat eenvoudigere databundel.

Waarom is het belangrijk om een ruime databundel te kiezen? Wanneer je deze eenmaal hebt opgemaakt, betaal je flink wat bij om meer te gebruiken. Die onnodige extra kosten maak je waarschijnlijk liever niet.

Esim of toch nog simkaart?

Vrijwel elke Nederlandse provider biedt tegenwoordig de mogelijkheid voor esim naast de ‘ouderwetse’ simkaart. Een groot voordeel is dat je deze ook kan gebruiken als je buiten Europa op reis gaat. Ook is deze te gebruiken voor een smartwatch en kan je sneller overstappen naar een andere provider als je abonnement afgelopen is.

Een kanttekening is dat een esim op je smartphone staat opgeslagen in plaats van een fysiek kaartje. Gaat je toestel stuk en schaf je een nieuwe aan, dan moet je met de provider contact opnemen om de esim opnieuw te activeren.

Combivoordeel met je tv- en internet-abonnement

Ben je al klant bij bijvoorbeeld Odido, KPN of VodafoneZiggo voor internet en/of tv? Check dan zeker welke acties zij aanbieden voor een OnePlus 13 met abonnement. Vaak kan je profiteren van een maandelijkse korting, extra producten of andere voordelen als je bij hen een toestel met abonnement aanschaft. Je checkt de acties van jouw huidige provider gemakkelijk en snel in de prijsvergelijker.

Wat is het goedkoopst: de OnePlus 13 met abonnement of los?

Waar jij het goedkoopst uit bent voor het aanschaffen van de OnePlus 13, hangt af van jouw persoonlijke situatie en voorkeuren. Kan en wil je de smartphone direct aanschaffen, of past een vast maandelijks bedrag beter?

Belangrijk is om te weten dat je bij een krediet boven de 10 euro per maand voor 2 jaar een lening aangaat. Een gevolg hiervan is een BKR-registratie. Dit hoeft niet meteen een probleem te zijn, maar kan een obstakel vormen als je bijvoorbeeld een hypotheek wil afsluiten. Het maximale leenbedrag is dan lager.

Een voordeel van de OnePlus 13 los kopen is dat je zelf kan kiezen voor welk sim only-abonnement je gaat. Er zijn in Nederland talloze providers die voor een laag bedrag per maand en met leuke kortingen sim only-abonnementen aanbieden. Zit je liever niet vast aan een toestel met abonnement en wil je een BKR-registratie voorkomen, dan is dit een goed alternatief.

Wel is het zo dat je vaak flinke toestelkortingen kan scoren als je een smartphone met abonnement aanschaft. Vaak maakt het niet uit welk abonnement je erbij neemt om toch te profiteren van aanbiedingen en extra’s.

Zo neem je een OnePlus 13 met abonnement en zonder BKR

Wil je graag de OnePlus 13 met een abonnement kopen, maar wel de BKR-registratie vermijden? Dat kan! Zorg ervoor dat je bij een eenjarig abonnement een toestelkrediet onder de 20 euro per maand kiest, of bij een tweejarig abonnement 10 euro. In dit geval blijft een BKR-registratie buiten beschouwing.

Ook is er de optie om na het afsluiten van je abonnement direct de OnePlus 13 in één keer te betalen. Zo profiteer je van de toestelkorting en eventuele extra’s, maar voorkom je de BKR-registratie.

Hoe vind ik het goedkoopste OnePlus 13-abonnement?

De goedkoopste OnePlus 13 met abonnement vind je bovenaan in de prijsvergelijker. Dit is echter niet automatisch de beste deal voor jou. Misschien kies je liever voor een andere kleur, meer opslagruimte of een ruimere databundel.

Maak gebruik van de filters om jouw gewenste OnePlus 13 te vinden. Kies ook zeker bij Combinatievoordeel bij welke provider je zit voor internet en/of tv, zodat je eventuele extra kortingen en aanbiedingen niet over het hoofd ziet. Heb je de deal gevonden die bij jou past? Dan klik je op de groene knop om direct naar de aanbieding te gaan. Zo schaf je gemakkelijk een OnePlus 13 met abonnement aan.