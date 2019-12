OnePlus 5T los toestel prijs vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

OnePlus 5T: vlotte smartphone met voorkantvullend scherm

Voor een goede smartphone hoef je niet de hoofdprijs te betalen. De OnePlus 5T heeft de hardware die je van een toptoestel zou verwachten, maar kost tientallen euro's minder dan de concurrentie. Met de 5T heeft OnePlus voor het eerst een smartphone met voorkantvullend scherm. Het grote 6 inch-scherm loopt door tot aan de randen, met slechts aan de boven- en onderkant een kleine balk.

Het toestel volgt vrij kort na de OnePlus 5, die in de zomer van 2017 verscheen. De verschillen met die voorganger zijn op het design na relatief klein. Zo wordt in beide smartphones de Snapdragon 835-chip van Qualcomm gebruikt. Die is krachtig en zorgt ervoor dat apps snel opstarten en vloeiend lopen. Achterop vind je een dubbele 20 megapixel-camera, geschikt voor het maken van scherpe foto's. Een speciale portretmodus zorgt voor een stijlvol scherpte-diepte-effect.

Losse OnePlus 5T kopen in Nederland

Officieel wordt de OnePlus 5T alleen verkocht via de eigen webwinkel van de Chinese fabrikant. Daarvoor wordt een adviesprijs van 499 euro gerekend. Wees er wel snel bij, want de levertijden kunnen soms flink oplopen! Gelukkig is er een alternatief. Via de grijze import wordt het toestel ook door Nederlandse webwinkels aangeboden. Dat betekent dat je het toestel gewoon hier kunt kopen, inclusief Nederlandstalige software en volledige ondersteuning. Bovendien heb je de 5T vaak al de volgende dag in huis!