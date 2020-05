OnePlus 6 met abonnement kopen

OnePlus 6 met abonnement: dit moet je weten

De OnePlus 6 is het achtste toestel van de in 2013 opgerichte Chinese fabrikant OnePlus. De smartphone werd in mei 2018 geïntroduceerd en een OnePlus 6 los toestel kostte bij verschijning 519 euro voor het instapmodel. Het toestel is goedkoper dan de vlaggenschepen van Samsung en Apple, maar de kwaliteit is er niet minder om. De OnePlus 6 beschikt namelijk over hoogwaardige hardware, een luxe glazen behuizing en een verbeterde camera.

Het meest opvallend aan de OnePlus 6 is het enorme, voorkantvullende 6,3 inch-scherm dat alleen aan de bovenzijde een inkeping (‘notch’) heeft. De resolutie van het display is hoog en de kleurweergave accuraat. Verder heeft de smartphone een enorme snelle chipset en veel werkgeheugen, waardoor hij moeiteloos overweg kan met de laatste apps en games. Prettig is de aanwezigheid van een snelle vingerafdrukscanner en een interface die nauwelijks afwijkt van stock-Android.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de OnePlus 6 met abonnement?

De OnePlus 6 is een high-end smartphone en daar hoort een uitgebreid abonnement bij. Het toestel leent zich dankzij het grote scherm namelijk uitstekend voor het streamen van films en series via bijvoorbeeld Netflix. Kies voor een provider die grote (of onbeperkte) databundels en een landelijk dekkend 4G-netwerk biedt, zodat je overal en altijd je favoriete video’s kunt bekijken. Ga in ieder geval niet voor een te krappe bundel, want buiten je bundel internetten is vaak een stuk duurder. Sommige providers beperken de datasnelheid als je bundel op is, waardoor je alleen nog kunt mailen en chatten.

Bij de keuze voor een OnePlus 6 met abonnement is het goed om voor jezelf na te gaan in hoeverre je nog belt en sms’t. Heb je nu al een abonnement, kijk dan eens op de facturen die je van je provider krijgt om te zien hoe het met je gebruik zit. Kijk ook of je mogelijk recht hebt op combivoordeel. Steeds meer providers (waaronder KPN, Vodafone en T-Mobile) geven korting of leuke extra’s als je niet alleen vast internet of digitale televisie afneemt, maar ook een mobiel abonnement. Dat levert je bijvoorbeeld een vast bedrag per maand aan voordeel op of gratis extra zenderpakketten.

Bij welke providers kan ik de OnePlus 6 kopen?

De OnePlus 6 is verkrijgbaar via de officiële website van OnePlus, maar er zijn ook diverse webshops en providers die de smartphone aanbieden – met of zonder abonnement. Maak gebruik van onze prijsvergelijker om de beste aanbiedingen te vinden voor specifieke providers. Neem bijvoorbeeld:

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste OnePlus 6 aanbiedingen?

Laat de vergelijker van Android Planet je helpen om een OnePlus 6 abonnement te vinden dat bij je past. Met de filteropties kun je het volledige aanbod persoonlijk maken. Kies de gewenste provider, contractuur (12 of 24 maanden), de hoogte van de bijbetaling en je wensen wat betreft data en belminuten. Daarnaast kun je ervoor kiezen om alleen OnePlus 6 aanbiedingen te tonen waarbij er geen sprake is van een BKR-registratie. Wil je een nieuw abonnement of juist verlengen? Ook daar is een filteroptie voor!