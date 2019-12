OnePlus 6 los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

OnePlus 6 los kopen: dit moet je weten

De OnePlus 6 is een high-end smartphone die sinds mei 2018 verkrijgbaar is. Het topmodel van OnePlus onderscheidt zich door zijn high-end hardware en relatief lage prijs. De smartphone heeft een fraai voorkantvullend scherm van 6,3 inch, beschikt over een dubbele camera achterop en een stevige behuizing met koptelefooningang. Verder is er een 3300 mAh-accu aan boord met een lange levensduur en de mogelijkheid tot snelladen. De krachtige Snapdragon 845-chip van Qualcomm zorgt dat de OnePlus 6 moeiteloos overweg kan met nagenoeg alle moderne apps en games.

Uitvoeringen van de OnePlus 6

De OnePlus 6 is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en drie kleuren: Midnight Black, Mirror Black en Silk White. Het instapmodel (adviesprijs 519 euro) heeft 6GB werkgeheugen en 64GB opslag, die helaas niet is uit te breiden met een geheugenkaartje. Voor de meeste gebruikers zal dit voldoende zijn, maar als je bijvoorbeeld veel muziek en films offline wilt bewaren, verdienen de modellen met 128 of 256GB opslag de voorkeur. Die kostten bij verschijning respectievelijk 569 en 619 euro. Goed om te weten is dat de duurdere varianten over 8GB in plaats van 6GB werkgeheugen beschikken.

Prijzen van de OnePlus 6

De OnePlus 6 is zowel met als zonder abonnement verkrijgbaar. Bij de release van de smartphone waren de prijzen als volgt:

OnePlus 6 (Mirror Black), 6GB RAM/64GB opslag: 519 euro

OnePlus 6 (Mirror Black), 8GB RAM/128GB opslag: 569 euro

OnePlus 6 (Midnight Black), 8GB RAM/128GB opslag: 569 euro

OnePlus 6 (Midnight Black), 8GB RAM/256GB opslag: 619 euro

OnePlus 6 (Silk White), 8GB RAM/128GB opslag: 569 euro

Alle uitvoeringen van de OnePlus 6 zijn simlockvrij en beschikken over dualsim-ondersteuning. Dat betekent dat je twee simkaarten tegelijk kunt invoeren; handig als je de telefoon voor zowel werk als privé gebruikt.

Waar je op moet letten bij het kopen van een OnePlus 6

Net als de meeste smartphones die je los koopt, is de OnePlus 6 simlockvrij. Je kunt hem dus gebruiken in combinatie met alle providers en netwerken. Standaard heeft de smartphone een fabrieksgarantie van twee jaar, al zijn er diverse webshops die je de mogelijkheid geven een extra schadeverzekering af te sluiten. Dat is echter niet essentieel als je de OnePlus 6 van een hoesje voorziet en normaal gebruikt. De smartphone heeft een stof- en waterbestendige behuizing en beschikt over krasbestendig glas.

Heb je je keuze voor de OnePlus 6 gemaakt, maar weet je niet waar je de smartphone het voordeligst kunt kopen? Maak dan gebruik van de prijsvergelijker van Android Planet. Je ziet direct het actuele aanbod met bovenaan de beste aanbiedingen. Met filteropties voor geheugen, kleur, levertijd en shopwaardering vind je precies de deal die bij je past. Indien beschikbaar, kun je ook het refurbished aanbod bekijken.

Let op: als je de OnePlus 6 los koopt, krijg je niet te maken met een BKR-registratie. Je betaalt het toestel immers in één keer af. Voor een abonnement met een toestel van 250 euro of goedkoper, geldt overigens niet dat je aankoop als lening wordt geregistreerd bij het BKR.

Sim-only of OnePlus 6 met abonnement?

Wil je bij de aanschaf van de OnePlus 6 niet geconfronteerd worden met een BKR-registratie omdat je binnenkort bijvoorbeeld een huis wilt kopen? Dan is het slim de smartphone los te kopen en apart een sim only abonnement af te sluiten. Je betaalt dan weliswaar het toestel in één keer af, maar je maandelijkse abonnementskosten zijn een stuk lager. De meeste sim only’s bieden bovendien de flexibiliteit om een kortere looptijd (bijvoorbeeld 1 jaar of 1 maand) te kiezen. Check de beste sim only aanbiedingen bij onze zustersite OnlySim.