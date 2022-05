OnePlus 7 met abonnement vergelijken

OnePlus 7 met abonnement: dit moet je weten

De OnePlus 7 is de nieuwe high-end smartphone van de Chinese fabrikant die sinds juni 2019 verkrijgbaar is. Deze telefoon lijkt qua design erg op de OnePlus 6T. Beiden hebben namelijk een 6,41 inch scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en zijn vrijwel randloos. Hierdoor is ruim 85 procent van de voorkant gevuld met het prachtige display.

Onder de motorkap is de OnePlus 7 wel heel anders. Zo beschikt de smartphone over de nieuwste Snapdragon 855-chip en een usb-c-poort. Aan de bovenkant van het scherm zit een kleine notch, die wordt gebruikt voor de selfiecamera. Daarboven zit de stereospeaker, die zorgt voor beter geluid.

Wanneer kan ik de OnePlus 7 met abonnement bestellen?

De OnePlus 7 werd in juni 2019 uitgebracht voor 559 euro. Hiermee is de telefoon bij verschijning even duur als zijn voorganger, de OnePlus 6T. wordt in mei of juni verwacht. Wil je de smartphone als eerste in huis hebben? Plaats dan na de aankondiging een pre-order. De beste OnePlus 7 aanbiedingen met abonnement zijn op deze pagina terug te vinden. De adviesprijs voor een losse smartphone bedraagt 559 euro, al is er ook een variant met 256GB. Die kost 609 euro.

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een OnePlus 7 met abonnement?

De Chinese fabrikant staat bekend om een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. OnePlus-smartphones zijn doorgaans goedkoper dan de meeste concurrenten. Wil je alles uit je nieuwe toestel halen? Kies dan voor een uitgebreid abonnement. Het grote scherm is ideaal voor het streamen van video’s, maar daardoor zul je wel flink wat data nodig hebben. Kies dus voor een grote internetbundel met 4G-snelheid. Alle Nederlandse providers hebben tegenwoordig een supersnel dekkend netwerk.

Een abonnement maak je compleet met belminuten en sms’jes. Ga je de OnePlus 7 ook zakelijk gebruiken? Kijk dan eens naar een abonnement met onbeperkt bellen. Stuur je vooral berichten via WhatsApp of Messenger, dan heb je dat niet nodig. Kijk wat je momenteel verbruikt en kies aan de hand daarvan je nieuwe abonnement.

Bij welke providers kan ik de OnePlus 7 kopen?

De OnePlus 7 is sinds dit voorjaar bij iedere grote provider te koop. De beste aanbiedingen vind je via de prijsvergelijker van Android Planet. Hier kun je abonnementen vergelijken van verschillende providers. Zo kies je altijd de beste deal die bij jou past.

Let goed op of je combivoordeel kunt toepassen. Hier heb je vaak recht op als je bijvoorbeeld al gebruikmaakt van TV en internet bij dezelfde provider. Je ontvangt dan korting op je abonnement, gratis bellen met je huisgenoten of extra televisiezenders.

Hoe vind ik de beste OnePlus 7 aanbiedingen met de prijsvergelijker?

Het werkt heel simpel: de beste deals staan altijd bovenaan. Je kunt ook zelf kiezen en filteren op onder andere provider, contractduur, databundel en kleur. Ook heb je de mogelijkheid om een abonnement te kiezen zonder BKR-registratie. Alle prijzen worden continu bijgewerkt zodat je nooit teveel betaalt.