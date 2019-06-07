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OnePlus 7 los prijzen vergelijken – Bekijk op AndroidPlanet.nl

8.0
Reviewscore Android Planet
Verkrijgbaar
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Los toestel
OnePlus 7 Dualsim
1/6
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de OnePlus 7 Dualsim los het goedkoopst kan scoren. De OnePlus 7 Dualsim is verkrijgbaar met 128GB aan opslagruimte in de kleur grijs. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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1 resultaat vanaf € 349,99
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OnePlus 7 Dualsim
OnePlus 7 Dualsim
128 GB
€ 349,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5.2
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2d

OnePlus 7 los kopen: dit moet je weten

De OnePlus 7 is het nieuwste vlaggenschip van de Chinese fabrikant en daarmee de opvolger van de OnePlus 6T. De smartphone werd in juni 2019 aangekondigd, tegelijk met de duurdere en uitgebreidere OnePlus 7 Pro. De smartphone heeft een bekend, maar fraai design met een vrijwel randloos scherm van 6,41 inch. Bovenaan zit een kleine, waterdruppel-achtige notch. Die biedt plaats voor de selfiecamera en stereospeaker aan de bovenkant.

Prijzen van de OnePlus 7

De OnePlus 7 heeft een adviesprijs van 559 euro, waarbij het gaat om de 6GB RAM-variant. Die versie heeft bovendien 128GB aan opslagruimte. Wil je meer, dan kun je kiezen voor de 8GB RAM/256GB opslag-versie, die 609 euro kost. De OnePlus 7 is ook in combinatie met diverse Nederlandse providers te bestellen..

Waar moet je op letten bij het kopen van een losse OnePlus 7?

Smartphones zonder abonnement hebben doorgaans twee jaar fabrieksgarantie. Ook zijn ze simlockvrij waardoor je de provider dus voor het uitkiezen hebt. Tijdens het afrekenen vragen veel webshops of je een smartphoneverzekering wilt afsluiten. Denk daar alvast over na. Het is geen must: een hoesje en er voorzichtig mee omgaan, is vaak al voldoende.

De goedkoopste OnePlus 7 aanbiedingen vind je via de prijsvergelijker van Android Planet. Alle prijzen zijn actueel en de beste deals voor een los toestel zie je meteen bovenaan. Aan de zijkant filter je bijvoorbeeld op kleur, uitvoering, levertijd en shopwaardering.

Kiezen: koop je de OnePlus 7 met abonnement of los met sim-only?

Met de aankoop van een losse OnePlus 7 ben je even wat meer geld kwijt, maar daarna kun je je maandelijkse kosten lekker laag houden. Sim-only abonnementen zijn over het algemeen goedkoop en bevatten grote bundels. Ook heb je meer flexibiliteit dan bij een regulier abonnement. Zo pas je je bundels gemakkelijk aan wanneer je daar behoefte aan hebt. Ook zit je niet vast aan een BKR-registratie. Wil je je alvast in een sim-only abonnement verdiepen? Kijk dan eens op onze sim only vergelijker.

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