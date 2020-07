Dit moet je weten over de OnePlus 7 Pro

De OnePlus 7 Pro is een high-end smartphone met een uitschuifbare selfiecamera en een gebogen display. Het is een duurdere versie van de reguliere OnePlus 7, uitgerust met een ander ontwerp en betere specificaties. Het is voor het eerst dat de fabrikant een Pro-variant introduceert, en dit toestel is dus niet zomaar een opvolger van de OnePlus 6T.

OnePlus 7 Pro specificaties: de belangrijkste verzameld

6,67 inch oled-scherm met qhd-resolutie en 90Hz-ververssnelheid

3 camera’s achterop, inclusief zoomlens en groothoeklens

Uitschuifbare selfiecamera boven het display

Snapdragon 855-chipset met acht cores, 6 tot 12GB werkgeheugen

4000mAh accu, opladen gaat razend snel via usb-c

128GB of 256GB opslagruimte ingebouwd, niet uitbreidbaar met geheugenkaart

Android 9.0 (Pie) en update naar Android 10.0 met lichte OxygenOS-schil

Vingerafdrukscanner in het scherm

Geen hoofdtelefoonaansluiting of draadloos opladen

Design: zo ziet de OnePlus 7 Pro er uit

Waar de OnePlus 7 veel op de OnePlus 6T lijkt, ziet de OnePlus 7 Pro er wat anders uit. De vernieuwing die het meest in het oog springt, is het voorkantvullende display. Er is – in tegenstelling tot op andere recente OnePlus-toestellen – geen notch aanwezig voor de frontcamera.

De camera zit op een blokje in de bovenkant van de behuizing. Als je in de camera-app wisselt naar de selfiestand, schuift de frontcamera automatisch omhoog. Dit gaat via een klein motortje. Sluit je de camera-app dan schuift de cameramodule weer terug in de behuizing. Hoewel deze ontwerpkeuze een randloos scherm mogelijk maakt, is de camera wel kwetsbaarder voor val- en stootschade. Daarnaast is het de vraag hoe lang het gemotoriseerde schuifmechanisme meegaat en of hij bestand is tegen zandkorrels. Volgens OnePlus gaat het in- en uitschuiven minimaal 300 duizend keer mee.

Een tweede noemenswaardige verandering zijn de gebogen zijkanten van het OnePlus 7 Pro-display. De meeste smartphones, ook de OnePlus 7, beschikken over een zogeheten plat scherm. De gebogen randen geven de OnePlus 7 Pro niet alleen een modern uiterlijk, het vegen vanaf de zijkanten voelt ook prettiger aan. Bovendien is de zijkant een stuk smaller.

De OnePlus 7 Pro heeft een groot 6,67 inch display en gebruikt een oled-paneel. Dit schermtype levert een groot contrast, levendige kleuren en is energiezuiniger dan een lcd-display. Bijna alle dure smartphones, waaronder de Samsung Galaxy S10e en Huawei P30 Pro, gebruiken om die redenen een amoled-scherm. Het OnePlus 7 Pro-display heeft een qhd-resolutie, wat erg scherp is op dit schermformaat.

Hogere ververssnelheid

Opvallend is de hoge ververssnelheid van 90Hz. Dit betekent dat het scherm negentig keer per seconde ververst. Met uitzondering van enkele speciale gaming smartphones hebben alle toestellen een 60Hz-display. De hogere ververssnelheid van de OnePlus 7 Pro resulteert in vloeiender beeld. Dit merk je niet alleen tijdens het lezen van langere teksten, maar ook in het navigeren in de instellingen en openen van apps. App- en gameontwikkelaars moeten hun apps echter zelf geschikt maken voor 90Hz. Een niet-geoptimaliseerde app draait op de OnePlus 7 Pro gewoon op 60Hz, waardoor je niet profiteert van de hogere ververssnelheid.

Net als zijn voorgangers is de OnePlus 7 Pro gemaakt van glas. De onderkant huisvest een usb-c-aansluiting voor opladen en muziek luisteren via een usb-c-headset. Een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting is weggelaten, iets waar niet iedereen blij mee is. De vingerafdrukscanner van de OnePlus 7 Pro zit achter het display. Je ontgrendelt de smartphone door je vinger op de aangewezen plek op het scherm te leggen.

Drie camera’s op de achterkant

Op de achterkant van de smartphone zit een driedubbele cameramodule. De primaire lens heeft een resolutie van 48 megapixel maar fotografeert standaard in 12 megapixel. Door 48 megapixels te combineren, krijg je een 12 megapixel plaatje met meer detail, een hoger contrast en betere kleuren. Er is ook een modus om daadwerkelijk in 48 megapixel te fotograferen.

De tweede lens is een groothoeklens om een wijder deel van de omgeving vast te leggen. Tenslotte zit er een derde cameralens met een telephoto-functie. Dit wil zeggen dat de camera objecten dichterbij haalt met een minimaal kwaliteitsverlies. OnePlus belooft 3x optische zoom. Daarna kan je verder inzoomen tot 10x, maar dit gaat via digitale zoom. Deze methode resulteert wel in duidelijk kwaliteitsverlies.

OnePlus 7 Pro processor: snelheid boven alles

OnePlus gebruikt al sinds de OnePlus One de snelste processor die er op het moment beschikbaar is. Het is daarom niet verrassend dat de 7 Pro gebruik maakt van de Snapdragon 855-chipset van Qualcomm, die je ook terugvindt in toestellen als de Sony Xperia 1 en Oppo Reno. De processor werkt samen met een ruime 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen, afhankelijk van welk model je aanschaft. De 6GB-versie heeft 128GB opslagruimte, terwijl de 8GB-uitvoering maar liefst 256GB geheugen aan boord heeft. De 12GB-versie komt ook met 256GB geheugen. Let erop dat de OnePlus 7 Pro geen micro-sd-kaartje ondersteunt.

De smartphone biedt wel ruimte aan twee simkaarten, ook bekend als dual sim. Dit betekent dat je twee simkaarten tegelijk kan gebruiken en dus bereikbaar bent op je werk- en privénummer. Dat is ook handig als je op vakantie gaat, want dan kan je een goedkope lokale simkaart in het toestel prikken.

Geen draadloos opladen

Steeds meer duurdere smartphones kunnen draadloos opladen. OnePlus heeft herhaaldelijk gezegd dat het de techniek interessant vindt, maar dat draadloos laden nog te langzaam gaat. Om die reden heeft de OnePlus 7 Pro geen ondersteuning voor draadloos opladen. Hoewel de argumentatie van OnePlus klopt, heeft de beslissing vermoedelijk ook een financiële reden. Een smartphone geschikt maken voor draadloos laden kost namelijk geld, en OnePlus probeert zich juist te onderscheiden met een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding.

De accu van de OnePlus 7 Pro heeft een capaciteit van 4000 mAh, wat voldoende lijkt voor een normale dag gebruik. Het toestel komt met een 30 Watt Warp Charge-oplader die de batterij snel oplaadt via de usb-c-aansluiting. OnePlus belooft dat je na een half uur opladen genoeg stroom hebt om de dag door te komen.

4G of 5G?

De OnePlus 7 Pro verschijnt in twee varianten. Het goedkopere model heeft 4G-ondersteuning, terwijl een duurdere versie ook overweg kan met 5G-netwerken. Omdat Nederlandse providers zeggen dat ze pas halverwege 2020 starten met de uitrol van 5G, verschijnt hier alleen de 4G-variant. De 5G-uitvoering komt in een handvol Europese landen uit, waaronder Engeland.

Software: Android met nauwelijks aanpassingen

De smartphones van OnePlus draaien al jaren op een nauwelijks aangepaste versie van Android. Fijn, want stock-Android oogt en werkt goed. De lichte OxygenOS-schil van OnePlus voegt een aantal handige features toe, waaronder verbeterde gebarenbesturing en de mogelijkheid om de software meer te personaliseren.

OnePlus brengt tot minimaal drie jaar na de release maandelijks of om de maand een beveiligingsupdate uit voor zijn smartphones. Dat is langer en vaker dan de meeste fabrikanten. De OnePlus 7 Pro kan ook rekenen op twee grote Android-updates. De smartphone draait bij zijn release in het voorjaar van 2019 op Android 9.0 (Pie) en krijgt dus updates naar versies 10.0 en 11.

De update naar Android 10.0 voor de OnePlus 7 ging van start in september 2019. Daarmee werd de software nog persoonlijker, want via een speciaal menu kun je precies instellen hoe het uiterlijk van jouw toestel moet zijn qua software. Kies de vorm van de knoppen, de accentkleur of de animatie van de vingerafdrukscanner. Smart Display werd geïntroduceerd waardoor je direct ziet welke muziek er afspeelt, de weersverwachting checkt of je aankomende agenda-afspraken bekijkt. Je hebt meer grip op je privacy-instellingen en tot slot werd Game Space geïntroduceerd. Daarbij heb je nog meer opties om optimaal te kunnen gamen, door bijvoorbeeld notificaties uit te schakelen.