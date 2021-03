OnePlus 8 Pro met abonnement kopen

De OnePlus 8 Pro nu met €10 korting per maand op je bundel!

Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info

OnePlus 8 Pro met abonnement: dit moet je weten

Op 14 april 2020 wordt de OnePlus 8 Pro gepresenteerd. Dit is de opvolger van de OnePlus 7 pro en de OnePlus 7T Pro. Naast de OnePlus 8 Pro wordt ook het nieuwe vlaggenschip van de Chinese fabrikant – de OnePlus 8 – gepresenteerd op deze datum.

Wanneer kan ik de OnePlus 8 Pro met abonnement bestellen?

De OnePlus 8 Pro is nog niet officieel aangekondigd. De prijs van deze smartphone is nog niet bekend. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste updates na de aankondiging op 14 april 2020!

Bij welke providers kan ik de OnePlus 8 Pro kopen?

Wanneer het toestel te koop is vind je de beste aanbiedingen via onze prijsvergelijker. De prijzen zijn altijd actueel. Vergelijk abonnementen van verschillende providers voor de beste aanbiedingen.

Je krijgt bij een aantal providers ook combikorting indien je al een internet of tv-pakket afneemt bij dezelfde provider. Denk hierbij aan korting op je abonnement of gratis bellen met huisgenoten.

Hoe vind ik de beste OnePlus 8 pro aanbiedingen met de prijsvergelijker?

De beste deals staan altijd bovenaan en je kunt daarbij filteren op je specifieke wensen zoals uitvoering en provider. Daarbij is het ook mogelijk om een abonnement zonder BKR-registratie af te sluiten.

Toch liever een losse OnePlus 8 pro kopen in combinatie met Sim-Only? Gebruik onze prijsvergelijker voor de beste aanbiedingen.