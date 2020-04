De OnePlus 8 nu met €10 korting per maand op je bundel!

OnePlus 8 los kopen: dit moet je weten

De OnePlus 8 wordt het nieuwste vlaggenschip van de Chinese fabrikant en daarmee de opvolger van de OnePlus 7. De OnePlus 8 kan rekenen op uitstekende specificaties zal 5G ondersteuning bieden. Naast de OnePlus 8 wordt ook de OnePlus 8 Pro gepresenteerd op 14 april 2020.

Prijzen van de OnePlus 8

De OnePlus 8 is momenteel nog niet officieel aangekondigd. Dat gebeurt op 14 april 2020. Het is nog niet duidelijk wat deze smartphone zal gaan kosten.

Waar moet je op letten bij het kopen van een losse OnePlus 8?

Zodra het toestel beschikbaar is vind je de goedkoopste OnePlus 8 aanbiedingen via de prijsvergelijker van Android Planet. De prijzen worden continu bijgewerkt waardoor deze altijd actueel zijn. Bovenaan staan de beste deals of maak gebruik van de filteroptie als je wil selecteren op onder andere uitvoering en levertijd.

Kiezen: koop je de OnePlus 8 met abonnement of los met sim-only?

Als je een losse OnePlus 8 aanschaft, ben je in eerste instantie wat meer geld kwijt. Een Sim-only abonnement zelf is vaak vrij goedkoop en bevat grote bundels. Ook heb je meer flexibiliteit dan bij een regulier abonnement. Zo pas je de bundel eenvoudig aan. Daarbij heb je ook geen kans op het krijgen van een BKR-registratie, omdat je geen lening afsluit voor het toestel.

