Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info

De OnePlus 8T met abonnement vergelijken: alles wat je moet weten

De OnePlus 8T is de opvolger van de OnePlus 7T uit 2019 en is het topmodel van OnePlus voor 2020. De OnePlus 8T is op 14 oktober officieel gepresenteerd. De OnePlus 8T heeft 4 camera’s achterop, een accu van 4500mAh en wordt geleverd met Android 11.

OnePlus 8T abonnementen

De OnePlus 8T is los verkrijgbaar vanaf 599 euro. De adviesprijs van de goedkoopste OnePlus 8 bedraagt 699 euro en de OnePlus 8 Pro minimaal 899 euro. Het toestel is bij alle grote providers beschikbaar zoals KPN, Tele2, Vodafone en T-Mobile. Check onze prijsvergelijker voor het beste abonnement voor jou.

Alternatieven voor een OnePlus 8T abonnement

Ben je toch op zoek naar een ander toestel dan de OnePlus 8T? Dan zijn de onderstaande toestellen met abonnement misschien een goede alternatief voor je:

OnePlus 8T release

De OnePlus 8T is op 14 oktober 2020 aangekondigd, de officiële release is op 20 oktober 2020. Ben je op zoek naar een krachtige high-end smartphone met een goed updatebeleid én die ultrasnel kan opladen? Dan is dit het toestel voor jou.