OnePlus 8T los toestel prijzen vergelijken

OnePlus 8T prijs

Op 14 oktober 2020 is de opvolger van de OnePlus 7T gepresenteerd en wordt de OnePlus 8T uitgebracht naast de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. De OnePlus 8T heeft een adviesprijs van 599 euro bij aankondiging.

OnePlus 8T kopen; hier moet je op letten

De OnePlus 8T is het nieuwste vlaggenschip van OnePlus en heeft een aantal zeer goede specs. Zo heeft de OnePlus 8T de snelle Snapdragon 865-processor en minimaal 8GB aan werkgeheugen aan boord. De accu heeft een capaciteit van 4500mAh en zal met een 65 Watt lader razendsnel opgeladen kunnen worden. De 4 camera’s achterop en het 120 Hz 6,55 inch-oled-scherm maken dat dit toestel met recht de krachtigste smartphone van OnePlus genoemd mag worden.

OnePlus 8T los of met abonnement kopen?

Het nadeel van het kopen van een los toestel is dat je de aanschafprijs in een keer moet betalen. Daar staat tegenover dat je geen BKR-registratie krijgt omdat je voor de telefoon geen lening afsluit. Met het los kopen van de OnePlus 8T heb je ook de mogelijkheid om zelf een sim only-abonnement te kiezen dat het beste bij jouw verbruik past. Zo blijf je zelf in charge van je maandelijkse uitgaven.

OnePlus 8T release

De OnePlus 8T is te koop in de kleuren zilver en groen en verkrijgbaar vanaf 599 euro. De adviesprijs van de goedkoopste OnePlus 8 bedraagt 699 euro en de OnePlus 8 Pro minimaal 899 euro.

Je kunt de OnePlus 8T bij onderstaande partijen pre-orderen. De officiële release is op 20 oktober 2020.