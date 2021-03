Profiteer van €10 korting per maand op je bundel | 5GB en 120 belminuten

OnePlus 9 los kopen: alles wat je moet weten

De OnePlus 9 werd op 23 maart gepresenteerd met zijn grotere broer de OnePlus 9 Pro. Het toestel is voorzien van krachtige hardware, een 4500mAh-accu met supersnel laden, vier camera’s, 120Hz Amoled-display en nog veel meer. Lees er alles over op onze OnePlus 9 pagina.

OnePlus 9 prijs

De OnePlus 9 wordt in een 128GB en 256GB variant aangeboden. De adviesprijs start bij 699 euro en voor de Pro variant betaal je 200 euro meer. Het toestel wordt maar door enkele webshops aangeboden.

Waarom de OnePlus 9 los kopen?

Het nadeel van het kopen van een los toestel is dat je de aanschafprijs in een keer moet betalen. Daar staat tegenover dat je geen BKR-registratie krijgt omdat je voor de telefoon geen lening afsluit. Met het los kopen van de OnePlus 9 heb je ook de mogelijkheid om zelf een sim only-abonnement te kiezen dat het beste bij jouw verbruik past. Zo houd je zelf controle over je maandelijkse uitgaven.