OnePlus 9 met abonnement vergelijken: dit moet je weten



De OnePlus 9 is de opvolger van de OnePlus 8 en is tegelijk OnePlus 9 Pro gepresenteerd. Het toestel is op alle fronten verbeterd en krijgt een goed software-updatebeleid. Lees alles over de specs en vernieuwingen op onze OnePlus 9 toestelpagina.

OnePlus 9 met abonnement

Het toestel is te bestellen in combinatie met een abonnement bij T-Mobile en Tele2 of bij de webshops Belsimpel en Mobiel.nl. Via de webshops kan je de OnePlus 9 ook in combinatie met een Vodafone of KPN abonnement afsluiten. Check onze prijsvergelijker voor het actuele aanbod en de beste deal te scoren.

OnePlus 9 met abonnement of los

Je hebt de keuze om een OnePlus 9 los met sim only-abonnement aan te schaffen of juist met een abonnement. Het voordeel van een abonnement is dat je maandelijks een bedrag betaalt waardoor je de kosten kunt spreiden en geen groot bedrag in één keer kwijt bent. Het nadeel van het afsluiten van een abonnement is dat je een BKR-registratie kunt krijgen omdat je technisch gezien een lening afsluit voor de telefoon. Wil je dit liever niet? Check dat de opties om de OnePlus 9 los te kopen.