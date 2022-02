De OnePlus Buds Pro zijn in 2021 gepresenteerd en op de markt gekomen. De dopjes bieden verschillende nieuwe functies en op deze pagina lees je er alles over.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Buds Pro: alles op een rij

Fabrikant OnePlus is onder andere bekend van de OnePlus Nord 2. Samen met dat toestel verschenen ook de OnePlus Buds Pro. Deze Pro-variant van de normale OnePlus Buds beschikken over een ander ontwerp, zodat ze echt volledig in de gehoorgang zitten. Er worden verschillende opzetstukjes bijgeleverd, zodat ze in ieder oor passen. Tevens is er ruisonderdrukking aan boord, waarbij storend omgevingsgeluid wordt weggefiltert.

Er is Warp Charge aanwezig, een snellaadfunctie die we kennen van hun smartphones. Na 10 minuten laden kun je zo weer 10 uur muziek luisteren. Het doosje van de dopjes bevat ook een ingebouwde accu. Al met al kun je zo 38 uur muziek luisteren op een enkele lading. Schakel je noise cancelling in dan loopt dat wel een stuk terug: 28 uur. De batterij in het opbergdoosje is op te laden via een kabel, maar ook draadloos.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De dopjes hebben ondersteuning voor Bluetooth 5.2 en bevatten een IP55-certificering. Daardoor zijn ze bestand tegen vuil, stof, zweet en een miezerbuitje. Bedienen kan natuurlijk via het aangesloten apparaat, maar ook door aanrakingen. Zo skip je een nummer, verhoog je het volume of neem je een telefoongesprek aan. Tot slot is er Fast Pair aan boord, waarmee je de dopjes nagenoeg direct koppelt aan je smartphone of tablet.