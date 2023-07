OnePlus Nord 3 met abonnement: hier ben je het voordeligst uit

Let op: de OnePlus Nord 3 met abonnement is nog niet te koop. De smartphone moet namelijk nog worden aangekondigd. Informatie over het toestel is gebaseerd op aannames, geruchten en lekken. Neem het dus met een korreltje zout.

Op zoek naar een OnePlus Nord 3 met abonnement? Gebruik dan altijd eerst onze prijsvergelijker. Je vindt dan heel eenvoudig de beste deal van dit moment. Op die manier weet je zeker dat je niet te veel betaalt voor je nieuwe smartphone.

Wat je moet weten als je een OnePlus Nord 3 met abonnement neemt

De OnePlus Nord 3 met abonnement is een midrange smartphone met goede specs voor de prijs. Hij is voorzien van de MediaTek Dimensity 9000 processorchip met 8/16GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslagcapaciteit.

Het grote scherm van 6,74 inch ververst met 120Hz en dat zorgt voor zeer vloeiende beelden bij het scrollen door menu’s, het internet of social media apps.

Voor wie is de OnePlus Nord 3 met abonnement het meest geschikt?

De OnePlus Nord 3 heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding en is geen high-end toestel. Dit maakt het toestel populair bij mensen die wat minder te besteden hebben, zoals studenten. Ook als je niet bereid bent om veel geld aan een smartphone te besteden, maar toch een telefoon van goede kwaliteit zoekt, zit je bij dit toestel goed.

Kies je voor een abonnement of toch een los toestel?

Als je kiest voor een OnePlus Nord 3 met abonnement dan hoef je niet direct het hele bedrag te betalen. In plaats daarvan los je maandelijks een bedrag af op je toestel. Zo houdt je nu mooi wat geld op je spaarrekening om andere leuke dingen mee te doen.

Je haalt met een abonnement natuurlijk het meeste uit je toestel omdat je gewoon een vast bedrag betaalt voor je gebruik. Zo hoef je tussendoor geen beltegoed op te waarderen of iets dergelijks. Dit zorgt voor het meeste gemak.

Wel moet je rekening houden met een BKR-registratie. Die krijg je in Nederland al als je een smartphone met abonnement koopt die duurder is dan 250 euro. De adviesprijs van de OnePlus Nord 3 zit daar zeker boven.

Op zich is een BKR-registratie geen groot probleem, maar kan wel vervelend zijn als je binnenkort een hypotheek wil aanvragen. Je kunt dan een stuk minder lenen. Je kunt dit eventueel ontwijken door een aanbetaling op het toestel te doen, zodat de restwaarde lager dan 250 euro is.

Een los toestel

Kies je toch voor een OnePlus Nord 3 als los toestel? Dan betaal je wel meteen het hele bedrag. Dat is nu een wat grotere klap op je bankrekening, maar daarna zijn je maandlasten wel lager omdat je niet meer hoeft af te lossen.

Ook ga je geen lening aan, waardoor je niet te maken krijgt met een BKR-registratie. Kijk daarom voor je eigen situatie of een los toestel of abonnement de beste keuze is.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker wordt de laagste prijs altijd als eerste weergegeven. Als dat voor jou het belangrijkste is, dan heb je de beste deal dus snel gevonden. Mocht je op zoek zijn naar meer RAM-geheugen of opslagcapaciteit, dan kun je het beste de filteropties gebruiken. Je ziet dan alleen nog maar het aanbod dat voor jou relevant is.

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding. Je komt direct op de juiste pagina van de betreffende webshop. Daar kun je dan je bestelling plaatsen zoals je gewend bent. Veel plezier met je nieuwe OnePlus Nord 3 met abonnement!