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De OnePlus Nord 3 kopen: hier vind je de beste prijzen

8.0
Reviewscore Android Planet
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Los toestel
OnePlus Nord 3
1/7
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 4 prijzen van 4 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 238,68 bij bol.com plaza
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de OnePlus Nord 3 los het goedkoopst kan scoren. De OnePlus Nord 3 is verkrijgbaar met 128GB en 256GB aan opslagruimte in de kleuren groen en zwart. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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4 resultaten vanaf € 238,68
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OnePlus Nord 3
OnePlus Nord 3
128 GB5G
€ 238,68
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
7d
OnePlus Nord 3
OnePlus Nord 3
128 GB5G
€ 257,00
2 jaar garantie
Belsimpel
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9
Belsimpel
1d
OnePlus Nord 3
OnePlus Nord 3
256 GB5G
€ 369,99
2 jaar garantie
Amazon
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3.6
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2d
Tip: Een OnePlus Nord 3 met abonnement is tot € 238,68 goedkoper dan een los toestel met sim-only
OnePlus Nord 3
OnePlus Nord 3
128 GB5G
€ 399,00
2 jaar garantie
Proshop
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8.8
Proshop
5d

Als je de OnePlus Nord 3 kopen wil dan zit je hier goed. Hier vind je namelijk onze prijsvergelijker waarmee heel eenvoudig de beste prijs van dit moment gevonden kan worden. De prijsvergelijker toont per aanbieder wat de prijs is en toont de beste aanbieding bovenaan. Daardoor kun je flink wat besparen op de prijs!

Dit moet je weten als je de OnePlus Nord 3 kopen wil

De OnePlus Nord 3 is een middenklasse-smartphone. Je krijgt dus goede specificaties tegen een goede prijs. Aan de binnenkant zit een Dimensity 9000 chip met 5G. Het scherm is behoorlijk groot en meet 6,74 inch. Gelukkig krijg je daarbij ook 120Hz verversing, zodat alle beelden vloeiend en snel ogen. 

Al met al is de OnePlus Nord 3 weer een stukje beter dan zijn voorganger, de OnePlus Nord 2. En dat is mooi, want die was al erg goed, zo lees je ook in onze OnePlus Nord 2 review.

Voor wie is de OnePlus Nord 3 kopen het meest geschikt?

De OnePlus Nord 3 kopen is vooral interessant voor mensen die op zoek zijn naar prijs-kwaliteitverhouding. Je krijgt een prima telefoon voor een prima prijs. Daarom is hij vooral populair bij studenten en mensen die liever niet veel geld uitgeven aan de beste smartphones, maar toch een goede telefoon willen hebben. 

Kies je voor een los toestel of ga je toch voor een abonnement?

Een OnePlus Nord 3 los toestel kopen heeft verschillende voordelen. Zo kun je geen BKR-registratie krijgen omdat je de smartphone in één keer helemaal afbetaald. Daarnaast zijn je maandlasten lager omdat je niet meer hoeft af te lossen. 

Uiteraard zit hier ook een keerzijde aan. Bij een abonnement kun je het toestel juist wel afbetalen in maandelijkse termijnen, waardoor je nu niet meteen het hele bedrag hoeft op te hoesten. Ook ben je bij een abonnement vaak wat goedkoper uit omdat je toestelkorting krijgt. 

Voor welke optie je kiest, hangt voornamelijk af van je eigen voorkeur. Er is niet echt een foute keuze te maken omdat dit voor iedereen anders is. 

Hoe werkt de prijsvergelijker?

In de prijsvergelijker staat de laagste prijs altijd bovenaan. Dat betekent dat het ook gaat om het model met de minste opslagcapaciteit en RAM-geheugen. Heb je behoefte aan meer? Gebruik dan de filteropties. Je krijgt dan alleen nog het aanbod te zien dat aansluit bij jouw eisen. 

De prijsvergelijker ververst zichzelf meerdere keren per dag om er zeker van te zijn dat hij de recente aanbiedingen laat zien. Je kijkt dus niet naar verlopen acties en kortingen. Zo weet je zeker dat je gebruik maakt van de beste prijzen van dit moment. 

Als je eenmaal de beste deal gevonden hebt, klik je op de aanbieding. Je komt dan direct op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht. Daar kun je de bestelling voltooien zoals je normaal ook zou doen. Alleen nu heb je gebruikgemaakt van de beste deal!

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