De Nord CE 3 Lite van OnePlus is een middenklasser met degelijke specificaties en een wel erg opvallend kleurtje. We behandelen de hardware, het ontwerp en de prijs op deze pagina.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord CE 3 Lite in het kort

120Hz ververssnelheid

Degelijke processor

Flinke 5000 mAh-batterij

108 megapixel-camera

128GB opslagruimte

Android 13

OnePlus Nord CE 3 Lite: kom binnen in stijl

Weken voor de lancering van de OnePlus Nord CE 3 Lite op 4 april 2023, kondigde de fabrikant zelf al het toestel aan. Op de website van OnePlus was de heldere limoengroene smartphone met vlakke zijkanten te bewonderen en niet veel later werden ook alle interne specificaties bekend.

De CE in de toestelnaam staat voor ‘Core Edition’. OnePlus verkoopt deze toestellen als degelijke smartphones, zonder poespas. Dat zien we (deels) terug bij de CE 3 Lite. Zo wordt ‘ie aangedreven door de Snapdragon 695-chip. Die is prima voor dagelijkse taken en ondersteunt 5G. Daarnaast is er 8GB aan werkgeheugen aan boord – om soepel te schakelen tussen apps – en 128GB aan opslagruimte.

Voorop de smartphone vind je een 6,72-inch-lcd-paneel. Deze heeft een scherpe full-hd-resolutie, maar levert minder heldere kleuren dan duurdere amoled-panelen. Wel gaat de ververssnelheid tot maximaal 120Hz, waardoor animaties en besturing soepel aanvoelen.

Drie camera’s op achterzijde

Achterop de OnePlus Nord CE 3 Lite zie je twee cameralenzen. Opvallend is dat daar drie lenzen in verwerkt zijn. Het gaat om de hoofdcamera van 108 megapixel, een dieptecamera en macrolens. Die laatste twee zijn iets minder relevant en hebben lagere resoluties. De foto’s die je met een macrocamera maakt zijn vaak niet zo mooi als de hoofdcamera. In het scherm is een 16 megapixel-selfiecamera verwerkt.

Er is een batterij van 5000 mAh aan boord, waarmee je het gemakkelijk een dag volhoudt. Hoelang precies, is natuurlijk afhankelijk van je gebruik. Is je smartphone leeg? Dan laad je hem op met de bijgeleverde 67 Watt-oplader. Dat betekent een laadtijd van ongeveer 30-45 minuten.

Software, prijs en beschikbaarheid

De OnePlus Nord CE 3 Lite draait op Android 13. Daaroverheen legt de fabrikant haar eigen OxygenOS-schil. Daardoor verandert de vormgeving en krijg je extra functies. We verwachten twee grote Android-updates (naar Android 14 en 15) en drie jaar aan beveiligingsupdates. De smartphone is 4 april 2023 onthuld en vanaf dat moment ook te koop. Je hebt keuze uit twee kleurvarianten en het toestel kost 329 euro.