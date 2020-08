OnePlus Nord abonnement vergelijken: dit moet je weten

De OnePlus Nord is de nieuwste smartphone van de Chinese fabrikant, die bovendien een stuk goedkoper is dan bijvoorbeeld de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Het toestel is een middenklasser, maar beschikt toch over goede specificaties en een fraai design.

De OnePlus Nord is bedoeld voor gebruikers die een vlotte smartphone zoeken met een goed scherm, lange accuduur en prima camera’s, maar niet de absolute hoofdprijs willen betalen. Dat hoeft dan ook niet: de OnePlus Nord heeft een adviesprijs van 399 euro. Het is ook mogelijk om de OnePlus Nord los in huis te halen.

Bij welke providers kan ik de OnePlus Nord met abonnement aanschaffen?

Hoewel de OnePlus Nord door de Chinese fabrikant niet officieel met een abonnement wordt verkocht, kun je de smartphone alsnog op deze manier in huis halen. Bij diverse Nederlandse webwinkels kun je een OnePlus Nord met abonnement kopen, waarbij je de keuze hebt uit alle bekende providers.

Vergelijk de OnePlus Nord abonnement prijzen per provider hieronder: