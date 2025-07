De Oppo A5 is een betaalbare, robuuste smartphone die een lange tijd beveiligingsupdates ontvangt. Check hier alle specificaties en de beste deals van dit moment.

De Oppo A5 in het kort

Oppo heeft op 15 mei 2025 naast de A5 Pro ook de ‘reguliere’ A5 aangekondigd. Het instapmodel heeft een adviesprijs van 199 euro en is verkrijgbaar in het groen. Standaard zit er 4GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte in.

Het lcd-scherm van de A5 meet 6,67 inch en ververst maximaal 120 keer per seconde. De resolutie is relatief laag: 1604 bij 720 pixels. Hierdoor zien apps, video’s en afbeeldingen er minder scherp uit. Er zijn inmiddels budgetsmartphones die met een vergelijkbaar prijskaartje betere schermen bieden.

De Oppo A5 is vooral een robuuste smartphone met een flinke accu. Onder de motorkap zit een batterij van maar liefst 6000 mAh groot. Deze haalt gemakkelijk een volledige dag bij gemiddeld gebruik. Het opladen gebeurt met maximaal 45 watt. Draadloos opladen is, zoals gebruikelijk in dit prijssegment, niet mogelijk.

De hardware van de A5 is vlot genoeg voor dagelijks appen, bellen en wat internetten. De MediaTek Dimensity 6300-processor is echter niet geschikt voor het spelen van games of grafisch intensieve taken. Ook 4GB is aan de krappe kant als je meer dan eenvoudig gebruik gewend bent.

Is de Oppo A5 een goede keuze?

Ben je op zoek naar een betaalbare smartphone waarmee je vooral kan bellen en browsen? Dan voldoet de Oppo A5 aan die eisen. Je betaalt er inmiddels nog € 199,- voor. Wil je lichte games spelen, een kleurrijk(er) amoled-scherm en iets betere camera’s? Dan raden we aan om verder te kijken. Onder de 300 euro zijn inmiddels diverse smartphones die op meerdere vlakken beter presteren.

Zo is er bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A16, waar je nu nog € 129,- voor betaalt. Je krijgt een 6,7 inch amoled-scherm, een groothoeklens en tot 2030 alle belangrijke Android- en beveiligingsupdates. Ook bij deze smartphone is de opslagruimte overigens uit te breiden.

Geef je graag wat meer uit voor een beter scherm, betere camera’s en een behoorlijk updatebeleid? Dan is de Samsung Galaxy A56 met een prijskaartje van € 312,- een uitstekende keuze. De smartphone wordt tot maart 2031 steeds van updates voorzien, weet prima foto’s te schieten en biedt standaard 8GB werkgeheugen. Hierdoor is het spelen van een lichte game geen enkel probleem en is multitasken mogelijk.

Veelgestelde vragen over de Oppo A5