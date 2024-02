De Oppo Enco Buds 2 zijn eenvoudige oordopjes met een goede geluidskwaliteit en batterijduur. Op deze pagina vertellen we je graag meer.

Oppo Enco Buds 2: dit moet je weten

Vind je geluidskwaliteit belangrijk, maar heb je geen zin om honderden euro’s uit te geven aan oordopjes? Kijk dan eens naar de Oppo Enco Buds 2. Voor minder dan 60 euro krijg je dopjes die geroemd worden om hun goede geluid. De 10 millimeter drivers zorgen voor diepe bassen. Bovendien kies je uit meerdere instellingen die zijn afgestemd op verschillende genres muziek. Daardoor klinkt je favoriete artiest altijd zoals jij wil.

Waar lever je op in met de Enco Buds 2? Nou, ze beschikken niet over actieve ruisonderdrukking. Als je in de trein zit, hoor je dus mogelijk je medereizigers praten of het geluid van de wielen. De oordopjes hebben overigens wél Oppo‘s AI deep noise cancellation aan boord. Dat zorgt ervoor dat je goed verstaanbaar bent tijdens telefoongesprekken.

Accuduur en verbindingen

De Oppo Enco Buds 2 hebben een batterijduur van zo’n 7 uur op een enkele lading, wat prima is in deze prijsklasse. Met de meegeleverde oplaadcase heb je in totaal 28 uur muziek op zak. Zijn ze toch leeg? Na tien minuten laden, kun je weer een uur verder luisteren. Dankzij de IPX4-certificatie kan dat zelfs in de regen, want ze kunnen tegen een spatje water.

Oppo heeft deze oordopjes verder voorzien van bluetooth 5.2, wat voor een stabiele verbinding moet zorgen. Bovendien beschikken ze over een Game Mode, waardoor er geen vertraging optreedt tussen beeld en geluid. Zo ben je je tegenstanders te snel af!

Heb je ook een smartphone van Oppo? Dan hebben de Enco Buds 2 nog een leuke extra functie. Door twee keer op één van de oortjes te tikken kun je handsfree een selfie maken!

Prijzen

De Oppo Enco Buds 2 hebben een adviesprijs van 59 euro. Je kiest uit de kleuren zwart en wit.