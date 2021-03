Dit moet je weten over de Oppo Find X

De Oppo Find X is een krachtige Android-smartphone met een opvallend design. Het toestel heeft namelijk een uitschuifbare camera in het midden zitten. Daardoor vult het grote 6,4 inch-scherm bijna de hele voorkant. Oppo is nog een vrij onbekend merk, maar het is een zusterbedrijf van OnePlus. De Find X kun je dan ook zien als een luxueus alternatief voor de OnePlus 6.

Pluspunten Oppo Find X Innovatieve oplossing voor randloos scherm

Hele krachtige hardware

Selfiecamera van 25 megapixel Minpunten Oppo Find X Uitschuifbare camera is wel wat kwetsbaar

Geen vingerafdrukscanner

Behoorlijk duur

Uitschuifbaar en stijlvol Steeds meer smartphones hebben een randloos scherm. In de praktijk is dat vaak niet écht voorkantvullend, omdat er bovenaan een inkeping of zwarte rand zit voor de selfiecamera en enkele sensoren. Oppo heeft daarvoor een oplossing bedacht met de Find X: een uitschuifbare camera. Zowel de camera voorop als achterop zitten verstopt in het toestel. Start je de camera-app op, dan schuift de lens binnen een halve seconde omhoog. De camera’s aan beide kanten zijn goed. Zo zit achterop een dubbele lens van 16 en 20 megapixel. De secundaire lens wordt gebruikt om een bokeh-effect toe te voegen, vergelijkbaar met de portretmodus op sommige andere smartphones. Ook is optische beeldstabilisatie aanwezig, wat trillende beelden bij het maken van video’s voorkomt. Voorop zit een camera van liefst 25 megapixel, waarmee je stijlvolle selfies schiet. Zo’n uitschuifbare camera heeft natuurlijk ook nadelen. De Oppo Find X heeft namelijk geen vingerafdrukscanner. Wil je je toestel ontgrendelen, dan moet je gezichtsherkenning inschakelen. Dat betekent dat de camera omhoog schiet elke keer dat je je toestel van stand-by haalt. Oppo zegt het schuifmechanisme meer dan dertigduizend keer getest te hebben zonder problemen, maar de vraag is of het toestel in de echte wereld ook zo goed blijft werken.

Groot scherm, veel kracht

Zoals we van de makers van de OnePlus 6 gewend zijn, is de Oppo Find X uitgerust met uitzonderlijk goede hardware. Zo heeft het toestel een heel groot amoled-scherm van 6,4 inch. Dat heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, wat voor scherp beeld zorgt.

Oppo gebruikt de Snapdragon 845-processors, één van de krachtigste chipsets die Qualcomm ooit gemaakt heeft. Deze vind je ook terug in andere vlaggenschepen als de Sony Xperia XZ2 en OnePlus 6. Er is 8GB werkgeheugen aanwezig, meer dan genoeg om soepel te multitasken. Ook is er een hele ruime 256GB aan opslagruimte ingebouwd, meer dan genoeg voor al je apps, muziek, foto’s en video.

Prijs

Helaas moet je voor die indrukwekkende hardware wel diep in de portemonnee tasten. De Oppo Find X heeft namelijk een adviesprijs van 999 euro. Daarmee is het één van de duurste Android-smartphones. Het is een opmerkelijke stap van Oppo, een bedrijf dat op de Nederlandse markt vrij onbekend is.

Deze smartphone koop je als… je op zoek bent naar de allerbeste hardware en je een design zoekt dat opvalt. De Find X onderscheidt zich van andere toptoestellen met de uitschuifbare camera.