Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info

De Oppo Reno 6 Pro met abonnement de grote broer van de reguliere Oppo Reno 6. Deze smartphone heeft een uitgebreide camera set up met de bijbehorende software om goede foto’s en video’s te maken. Volgens Oppo zelf is dit toestel daarom vooral geschikt voor storytellers en content creators; mensen met een verhaal en dit via beelden willen delen op het internet.

Let hier op bij een Oppo Reno 6 Pro met abonnement

De Oppo Reno 6 Pro met abonnement heeft een adviesprijs van 799 euro. Je komt daarom sowieso in aanmerking voor een BKR-registratie bij het afsluiten van een abonnement. Een BKR-registratie kan vervelend zijn voor mensen die leningen willen afsluiten bij de bank. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek. Als de bank op dat moment ziet dat jij al een BKR-registratie hebt, kan het maximale leenbedrag ineens een stuk lager worden. In het ergste geval kun je helemaal niets lenen. Toch lastig als je net een huis wil kopen.

Daarnaast is 799 natuurlijk een flink bedrag. Het is daarom wel slim om je toestel te verzekeren en te investeren in een goed beschermhoesje. Zonde natuurlijk als je deze telefoon op straat laat vallen, met alle gevolgen van dien.

Ben ik met deze smartphone klaar voor de toekomst?

Absoluut, de Oppo Reno 6 Pro is een prima smartphone met prima specs. Zo zijn er vier camera’s achterop met aanvullende software zodat je 108 megapixel foto’s kunt produceren. Daarnaast is er een super snelle Qualcomm Snapdragon 870 5G processor waarmee je moeiteloos schakelt tussen de zwaarste apps. Je maakt verbinding met 5G en er is een nfc-chip. Je hebt dus alles wat je nodig hebt en meer om de toekomst aan te kunnen.

Voor wie is deze telefoon geschikt?

De Oppo Reno 6 Pro is een dure smartphone met een aantal goede specs. Hij is daarmee volgens Oppo zelf vooral geschikt voor mensen die prachtige beelden willen maken voor hun werk of hobby. Ook buiten dit publiek om zullen er echter mensen zijn die deze telefoon interessant zullen vinden. De overige specificaties zijn immers goed genoeg om mee te gamen, streamen en meer.

Hoe gebruik ik de prijsvergelijker op deze pagina?

De beste prijs voor een Oppo Reno 6 Pro staat al bovenaan de pagina. Je moet echter wel opletten of dat abonnement ook voor jou geschikt is. Wellicht wil je een andere provider, meer/minder belminuten, etc. Met de filteropties zorg je ervoor dat je alleen de abonnementen vindt die aansluiten bij jouw wensen. Daarna klik je eenvoudig door naar de website van de aanbieder. Daar kun je je bestelling plaatsen.