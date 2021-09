Internet van Ziggo thuis? Dan krijg je tot € 5 korting per maand

Een mobiel abonnement met unlimited data en 5G nú in prijs verlaagd!

Let op: deze winkel heeft slechts 0 klantreviews, de waardering is daarom niet erg betrouwbaar

De Oppo Reno 6 Pro is een toestel met een aantal goede specs, maar daarom ook een wat hogere prijs. De camera setup met de daarbij behorende software zorgen ervoor dat je foto’s maakt van maarliefst 108 megapixel. Volgens Oppo zelf is deze smartphone dan ook helemaal geschikt voor storytellers en content creators: mensen die hun verhaal via foto’s en video’s (online) willen delen.

Let hierop bij het kopen van een losse Oppo Reno 6 Pro

Mocht je jezelf niet echt als een storyteller, content creator of influencer zien, dan nog kan de Oppo Reno 6 Pro een geschikte smartphone voor jou zijn. De specs zijn namelijk zeker goed te noemen. Denk aan een snelle Qualcomm Snapdragon 870 Processor, 12GB RAM, 256GB opslag, 5G verbinding en een batterij die in maar 30 minuten weer volledig opgeladen is.

Uiteraard zijn er ook minpunten, zoals een scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Voor de adviesprijs van 799 euro, hadden we toch een 120Hz scherm verwacht. En voor een camera-telefoon, hadden we betere camera’s verwacht dan deze. Al met al heeft deze telefoon echter genoeg in huis om je blij te maken. Lees wel eerst even onze review, voor het complete plaatje.

Een los toestel of toch een abonnement?

Een Oppo Reno 6 Pro kost 799 euro, een flink bedrag dat je dan wel in één keer moet kunnen betalen. Een abonnement kan dan aantrekkelijk zijn, niet alleen vanwege de voordelen daarvan, maar ook omdat je dan je toestel in termijnen afbetaald. Uiteraard kun je dit toestel ook combineren met een sim only-abonnement. Op die manier heb je het gebruiksgemak van een abonnement en lagere maandlasten.

Ben ik met dit toestel klaar voor de toekomst?

Ja, met de specs van de Oppo Reno 6 Pro zit je de aankomende tijd goed. Zo maak je connectie met 5G, is er een nfc-chip en goede hardware die alles aankan. Het toestel kwam 9 september 2021 uit. Daardoor zit je nog aan het begin van het updatebeleid en geniet je dus nog lang van up to date software.

Hoe gebruik ik de prijsvergelijker

De prijs van smartphones kan per aanbieder nog wel eens verschillen. Het is daarom altijd goed om de prijsvergelijker te gebruiken zodat je van de beste deal gebruik maakt. Je ziet dat de laagste prijs al bovenaan staat. Gebruik nog wel even de filteropties om er zeker van te zijn dat je nieuwe toestel aan al je eisen voldoet.

Als je eenmaal de beste deal gevonden hebt, klik je door naar de website van de aanbieder. Daar voltooi je vervolgens je bestelling.