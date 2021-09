De oppo Reno 6 met abonnement is een telefoon met prima specs, die vooral erg gericht is op cameramogelijkheden. Hij moet daarmee vooral ‘storytellers’ bedienen en mensen die veel bezig zijn met fotografie, social media en het delen van content.

Waar moet je op letten bij een Oppo Reno 6 met abonnement?

De adviesprijs van een Oppo Reno 6 met abonnement is 499 euro. Daarmee kom je dus in aanmerking voor een BKR-registratie. Voor de meeste mensen is een BKR-registratie (voor een telefoon) geen probleem. Mocht je echter binnenkort een lening bij de bank willen aanvragen, zoals een hypotheek, dan kun je dit maar beter ontwijken. Je hebt grote kans dat je dan plotseling minder kunt lenen, of erger, helemaal niets.

Een BKR-registratie is te ontwijken door een bepaald bedrag vooraf te betalen zodat de restschuld onder de 250 euro komt. Je geniet daarna ook direct van lagere maandlasten en dat is ook wel fijn.

Ben ik met deze smartphone klaar voor de toekomst?

Ja, de specificaties van de Oppo Reno 6 zijn prima. Zo is er een snelle processor met 8GB werkgeheugen, de mogelijkheid om met 5G verbinding te maken, een mooi scherm met 90Hz verversingsnelheid en meer. Het toestel kwam op 9 september 2021 op de Nederlandse markt, dus ook qua software wordt je de aankomende jaren gewoon ondersteund.

Voor wie is deze smartphone geschikt?

Volgens de marketing van Oppo is deze telefoon ideaal geschikt voor mensen met een verhaal en dit (online) willen delen door middel van foto’s en filmpjes. Voor de prijs hadden we echter betere camera’s verwacht. De overige specificaties zijn best prima. Daarmee is de telefoon geschikt voor een veel wijder publiek. Zo is de telefoon ook prima geschikt om op te gamen, netflixen en meer.

Waar kan ik de Oppo Reno 6 met abonnement het beste kopen?

Prijzen kunnen per aanbieder nog wel eens verschillen. Helemaal als de telefoon al een tijdje uit is, gaan ze vaak zakken in de prijs. De één daarbij meer dan de ander. Om erachter te komen waar jij de beste prijs kunt krijgen, gebruik je daarom onze prijsvergelijkers.

Je ziet dat de beste prijs automatisch al bovenaan staat. Let erop dat dat abonnement misschien niet geschikt is voor jou. Misschien wil je een andere aanbieder, meer belminuten, etc. Gebruik daarom de filteropties om precies de Oppo Reno 6 met abonnement te vinden die je zoekt.