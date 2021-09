Let op: deze winkel heeft slechts 0 klantreviews, de waardering is daarom niet erg betrouwbaar

De Oppo Reno 6 los toestel is sinds 9 september 2021 verkrijgbaar in Nederland. Volgens Oppo is de smartphone dankzij de goede camera’s en standaard 128GB aan opslagruimte vooral geschikt voor ‘storytellers en content creators’. Mensen met een verhaal en dit via foto’s en video’s ook (online) willen delen.

Let hier op bij het kopen van een Oppo Reno 6 los toestel

De prijs van 499 euro doet je misschien vermoeden dat je een midrange toestel koopt. Sommige specs zouden echter ook niet misstaan op een premium model. Zo is er toch 8 GB aan werkgeheugen en dan is evenveel als in de Samsung Galaxy S21. Toch voor een smartphone die zich probeert te onderscheiden op het gebied van camera’s, hadden we meer verwacht. Lees bijvoorbeeld ook onze review voor een completer beeld.

Het hele bedrag in één keer betalen of toch een abonnement?

499 Euro is toch een flink bedrag om in één keer van je bankrekening af te schrijven. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een abonnement te nemen. Je betaalt in dat geval het bedrag in termijnen af. Je moet in dat geval wel rekening houden met een BKR-registratie, wat met z’n eigen nadelen komt.

Wil je toch gebruik maken van een abonnement maar geen BKR-registratie riskeren, dan kun je natuurlijk de Oppo Reno 6 als los toestel kopen en dan combineren met een sim only-abonnement.

Ben ik met dit toestel klaar voor de toekomst?

Ja, de specs van de Oppo Reno 6 zijn goed genoeg om de toekomst aan te kunnen. De snelle processor draait de zwaarste apps, je maakt verbinding met 5G, er is een nfc-chip en meer. Doordat het toestel pas in september 2021 op de Nederlandse markt kwam, krijg je ook de aankomende tijd nog gewoon software updates.

Hoe maak ik gebruik van de prijsvergelijker?

Je wil jouw nieuwe telefoon natuurlijk wel voor de beste prijs in huis halen. Omdat de prijzen per aanbieder nog al eens kunnen verschillen, gebruik je daarom altijd eerst onze prijsvergelijker. Daarmee wordt de beste deal scoren geen enkel probleem meer.

De laagste prijs staat altijd automatisch bovenaan. Gebruik nog wel even de filteropties om zeker te zijn dat je precies het gewenste toestel selecteert. Daarna is het een kwestie van doorklikken naar de website van de goedkoopste aanbieder en bestellen.