De Oppo Reno 8 Pro met abonnement: Hier vind je de beste prijzen

De Oppo Reno 8 Pro met abonnement is sinds 31-08-2022 verkrijgbaar in Nederland. Uiteraard is deze versie iets beter dan de regulier Oppo Reno 8. Zo heeft hij onder andere een groter en beter scherm en een snellere chip.

Om de beste prijs te vinden van een Oppo Reno 8 Pro met abonnement, gebruik je natuurlijk onze prijsvergelijker. Daarin vind je zeer eenvoudig de beste deals van dit moment.

Voor wie is de Oppo Reno 8 Pro met abonnement het meest geschikt?

De Oppo Reno 8 Pro met abonnement is het meest geschikt voor mensen die een midrange toestel zoeken met een mooi scherm en wat beters specs. Het pro-model beschikt over 120 Hz verversingssnelheid van het scherm ten opzichte van slechts 90 Hz bij de reguliere Oppo Reno 8. Daardoor is de Oppo Reno 8 Pro met abonnement zeer geschikt voor gamen en het bekijken van video’s.

Uiteraard gebruik je hem ook gewoon voor andere taken zoals het checken van je mail, scrollen op social media, internetten, films en video’s kijken en meer. Je kunt er zelfs mee bellen. Daarmee is hij voor vrijwel iedereen een prima telefoon.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Gebruik jij je telefoon niet veel of heb je een krap budget? Dan zoek je misschien een wat goedkoper toestel. Aan de andere kant van het spectrum zitten natuurlijk ook nog de mensen die alleen met high end toestellen gezien willen worden. Zij zoeken misschien wat liever naar een vlaggenschip model.

De Oppo Reno 8 Pro met abonnement of toch als los toestel?

Door de Oppo Reno 8 Pro met abonnement te nemen, hoef je niet direct het hele aanschaf bedrag te betalen. Je lost namelijk af op je toestel in maandelijkse termijnen. Daardoor houd je nu wat geld op je bankrekening. Dat kun je dan weer uitgeven aan andere leuke dingen.

Wel krijg je te maken met een BKR-registratie. Dat is niet per se slecht, maar kan wel vervelend zijn als je een huis probeert te kopen. Je krijgt dan namelijk een stuk minder hypotheek.

Als los toestel kopen

Koop je de Oppo Reno 8 Pro toch liever als los toestel? Dan betaal je in één keer het hele bedrag. Je slaat dus nu even een deukje in je spaarrekening, maar daarna zijn je maandelijkse kosten wel lager. Je houdt dan maandelijks wat meer geld over om andere leuke dingen mee te doen.

Doordat je bij een los toestel geen lening aangaat, kun je ook niet te maken krijgen met een BKR-registratie.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker vind je binnen één minuut de beste deal van dit moment. De goedkoopste prijs staat namelijk altijd bovenaan.

Let er wel op dat dit ook de minst uitgebreide abonnementen zijn. Wil je juist meer belminuten, MB’s, SMSjes, etc? Gebruik dan de filteropties, daarmee zie je alleen nog het aanbod dat ook daadwerkelijk bij jouw wensen past.

Als je het aanbod hebt gevonden dan het beste bij je past, klik je erop om meteen naar de juiste pagina van de aanbieder te gaan. Daar bestel je jouw Oppo Reno 8 Pro met abonnement zoals je gewend bent.