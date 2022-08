De Oppo Reno 8 met abonnement: zo scoor je altijd de beste deal

De Oppo Reno 8 met abonnement is sinds 31 augustus 2022 verkrijgbaar in Nederland. De midrange smartphone van de Chinese fabrikant komt met prima specs voor de prijs. Hij is al een tijdje verkrijgbaar in China zelf, maar is pas later in andere landen geïntroduceerd.

Op deze pagina vind je de prijsvergelijker zodat een Oppo Reno 8 met abonnement scoren een fluitje van een cent wordt. Daarnaast vind je hier nog wat informatie over de verschillende opties die je hebt en hoe de prijsvergelijker werkt.

Voor wie is de Oppo Reno 8 met abonnement het meest geschikt?

De Oppo Reno 8 met abonnement is het meest geschikt voor mensen die een midrange smartphone zoeken waarbij vooral de rekenkracht belangrijk is. De processor is namelijk goed te noemen waardoor ook zware taken een makkie zijn. Om de prijs laag te houden, voelt de buitenkant wel wat goedkoper aan vanwege de gebruikte materialen.

Het gebruiksgemak en -plezier is echter hoog. Je speelt zware 3D games met vloeiende beelden en natuurlijk zijn filmpjes kijken, social media en scrollen op het internet geen enkel probleem. Als dat voor jou het belangrijkste is, dan is de Oppo Reno 8 met abonnement precies wat voor jou.

De Oppo Reno 8 met abonnement of toch als los toestel?

Als je de Oppo Reno 8 met abonnement neemt, betaal je het toestel af in maandelijkse termijnen. Dat kan fijn zijn, omdat je dan niet meteen je spaarrekening leeg trekt. Wel zijn je maandlasten daarna wat hoger. Tenzij je meteen een groot bedrag aanbetaalt, krijg je ook te maken met een BKR-registratie. Op zich niet zo’n probleem, maar wel vervelend als je binnenkort een hypotheek wil aanvragen. Je kunt dan namelijk minder lenen.

Als los toestel kopen

Wanneer je de Oppo Reno 8 als los toestel koopt, betaal je direct de hele aanschafprijs. Dat doet nu wat meer pijn in de portemonnee maar je weet wel waar je aan toe bent. Bovendien zijn je maandlasten daarna lager en dat is ook fijn.

Je kunt je smartphone dan prepaid gebruiken of combineren met een sim only abonnement. Daardoor maak je toch gebruik van alle voordelen die komen met een abonnement, zonder een lening aan te gaan. Dat scheelt weer in de kosten.

Voor welke optie je gaat heeft vooral te maken met je eigen voorkeuren.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de goedkoopste deal altijd automatisch bovenaan. Houd er wel rekening mee dat dit dan ook om de minst uitgebreide abonnementen gaat.

Wil jij liever wat meer MB’s, belminuten, SMSjes, etc? Gebruik dan de filteropties. Je ziet dan alleen nog het aanbod waar jij in geïnteresseerd bent.

Vind het aanbod dat het beste bij je past en klik vervolgens op de aanbieding. Je komt dan meteen op de juiste pagina van de betreffende provider.



Daar bestel je jouw Oppo Reno 8 met abonnement zoals je normaal ook zou doen. Veel plezier met je nieuwe toestel!