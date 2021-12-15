De M4 Pro van Poco is een budgettoestel met een krachtige processor en de opvolger van de M3 Pro. Wil je de Poco M4 Pro los kopen? Check dan hier waar je op moet letten en of deze smartphone bij je past.

Let hierop als je de Poco M4 Pro los koopt

De Poco M4 Pro is een budgettoestel waar we veel van mogen verwachten. Met een prijs rond de 200 euro, net zoals de Poco M3 Pro neemt ‘ie geen flinke hap uit je maandloon en heeft hij mooie functies.

Onder de motorkap draait een snelle MediaTek Dimensity 810-processor. Samen met het 6GB-werkgeheugen gebruik je meerdere apps en games tegelijk. Die zien er goed uit op het 6,6 inch-display met een hoge resolutie voor scherpe beelden.

Past deze smartphone bij mij?

Wil je een meer dan degelijk toestel, maar geef je nooit zoveel uit aan een nieuwe smartphone? Dan is de Poco M4 Pro een interessante keuze. Aan de binnenkant vind je een snelle chip en genoeg werkgeheugen om veel tegelijk te doen.

Maak je veel foto’s en video’s? Dan kom je goed uit de voeten met de primaire camera van 64 megapixel. Voor plaatjes waar je lekker veel op kwijt wil gebruik je de groothoeklens. Verder is er een macrolens voor kiekjes van dichtbij. Tot slot vind je een 16 megapixel-lens aan de voorkant voor al je selfies.

Is de Poco M4 Pro toekomstbestendig?

Krachtige hardware en een prima updatebeleid maken de Poco M4 Pro toekomstbestendig. Zo draaien apps en de meeste games vlotjes en zonder vastlopen. De software van het toestel ontvangt drie jaar lang aan beveiligingsupdates. Dat is naast twee grote Android-updates.

Een groot vooruitzicht voor de toekomst is het uitrollen van 5G-internet. De Poco M4 Pro ondersteunt 5G en is klaar voor razendsnel internetten, streamen en online gamen.

Poco M4 Pro los of met abonnement kopen?

Beide opties zijn interessant door de lage prijs van het toestel. Koop je ‘m los, dan is ‘ie meteen van jou en zit je niet vast aan een maandelijkse aflossing. Je moet nog wel even een aparte sim-only afsluiten om te kunnen sms’en, bellen en internetten.

Met een abonnement spreid je de toestelprijs uit over een looptijd van een of twee jaar. Bovendien zit je onder een toestelbedrag van 250 euro en ontkom je aan een hinderlijke BKR-registratie.

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