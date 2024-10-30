Realme 12 kopen met Vodafone abonnement

Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd!

Ontdek welk Vodafone abonnement in combinatie met de Realme 12 aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Realme 12 met Vodafone abonnement vanaf € 29,50 per maand met € 17,00 eenmalige bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle Vodafone aanbiedingen en prijzen van onze betrouwbare aanbieder Belsimpel en vind eenvoudig de beste Realme 12 deal met Vodafone abonnement.
4 resultaten vanaf € 29,50
Realme 12
Realme 12
256 GB/5G
onbeperkt min
30 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 29,50 p/m
Eenmalig toestel: € 17,00
Gemiddeld p/m: € 30,41
€ 64,95 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Realme 12
Realme 12
256 GB/5G
150 min
15 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 31,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 31,21
Bekijk bij Belsimpel
Realme 12
Realme 12
256 GB/5G
onbeperkt min
50 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 36,00 p/m
Eenmalig toestel: € 16,00
Gemiddeld p/m: € 36,87
€ 89,95 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Realme 12
Realme 12
256 GB/5G
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 38,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 38,71
€ 105,95 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel

