Getest: 8849 Hike belooft alles te zijn wat je in het wild nodig hebt

Wat neem je mee aan tech als je gaat kamperen? Dat alles en meer belooft de 8849 Hike aan boord te hebben. Wij namen de proef op de som.

8849 Hike getest: enorme telefoon met toffe funties

Zwaailichten, infraroodcamera’s en een batterij van zo’n 23.000(!) mAh. Het zijn allemaal dingen die je niet snel op een Android-smartphone verwacht. Toch denkt het merk 8849 daar anders over. Ze stuurden ons de Hike op: een stevige smartphone voor als je – zoals de naam doet vermoeden – gaat hiken. Maar is dit een gimmick of heb je er echt wat aan?

Oerdegelijk ontwerp weegt vier keer zoveel

Hoewel de grote merken zoals Samsung en Apple steeds dunnere telefoons uitbrengen, heeft 8849 daar lak aan. Het doel van de Hike is niet om licht te zijn of er strak uit te zien, maar om oerdegelijk te zijn. De telefoon heeft een gewicht van 666 gram, zo’n drie tot vier keer zwaarder dan de doorsnee telefoon.

Ook is ‘ie ruim drie centimeter dik, maar met een goede reden waarover je straks meer leest. De telefoon is voorzien van metalen en rubberen elementen op de achterkant, om hem bestand te maken tegen flinke stoten. Hij heeft zelfs een IP68-waardering, wat hem stof- en waterdicht maakt.

Aan de zijkanten vind je extra knoppen, in- en uitgangen voor lucht voor de ingebouwde ventilator en een haak om een koord aan te bevestigen. En schroeven netjes wegwerken, heeft de fabrikant ook niet gedaan. Dit alles draagt bij aan het robuuste gevoel van de telefoon.

Outdoor-functies: nachtcamera en lichten

Eigenlijk is de 8849 Hike een doorsnee Android-telefoon, in een minder doorsnee jasje. De telefoon draait gewoon Google-apps, heeft nfc voor contactloze betalingen en de Helio G200-chip is gewoon bruikbaar. Uniek is de Toolbox-app, waarin je de meeste unieke functies van de telefoon vindt.

Denk bijvoorbeeld aan de ware zaklamp met een helderheid van 1200 lumen, vergelijkbaar met de zaklampen die de politie gebruikt. Deze kan tot 200 meter ver schijnen en (ja, ik heb het per ongeluk gemerkt) wil je niet in iemands ogen schijnen. Dan is er nog het ledpaneel aan de achterkant, die minder fel is. Deze is vooral bedoeld als campinglicht en om een grotere omgeving te verlichten.

Boven het ledpaneel is een rgb-strip bevestigd die kan knipperen in verschillende kleuren. In de “Warning Simulator” stel je hem in als rood-blauwe politielicht, inclusief sirene. En met functies als een hoogtemeter, onderwatercamera en snelheidsmeter is de telefoon duidelijk bedoeld voor aanpakkers.

Tot slot de infaroodcamera, waarmee je nachtfoto’s kunt maken. Dankzij de vier infraroodlichten die de camera oppakt, kun je in het donker foto’s maken alsof je een gewone flitser gebruikt. In het echt zie je het licht echter niet. Ik kan me voorstellen dat dit voor wildernisliefhebbers top is om dieren te fotograferen, zonder ze af te schrikken.

Enorme batterij als powerbank gebruiken

Waarom die telefoon zo dik is? Dat komt door de batterij van 23.800 mAh. Ter vergelijking. De gemiddelde smartphone heeft zo’n 5000 mAh aan boord. Zelfs als je de lichten op de telefoon intensief gebruikt, kan ‘ie dagen op een lading mee. Ook tof: hij laadt op met 120 watt, dus zelfs deze enorme batterij is in zo’n anderhalf uur opgeladen.

De grote accucapaciteit komt overeen met die van veel power banks. Niet gek om deze Hike dan ook als power bank met Android te zien. Bedraad sluit je gemakkelijk andere apparaten aan op de beschermde usb-c-poort van de telefoon. Vervolgens laden deze op een rustig tempo (10 watt) op. Snel is het niet, maar wel handig als je lang van een stopcontact verwijderd bent.

Conclusie: kopen of skippen?