8849 Tank 5 review: een telefoon die eigenlijk geen smartphone is

Op zoek naar een rugged smartphone die het begrip alleskunner iets te letterlijk neemt? Dan is de 8849 Tank 5 wellicht een optie om te overwegen. We hebben deze opvallende telefoon voor je getest.

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Dit is de 8849 Tank 5 review

Een smartphone van 715 gram met ingebouwde projector, laserafstandsmeter, night vision, een behoorlijk felle zaklamp en een batterij die groter is dan de gemiddelde powerbank. Nee, het is geen telefoon uit een sciencefictionfilm, maar de Tank 5 van het onbekende merk 8849. Maar is deze waslijst aan specificaties ruim 880 euro waard? Je leest het in deze review.

Pluspunten Stevige behuizing

Stevige behuizing Een mini-projector op zak

Een mini-projector op zak Een grote batterij

Een grote batterij Nightvision-camera Minpunten Zwaar en lomp in gebruik

Zwaar en lomp in gebruik Geen traditionele smartphone

Geen traditionele smartphone Past bijna niet in je broekzak

De infraroodcamera voelt als een party trick

De camera’s van de Tank 5 zijn niet verkeerd. Toegegeven, met de gemiddelde smartphone maak je waarschijnlijk betere foto’s, maar onze verwachtingen waren niet hoog en daardoor waren we nog aardig verrast.

De Tank heeft vier camera’s. Een hoofdcamera van 50 megapixel, een telelens van 50 megapixel en een nachtzichtcamera van 50 megapixel. De selfiecamera heeft 32 megapixel. De Tank 5 is door het toevoegen van een nachtzichtcamera anders dan andere fabrikanten, maar jammer genoeg gaat dit wel ten koste van een groothoeklens.

Hoofdcamera 5x zoom 20 x zoom Hoofdcamera Infrarood-camera

De nachtzichtcamera voelt wel als een verfrissende keuze. De Tank 5 kan infraroodverlichting gebruiken en daardoor functioneren als een soort nachtkijker. Als je ’s nachts kampeert of vist en je wilt een foto maken, dan kan het best handig zijn. Maar, voor de gemiddelde gebruiker is dit waarschijnlijk een functie die je één keer probeert en daarna vergeet.

Ondanks het aantal megapixels ogen de foto’s die je ermee kunt maken een beetje vlak. Gelukkig kun je jouw kiekjes softwarematig oppoetsen om er nog wat van te maken, maar je krijgt niet het niveau foto’s dat je bijvoorbeeld krijgt op een Samsung Galaxy S26 Ultra. Dat hadden we overigens ook niet per se verwacht.

Je kunt het bijna geen smartphone meer noemen

De naam Tank 5 is bijzonder toepasselijk. Zodra je het toestel oppakt, merk je direct dat dit geen normale smartphone is. De telefoon meet 177,1 bij 87 bij 33,8 millimeter en weegt 715 gram. Ter vergelijking: veel normale smartphones wegen tegenwoordig rond de 200 gram. De Tank 5 is dus meer dan drie keer zo zwaar en een stuk groter.

Toch voelt het ontwerp niet goedkoop aan. De Tank 5 is fors, maar de enorme hoeveelheid technologie die erin verwerkt zit, maakt het formaat begrijpelijk.

De Tank 5 is gemaakt om tegen een stootje te kunnen. Dat maakt hem interessant voor bijvoorbeeld bouwvakkers, kampeerders en mensen die simpelweg een telefoon willen die niet bij de eerste de beste valpartij kapot is. Voor dagelijks gebruik in een spijkerbroek is hij minder geschikt, want hij is wel erg dik.

Het scherm doet het ontwerp bijna vergeten

Waar rugged smartphones vroeger vaak genoegen namen met een matig lcd-scherm, pakt 8849 het bij de Tank 5 een stuk serieuzer aan. Je krijgt een 6,73-inch amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 3000 nits. Scrollen door websites en Instagram en TikTok voelt lekker soepel aan.

Dit is misschien wel een van de grootste verrassingen van de Tank 5. Ondanks zijn stevige behuizing voelt het scherm absoluut niet goedkoop aan. Sterker nog: als je alleen naar het display kijkt, zou je bijna vergeten dat je een rugged smartphone in je handen hebt.

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Mobiele gereedschapskist

Dat de Tank 5 niet een standaard smartphone is, is op dit moment wel duidelijk. Er zitten allemaal functies op waardoor je ‘m bijna een mobiele gereedschapskist kunt noemen. Zo tref je onder andere een ingebouwde laserafstandsmeter die tot 4 meter kan meten, een campinglamp van 1200 lumen en een projector in de telefoon.

De projector is een geinige toevoeging die de Tank 5 echt uniek maakt als smartphone. De 2K-projector produceert 220 lumen en past het beeld aan de oppervlakte waar hij op richt aan.

Hoewel het leuk is om films en series op deze manier te kijken, zou ik je wel aanraden om een bluetoothspeaker, oortjes of een koptelefoon te gebruiken voor je geluid. De speakers van de Tank 5 zijn helaas niet van de beste kwaliteit en klinken schel. Daar komt ook bij dat de ventilatoren van de projector veel geluid produceren.

De Tank 5 wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 9400e. De processor is snel en krachtig genoeg voor dagelijks gebruik. Je krijgt maar liefst 18GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslagcapaciteit die je tot 2 terabyte kunt uitbreiden met een micro-sd-kaartje. De vingerafdrukscanner bevindt zich onder het scherm en werkt naar behoren.

Het updatebeleid wordt niet heel duidelijk gecommuniceerd vanuit de fabrikant. De Tank 5 draait op Android 16, maar het is niet makkelijk terug te vinden of je daarna nog ondersteuning kunt verwachten.

Na wat zoekwerk is het wel duidelijk geworden dat je vijf jaar aan beveiligingsupdates krijgt. Dus je kunt tot minimaal 2031 de Tank 5 veilig gebruiken. Wellicht voelt de software tegen die tijd wel wat gedateerd.

Voor zo’n beest laadt hij verrassend snel op.

Eén van de troefkaarten van de Tank 5 is de lange batterijduur. Je kunt op één laadbeurt makkelijk meerdere dagen overleven als je hem als een smartphone gebruikt. Als je hem heel licht gebruikt, zou je er in theorie meer dan een maand mee moeten kunnen doen.

Ga je ermee gamen, de projector een avond lang gebruiken of hem gebruiken als powerbank, dan gaat logischerwijs je batterij wat sneller leeg.

De batterijcapaciteit is 17600 mAh. Dit is ongeveer drie à vier keer de capaciteit die je in een reguliere smartphone vindt. Dit mag je ook wel verwachten als de Tank het gewicht en de breedte heeft van drie telefoons.

Ondanks zijn formaat laadt de Tank 5 wel snel op. Met de bijgeleverde 120 watt-lader laadt hij van 0 naar 100 procent op in ongeveer anderhalf uur. Je kunt de Tank 5 ook als powerbank gebruiken. Dan laadt hij je andere apparaten bekabeld op via omgekeerd laden met 25 watt.

Conclusie 8849 Tank 5 review

De 8849 Tank 5 kun je eigenlijk geen normale smartphone noemen en daarom is hij moeilijk te vergelijken met reguliere toestellen. Met een gewicht van 715 gram en een dikte van 33,8 millimeter is hij enorm groot. Ook de camera’s zijn niet van het niveau dat je tegenwoordig van een smartphone mag verwachten.

Als je de Tank 5 puur beschouwt als een rugged telefoon en niet als smartphone, dan is het een knap staaltje techniek. Als techliefhebber vind ik het indrukwekkend wat je allemaal krijgt voor een bedrag onder de 1000 euro. Vooral de projector maakt de Tank 5 bijzonder in zijn soort.

Als je veel kampeert of buiten werkt, kan ik mij voorstellen dat dit een handige telefoon kan zijn door zijn veelzijdigheid. Ga je hem gebruiken als dagelijkse telefoon, dan ben ik bang dat het voelt alsof je te veel concessies moet doen.

Waar kan je de Tank 5 kopen?

Ben je enthousiast geworden over de 8849 Tank 5? Dan kan je niet zomaar naar de winkel lopen om het toestel aan te schaffen. Je kan hem wel online bestellen via de website van 8849.