Amazon Fire TV Stick (HD) review: mediaspeler voor wie weinig nodig heeft

Deze streamingdongle neem je makkelijk mee op reis, maakt iedere televisie slim, maar heeft ook minpunten. Dit is de review van de Amazon Fire TV Stick HD, een mediaspeler van maar 45 euro.

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Amazon Fire TV Stick HD review

Bij een slimme mediaspeler denk je waarschijnlijk al snel aan de Google TV Streamer of de oudere Chromecasts, maar Amazon verkoopt ook zijn eigen apparaatjes om films en series mee te streamen. Dit zijn de zogeheten Fire TV Sticks en onlangs is de nieuwste uitgebracht: de Fire TV Stick HD.

Door de relatief lage adviesprijs van 44,99 euro is het niet helemaal eerlijk om de TV Stick een concurrent voor de Google TV Streamer (van 119 euro) te noemen. Je kan het apparaatje beter zien als een soort Chromecast met Google TV, waarmee je een oude televisie slim maakt. Google verkoopt de Chromecasts niet meer, dus dit Amazon-alternatief is wellicht de moeite waard.

We hebben de Fire TV Stick HD de afgelopen weken gebruikt en onze ervaringen vergeleken met die met de Google-streamers. Hoe het apparaatje het doet, lees je in deze review. Laten we snel beginnen!

Erg compact design

De Fire TV Sticks van Amazon zien er al jaren ongeveer hetzelfde uit. Ook de nieuwste Fire TV Stick HD lijkt op een erg grote usb-stick, met aan het uiteinde de hdmi-uitgang. Amazon heeft wel zijn best gedaan om de stick een stuk compacter te maken, want hij is 30 procent kleiner dan zijn voorganger.

Hierdoor neemt de Fire TV Stick minder ruimte in als je ‘m in je televisie stopt, maar kun je de dongle ook makkelijker meenemen. Dat is weer handig als je bijvoorbeeld op vakantie gaat en zeker wil weten dat je in je hotelkamer simpel een film of serie kan streamen. De Google TV Streamer neem je door het formaat toch minder makkelijk mee.

Ook handig: je kan de Fire TV Stick HD van stroom voorzien via een usb-poort op je televisie. Je hebt dus geen losse stekker nodig en gebruikt alleen het meegeleverde kabeltje, dat je in de zijkant van de mediaspeler steekt. Dit werkt prima, ook als je een monitor met een usb-ingang hebt. We vinden het ideaal dat je niet nog een extra kabel nodig hebt.

Heb je het originele kabeltje niet bij je, dan kun je ook zelf een usb-c-kabel gebruiken of alsnog een adapter in het stopcontact stoppen.

Prettige afstandsbediening

De Amazon Fire TV Stick HD wordt uiteraard geleverd met een afstandsbediening, inclusief twee AAA-batterijen. De remote is van zwart plastic en voelt stevig aan. De knopjes ‘klikken’ lekker en voelen wat robuuster aan dan bij de afstandsbediening van de Google TV Streamer. Die remote is ook gladder; de Fire TV Stick-remote biedt iets meer grip.

De knoppenindeling is verder logisch. Na de gebruikelijke bedieningsknoppen heb je ook knopjes om direct naar het homescherm te gaan, de Fire TV Stick op ‘mute’ te zetten of het volume aan te passen. Het spreekt allemaal wel voor zich.

Onderaan vind je verder vier knoppen met snelkoppelingen naar de Prime Video-, Netflix- en YouTube-app, of om het overzicht met geïnstalleerde apps te openen.

Geen Fire TV OS, maar Vega OS

We moesten het even opzoeken, maar de nieuwste Fire TV Stick HD draait niet meer op Fire OS. Amazon kiest in plaats daarvan voor Vega OS, dat niet op Android, maar Linux is gebaseerd. Klinkt technisch, maar in de praktijk komt het erop neer dat Vega OS iets lichter is, maar ook meer is afgeschermd.

Door dat laatste is het niet mogelijk om apps buiten de officiële app-winkel om te downloaden en installeren. Voor de technische gebruikers is dat jammer, maar waarschijnlijk zul je niet snel zelf met installatiebestanden bezig gaan.

Vega OS moet daarnaast beter werken op simpele hardware en heeft niet zoveel werkgeheugen nodig. De prestaties zijn prima: apps laden vlot en haperen niet. Het apparaatje wordt aangedreven door een quadcore-processor en is niet zo vlot als duurdere mediaspelers, maar doet wat het moet doen.

Over het besturingssysteem ligt dan wel Fire TV Home en dat heeft veel weg van Google TV. Bovenaan zie je grote blokken waarin nieuwe films en series worden uitgelicht, en je hebt een rij met de door jou geïnstalleerde apps. Vanuit daar start je de streamingdienst op waar je iets wil kijken.

Over apps gebruiken: van de meeste streamingservices is een app beschikbaar. Denk aan Netflix, Disney Plus, Videoland en natuurlijk Amazon’s eigen Prime Video. Ook Spotify en SkyShowtime zijn van de partij, maar HBO Max moet je binnen de Prime Video-app gebruiken.

De software werkt prima en oogt overzichtelijk. De Fire TV Stick (HD) is vlot en kan prima overweg met de beschikbare streaming-apps. Wel hebben we problemen gehad met de YouTube-app, die na het laden van een advertentie vastliep en helemaal opnieuw moest worden opgestart. Dat gebeurde tijdens onze testperiode meerdere keren en is wel een beetje slordig.

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Nederlandse apps ontbreken

Ook jammer is dat niet alle Nederlandse apps op de Fire TV Stick HD te vinden zijn. Hoewel je van NLZiet een app kan downloaden, ontbreken diensten als Viaplay, NPO Plus en KPN. Dat kun je ook niet oplossen door via de app op je smartphone naar de Fire TV Stick te casten, want dat werkt helaas niet.

Nadruk op Amazon Prime

Amazon doet erg zijn best om je iets op Prime Video te laten kijken. Logisch, want het bedrijf hoopt zo dat je een abonnement op Prime neemt. Het maakt de interface wel een beetje rommelig, omdat je meer dan 10 rijen hebt waarin films en series (in verschillende categorieën) worden uitgelicht.

Zoals de naam verklapt, streamt de Fire TV Stick HD alleen in hd-kwaliteit. Dat betekent dat films en series maximaal in full-hd (1080p) op je televisie verschijnen. Dat is niet zo’n probleem bij oudere televisies, maar als je een 4k-tv hebt staan, zijn beelden dus op zijn allerscherpst.

In de meeste gevallen volstaat full-hd echter prima, zeker als je de Fire TV Stick op reis gebruikt. Houd er echter wel rekening mee dat als je een 4K-abonnement hebt op een streamingdienst, je hier in combinatie met de TV Stick HD helemaal niets aan hebt.

Conclusie Amazon Fire TV Stick HD review

Als je een mediaspeler zoekt en de Google TV Streamer te duur vindt, dan kun je de nieuwste Amazon Fire Stick TV HD best overwegen. Je moet dan wel met een aantal zaken rekening houden. Zo kun je films, series en YouTube-video’s niet in 4K-kwaliteit streamen, maar kijk je maximaal in full-hd.

Ook is het app-aanbod van Amazon minder uitgebreid dan bij Google TV. Dat merk je met name als je vooral Nederlandse apps wil gebruiken, want die ontbreken simpelweg. Van de grote streamingdiensten zijn gelukkig wel applicaties beschikbaar en die werken prima. Als je veel films en series kijkt en de beste ervaring thuis wil, dan is de Fire TV Stick HD niet de beste keuze. Voor op reis of in een oudere televisie is dit een prima keuze, zeker omdat je niet te diep in de portemonnee hoeft te grijpen.

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Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteuren dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

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