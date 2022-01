Amazon Fire TV Stick review: Chromecast-alternatief is het net niet

Amazon’s alternatief voor de Chromecast is door zijn lage prijs, vlotte interface en afstandsbediening erg interessant. We hebben de Fire TV Stick uitgebreid getest om te kijken of ‘ie de moeite waard is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aan de slag met de Amazon Fire TV Stick review

Sinds kort is de Amazon Fire TV Stick officieel verkrijgbaar in Nederland. De mediaspelers van Amazon kon je al langer kopen via de website van het bedrijf, maar sinds eind vorig jaar is de ‘Internationale versie’ beschikbaar. Deze ondersteunt ook de Nederlandse taal. Het apparaatje is een interessant alternatief voor de Chromecast en met een prijs van 39,99 euro ook erg betaalbaar.

Een goede reden dus om de Fire TV Stick in huis te halen voor een review. Belangrijk om te weten is dat het apparaatje in twee versies verkrijgbaar is: met full-hd- en 4K-ondersteuning. Wij hebben de goedkoopste versie getest, die dus werkt met een maximale resolutie van 1080p.

Het testexemplaar voor deze Amazon Fire TV Stick is door Android Planet zelf aangeschaft.

Het apparaatje zelf

Laten we beginnen bij het uiterlijk van de Amazon Fire TV Stick. De hdmi-dongle ziet eruit als een hele grote usb-stick en steek je simpelweg in een hdmi-poort van je televisie. Aan de zijkant zit een micro-usb-aansluiting, zodat je ‘m via de meegeleverde stekker van stroom kan voorzien.

Omdat de Fire TV Stick redelijk groot is, past ‘ie niet goed in je televisie als je meerdere hdmi-poorten naast elkaar in gebruik hebt. Gelukkig zit in het doosje een klein verlengkabeltje, waardoor je de Fire TV Stick wel gemakkelijk in het grote scherm prikt. Het zorgt er wel voor dat de mediaspeler nog iets minder compact is.

Heel handig is dat de Amazon-stick een afstandsbediening heeft. Die gebruik je om door de interface te bladeren, apps te openen en bijvoorbeeld het volume aan te passen. De afstandsbediening is niet te groot, ligt lekker in de hand en werkt goed. De knoppenindeling is logisch en onderin heb je ‘snelkoppelingen’ naar Prime Video, Netflix, je apps en de ingebouwde browser.

Bovenaan de afstandsbediening zit trouwens een grote blauwe knop en die is bedoeld voor Alexa, de slimme spraakassistent van Amazon. Alexa is – in tegenstelling tot de Google Assistent – niet in het Nederlands beschikbaar, maar spreekt wel de Engelse taal. Dat werkt aardig, maar heel uitgebreid zijn de mogelijkheden niet en dus hebben we Alexa weinig gebruikt.

De interface

De interface van de Amazon Fire TV Stick lijkt op die van de Chromecast met Google TV. Je ziet grote blokken met apps die je kan gebruiken en de films en/of series waaraan je bent begonnen, of die tijdelijk zijn uitgelicht. De interface is wel een stuk drukker en soms nogal ‘dubbelop’.

In de bovenste balk, waar je naast ‘Home’ en ‘Zoeken’ ook een aantal geïnstalleerde apps ziet, staan bijvoorbeeld Prime Video, Netflix en YouTube. Daaronder worden de films en series getoond die je onlangs hebt bekeken, en weer daaronder staan je recente gebruikte apps. Ook hier je zie je weer Prime Video, YouTube en Netflix. Het is niet per se storend, maar het oogt minder overzichtelijk dan bij Google TV.

Daarnaast doet Amazon erg z’n best om je content op Prime Video te laten kijken. Op het homescherm staan maar liefst twaalf rijen met films en series in allerlei categorieën die worden uitgelicht. Denk aan dramaseries, actiefilms en onlangs toegevoegde films, maar ook algemene rubrieken als ‘top-tv’ en ‘aanbevolen tv’.

Hoewel we op de Android Planet-redactie te spreken zijn over het aanbod van de Amazon-dienst, moet je er wel rekening mee houden dat het bedrijf nadrukkelijk probeert je abonnee te laten worden. De Amazon Fire TV Stick komt dan ook het beste tot zijn recht als je Prime Video-abonnee bent, juist omdat de nadruk zo ligt op het aanbod van de streamingdienst.

Fijn in gebruik, soms een beetje langzaam

De Amazon-interface vinden we desondanks fijn in gebruik en er mooi uitzien. De zoekfunctie werkt prima en als je even niet weet wat je wil kijken, kun je heel gemakkelijk binnen bepaalde categorieën aanbevelingen krijgen. Alles werkt vlot en als je door de interface bladert, zie je geen haperingen. Wel valt op dat de Nederlandse vertalingen niet altijd kloppen; hier mag Amazon nog wat werk in steken.

De TV Stick heeft het wel moeilijk als je meerdere apps achter elkaar opent en gaat ‘multitasken’. De ingebouwde quadcore-processor is niet de snelste en dat merk je dan ook. Bij normaal gebruik zul je hier echter geen last van hebben. De 4K-versie van de Fire TV Stick – de Fire TV Stick 4K Max – heeft overigens een snellere processor en moet vlotter aanvoelen. We hebben dit apparaatje echter niet getest.

De beeldkwaliteit is dik in orde. We hebben de Fire TV Stick getest met een 55 inch-televisie en op dat formaat vinden we full-hd films en series er prima uitzien. Ter vergelijking hebben we ook 4K-content met de Chromecast met Google TV gestreamd. Het verschil in beeldkwaliteit tussen full-hd en 4K zie je duidelijk, maar het is zeker geen deal breaker.

Niet alle apps aanwezig

Apps zijn te downloaden via de Amazon Appstore. Die werkt op zich prima, maar is niet zo compleet als bij de Chromecast. De applicaties van de belangrijkste diensten zijn gelukkig beschikbaar: Netflix, Prime Video, Disney Plus, YouTube en Spotify kun je allemaal op de Fire TV Stick vinden. Google Play Movies ontbreekt helaas, al snappen we dat Amazon liever Prime Video gebruikt om betaalde films aan te bieden.

Het aanbod van Nederlandse apps valt wel tegen, wat opvallend is nu de Fire TV Stick officieel in Nederland verkrijgbaar is. NLZiet, Ziggo Go en Kijk zijn te downloaden, maar Videoland en de T-Mobile TV-app ontbreken bijvoorbeeld. Ook de apps van de NPO, NOS, RTL XL en Pathé Thuis kun je niet op de Fire TV Stick gebruiken. Dat is een flink nadeel, want de Chromecast ondersteunt deze diensten wél.

Het is ook niet mogelijk om deze diensten vanaf je smartphone te casten naar het Amazon-apparaatje. De optie om te casten lijkt alleen te werken voor de apps die standaard op de Fire TV Stick staan. Bij Netflix, Prime Video en Spotify kan dit prima, maar bij andere diensten heb je pech. Al met al zijn de mogelijkheden dus beperkter dan bij de Chromecast.

Conclusie Amazon Fire TV Stick review

We klinken misschien ietwat negatief over de Amazon Fire TV Stick, maar hebben het apparaatje toch met veel plezier gebruikt. Met een adviesprijs van 40 euro concurreert de Fire TV Stick met de ‘reguliere’ Chromecast, die geen eigen interface en afstandsbediening heeft. Op deze gebieden heeft de Amazon-mediaspeler duidelijk een streepje voor.

Toch vinden we het lastig om de Fire TV Stick volmondig aan te raden. Daarvoor is het apparaatje net niet compleet genoeg: zo ontbreken belangrijke Nederlandse apps en is de cast-ondersteuning beperkt. Ook ligt de nadruk duidelijk op het aanbod van Prime Video en als je niet geabonneerd bent op deze streamingdienst, is de Fire TV Stick veel minder interessant.

Zoek je echter een betaalbare mediaspeler met een fijne afstandsbediening en interface om apps mee te installeren, dan is de Amazon Fire TV Stick het overwegen waard. Bedenk vooraf wel goed welke diensten je het meest gebruikt, want het kan soms slimmer zijn om ‘gewoon’ voor de Chromecast te gaan.

Amazon Fire TV Stick (Internationale versie) kopen

Als gezegd is de Internationale versie van de Amazon Fire TV Stick te koop voor 39,99 euro. Hiervoor kun je terecht bij de webwinkel van Amazon. Hieronder vind je linkjes naar het instapmodel van de Fire TV Stick en de duurdere 4K-versie.