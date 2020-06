Android 11 biedt meer privacy, een fijnere manier om te chatten en allerlei nieuwe opties. Nu de publieke testversie beschikbaar is, zijn we aan de slag gegaan met de nieuwste Android-versie. Onze eerste bevindingen lees je in deze Android 11-preview.

Android 11 preview: aan de slag met de nieuwste update

We waren eventjes verrast toen Google deze week plots de publieke bèta van Android 11 beschikbaar maakte. Het bedrijf zou de testversie eerst tijdens een online event onthullen, maar besloot dit uit te stellen en even te wachten met de aankondiging van Android 11.

Nu de eerste publieke bèta van het besturingssysteem beschikbaar is, hebben we de update geïnstalleerd en kort getest. In deze preview bespreken we onze eerste bevindingen met je. De volledige review verschijnt later dit jaar, wanneer Android 11 officieel door Google wordt uitgebracht. De zoekgigant brengt de komende maanden meer testversies uit om zo de software te verbeteren tot de definitieve release plaatsvindt.

Privacy, notificaties en chat-bubbels

Android 11 introduceert veel verbeteringen, maar draait voornamelijk om drie zaken: privacy, notificaties en de nieuwe chat-bubbels. Te beginnen met de privacy: Google introduceerde met Android 10 al een nieuw privacy-onderdeel in de instellingen-app en borduurt hier nu op verder.

Nieuw is de mogelijkheid om apps een eenmalige permissie te geven, bijvoorbeeld voor de toegang tot je camera, locatie of microfoon. Gebruik je de app opnieuw, dan moet je ‘m dus opnieuw toestemming geven om bepaalde onderdelen van je smartphone te gebruiken. Ook handig: als je een app langere tijd niet gebruikt, dan worden de permissies van die app automatisch door Android 11 ingetrokken. Op die manier wordt er niet zomaar data verzameld zonder dat je dit weet.







Ook nieuw: chat-bubbels. Deze feature ken je misschien van de Facebook Messenger-app voor Android. Gesprekken van chat-apps verschijnen dan als een soort icoontje op je homescreen en blijven ook zichtbaar na het openen van andere applicaties.

Doordat je op ieder moment (en in iedere app) op het icoontje kan tikken, spring je dus direct naar je gesprek en kun je snel een reactie tikken. Heel handig, maar chat-apps – zoals WhatsApp, Telegram en Slack – moeten deze bubbels wel eerst beschikbaar maken.

Notificaties op de schop

Verder gaan de notificaties in Android 11 op de schop. Gesprekken worden nu losgekoppeld van andere notificaties en ook bovenaan in de notificatiebalk weergegeven. Dit is een simpele, maar enorm fijne verbetering, aangezien je eerst je WhatsApp’jes en sms’jes ziet (en daarop kan reageren) en dan pas andere meldingen die waarschijnlijk belangrijk zijn. Lukt het niet om direct te antwoorden, dan stel je makkelijk een reminder in om dit alsnog te doen. Verder houdt Android 11 iets meer ruimte tussen notificaties.

Tot slot laat Android 11 je instellen dat berichtjes van specifieke personen prioriteit krijgen. Dit doe je door op een bericht van een persoon te tikken, even vast te houden en voor ‘Prioriteit’ te kiezen. Hierna zorgt Android 11 ervoor dat meldingen van deze personen altijd bovenaan je notificatiebalk staan, en je zelfs op het vergrendelingsscherm een icoontje ziet als je een berichtje van hem of haar hebt ontvangen.

Makkelijker media bedienen

In het snelle instellingen-paneel zit nog iets nieuws: knopjes om muziek of video’s te bedienen. Dit werkt met bijvoorbeeld Spotify: bovenin, naast de knopjes om onder andere je wifi- en bluetooth-verbinding aan of uit te zetten, verschijnt een kleine player. Daarmee kun je muziek pauzeren, doorgaan naar het volgende nummer en zelfs kiezen of de muziek op je telefoon moet worden afgespeeld, of op een ander gekoppeld apparaat.

Bij de snelle instellingen staat bovendien een nieuw knopje voor de ingebouwde schermopname-tool van Android 11. Zo’n screenrecorder zit al geruime tijd in skins van diverse Android-fabrikanten, maar is nu ook eindelijk in stock-Android te vinden. Hij werkt simpel: tik op het knopje, een timer verschijnt in de notificatiebalk en daarna wordt het scherm van je smartphone opgenomen.

Hopelijk zit de functie ook in de definitieve release van Android 11 later dit jaar. De schermopname-tool was vorig jaar namelijk ook te vinden in de testversie van Android 10, maar verdween toen uit de software en keerde niet meer terug.

Weinig visuele veranderingen

In tegenstelling tot Android 10, die een systeembrede donkere modus introduceerde, brengt Android 11 weinig visuele veranderingen met zich mee. Dit betekent dus dat Android 11 er ongeveer hetzelfde uitziet als zijn voorganger, al heeft Google wel wat subtiele veranderingen doorgevoerd.

Zo zijn de icoontjes in de instellingen-app bijvoorbeeld iets aangepast en zoomt je wallpaper iets uit als je het snelle instellingen-paneel vanaf je homescreen naar beneden sleept. Als gezegd zien ook notificaties er iets anders (en vooral overzichtelijker uit), wat stuk voor stuk fijne verbeteringen zijn.

Android 11 maakt de software slimmer

Verder zijn er een heleboel kleinere verbeteringen die Android 11 net iets slimmer maken dan zijn voorganger. Zo laat de Pixel Launcher bijvoorbeeld onderaan je homescreen vijf voorgestelde apps zien, waarvan Android 11 waarschijnlijk denkt dat je ze wil gebruiken.







Ook zie je, wanneer je een screenshot maakt, linksonder een kleine voorvertoning met knopjes om de afbeeldingen meteen te bewerken of delen. In het multitaskscherm, waar al je geopende apps naast elkaar staan, staan nu ook drie opties: Screenshot, Selecteren en Delen. Daarmee kun je dus binnen het multitaskscherm meerdere dingen doen zonder dat je de losse apps daadwerkelijk hoeft te openen.

Tot slot is er een nieuw menu als je de aan/uit-knop eventjes indrukt. Voorheen kreeg je hier de optie om je telefoon uit te schakelen, opnieuw op te starten of de Noodgeval-functie te gebruiken. In Android 11 zie je hier ook een interface om slimme apparaten, die je met de Google Home-app hebt gekoppeld, te bedienen. Op deze manier bedien je slimme lampen dus direct vanuit het ‘aan/uit-scherm’ en hoef je geen andere apps meer te gebruiken.

Conclusie Android 11 preview

Android 11 is niet de meeste spannende Android-update in jaren, maar wel eentje die een heleboel handige verbeteringen toevoegt. De nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem is slimmer, maar ook ietsjes minder overzichtelijk omdat Google meer opties om dezelfde plekken ‘propt’. Dit zie je bijvoorbeeld in de notificatiebalk, als daar naast alle standaard opties ook nog de player van Spotify staat.

Doordat Android 11 zich voornamelijk richt op kleine veranderingen en geen enorm ingrijpende features (zoals de donkere modus, nieuwe gebarenbediening en Google Play-systeemupdates in Android 10) introduceert, oogt het misschien als een saaie upgrade. Toch is er stiekem genoeg om naar uit te kijken. Later dit jaar, wanneer de definitieve versie van Android 11 verschijnt, geven we ons volledige oordeel in de uitgebreide review.