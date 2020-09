Android 11 review: slimme update zet je berichten centraal

We hebben de afgelopen tijd Android 11 uitgebreid getest en dus is het tijd om een definitief oordeel te geven. Wat is er precies nieuw en zijn de verbeteringen de moeite waard? In deze review lees je het.

Dit is de Android 11 review

Begin september kwam Google met de definitieve versie van Android 11. De update is beschikbaar voor Pixel-telefoons en verschijnt de komende maanden ook voor smartphones van andere merken. Wanneer dat precies gebeurt is onduidelijk, maar we verwachten dat bedrijven snel hun plannen bekendmaken.

Sinds de publieke bèta draait Android 11 op onze Google Pixel 4 XL en de afgelopen maanden hebben de versie uitvoerig getest. In deze review bespreken we onze bevindingen van de nieuwste Android-update, die minder spannend is dan zijn voorgangers, maar wel genoeg te bieden heeft.

Fijner chatten met Bubbels

Google legt met Android 11 veel focus op berichten en chat-apps. Daar zijn allerlei verbeteringen voor doorgevoerd en de nieuwe chatbubbels zijn daar een goed voorbeeld van. Als je de Facebook Messenger-app op je Android-telefoon hebt staan, dan weet je ongeveer wat je kan verwachten.

Chatbubbels zijn icoontjes (of ballonnetjes) van gesprekken die op je homescreen blijven staan en ook bovenop andere apps te zien zijn. Daardoor kun je – als je een berichtje ontvangt – snel het gesprek openen, een reactie tikken en de conversatie weer ‘sluiten’. Hierdoor hoef je niet telkens je chat-app te openen en sluiten, omdat de conversatie altijd zichtbaar en dus snel te bereiken is.

In de praktijk moesten we hier eventjes aan wennen, omdat de bubbels prominenter in beeld verschijnen dan een simpel app-icoontje in de notificatiebalk. Daardoor lijkt het alsof je vaker wordt ‘gestoord’, maar de voordelen van chatbubbels maken dit meer dan goed. Doordat je gesprekken een venstertje bovenop je andere apps verschijnen, kun je makkelijker multitasken en dus sneller meerdere dingen tegelijk doen.

Wel is het zo dat chat-apps de bubbel-functionaliteit zelf moeten inbouwen. Facebook Messenger, Telegram en de Berichten-app ondersteunen de feature al, maar bijvoorbeeld WhatsApp en Slack nog niet. Daardoor heb je op dit moment nog niet enorm veel aan deze vernieuwing, maar we hopen dat chat-apps snel met de bubbels aan de slag gaan, want ze bieden zeker toegevoegde waarde.

Notificaties zijn beter dan ooit

Ook notificaties worden in Android 11 verder verbeterd. Meldingen van chat-apps worden nu verzameld in een ‘Gesprekken’-onderdeel binnen je lijst met notificaties. Ze staan altijd bovenaan de notificaties, omdat dit waarschijnlijk de meldingen zijn die voor jou het belangrijkst zijn en je het snelst moet/wil beantwoorden.

Omdat bijvoorbeeld WhatsApp-berichtjes voortaan bovenaan staan, hoef je ook niet meer door je eindeloze lijst met notificaties te vegen om te zien of je nieuwe berichtjes hebt. Dit is een simpele, maar hele slimme en vooral fijne verbetering, die het makkelijker maakt om snel op belangrijke berichten te reageren.



Nog een handige vernieuwing: je kan prioriteit geven aan meldingen van bepaalde personen, zoals je partner, een vriend(in) of familielid. Doe je dit, dan ontvang je ook meldingen van deze personen als je de Niet storen-modus hebt ingeschakeld. Je mist dan eigenlijk nooit berichtjes van die personen en dat is soms best een uitkomst.

In de instellingen vind je verder de Meldingsgeschiedenis-functie, waar recente en gesnoozede notificaties worden verzameld. Veeg je per ongeluk een app-melding weg en wil je ‘m terugzien, dan ga je naar dit onderdeel binnen Android 11 om ‘m alsnog te checken. Het is wel een beetje jammer dat je nogal moet zoeken naar deze optie, want hij zit een beetje verborgen in de instellingen-app (Instellingen > Apps en meldingen > Meldingen > Meldingsgeschiedenis).

Meer privacy en Play Store-updates

Met Android 10 zette Google flinke stappen op het gebied van privacy en Android 11 gaat daarmee verder. Het is nu mogelijk om apps een eenmalige permissie te geven tot bijvoorbeeld je locatie, camera of microfoon. Die apps kunnen dat dan alleen gebruiken terwijl jij de app actief gebruikt, en daarna wordt de permissie ingetrokken. Zo worden op de achtergrond niet stiekem gegevens verzameld.

Ook nieuw is dat Android 11 de permissies intrekt van apps die je al een tijdje niet gebruikt. Dit kun je inschakelen in de instellingen-app en je krijgt dan een melding dat een app, die je al langere niet meer hebt opgestart, niet meer bij je camera of locatie kan bijvoorbeeld.

Android doet dit automatisch en als je de app later weer opstart, kun je ‘m – als je dat wil – weer de permissies geven. Je hoeft er zelf dus weinig voor te doen, maar krijgt op deze manier wel meer controle over je apps en waar ze toegang tot hebben.

Android 11 zorgt er ook voor dat je meer beveiligingsupdates (inclusief privacyverbeteringen) via de Play Store ontvangt. Deze Play Store-updates kennen we van Android 10 en staan los van de systeemupdates die fabrikanten uitbrengen. In Android 11 zijn nieuwe ‘modules’ toegevoegd, wat in de praktijk betekent dat de beveiliging van je smartphone vaker kan worden geüpdatet, zonder dat je hoeft te wachten op de fabrikant van je telefoon. Dat is, zeker omdat het updatebeleid van sommige fabrikanten niet geweldig is, weer een stapje in de goede richting.

Smart home en schermopname-tool

Waar Android 9.0 (Pie) en Android 10 ook veel visuele veranderingen doorvoerden, is dit bij Android 11 veel minder het geval. Sterker nog: Android 11 ziet er vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger en is op dat gebied best wel saai. Een visuele verandering die wél aanwezig is, zie je als je de aan/uit-knop je smartphone ingedrukt houdt.

In Android 11 is een nieuwe interface aanwezig om je smarthome-apparaten te bedienen, iets wat je eerst in bijvoorbeeld de Google Home-app zou doen. In het menu kun je slimme lampen aan- of uitzetten, je slimme thermostaat bedienen of bijvoorbeeld verbinding maken met je Chromecast.

Dit is een logische en slimme plek om dit soort opties te verzamelen, omdat ze je altijd met een druk op de knop kunt openen. Het scheelt je bovendien wat handelingen, omdat je niet meer telkens een losse app hoeft te zoeken en openen.

Tot slot voegt Android 11 ook een heleboel kleinere verbeteringen door. Zo heeft het besturingssysteem nu eindelijk een ingebouwde schermopname-tool, iets wat verschillende fabrikanten al jarenlang in hun Android-software hebben gestopt. Dit klinkt dus een beetje als mosterd na de maaltijd, maar het is handig dat je nu simpel en snel een video kan maken van je scherm. Ideaal voor als je iets wil uitleggen aan iemand en geen zin hebt om alles uit te typen.

Daarnaast worden media-opties, van bijvoorbeeld Spotify of Pocket Casts, niet meer tussen je notificaties weergegeven, maar staan ze bij de snelle instellingen. Handig, want hierdoor blijft de lijst met meldingen overzichtelijk en kun je ook sneller media bedienen.

Het maakt het snelle instellingen-paneel wel een beetje drukker en minder overzichtelijk, al waren we snel aan deze verandering gewend. Ook fijn is dat je nu vanuit het snelle instellingen-paneel kan kiezen waar media op moet worden afgespeeld.

Conclusie Android 11 review

Android 11 is niet zo’n spannende update als zijn voorgangers, maar wel eentje die het mobiele besturingssysteem weer completer en iets volwassener maakt. Chat-apps en notificaties staan meer centraal en dankzij de nieuwe privacy-opties krijg je meer controle over de apps op je telefoon.

Hoewel dit misschien geen verbeteringen zijn waar je hart direct sneller van gaat kloppen, zijn we wel erg blij met de manier waarop Google de software slimmer heeft gemaakt. Er is dus degelijk genoeg om naar uit te kijken als je Android-smartphone eenmaal de update naar versie 11 ontvangt.

Wanneer krijg ik Android 11?

Android 11 is nu beschikbaar voor Google Pixel-telefoons en verschijnt later op andere smartphones. Het verschilt per fabrikant hoe snel jouw toestel een update krijgt en of je ‘m überhaupt ontvangt. Bedrijven als Nokia, OnePlus en Samsung zijn bijvoorbeeld redelijk snel als het om het updaten van telefoons gaat, maar er zijn ook partijen die er langer over doen.

In ons Android 11 update-overzicht houden we precies bij welke smartphones Android 11 krijgen. We werken het overzicht regelmatig bij, zodat het overzicht altijd actueel is.