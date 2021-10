Android 12 review: mooier en slimmer, maar niet voor iedereen

Het is tijd voor de uitgebreide review van Android 12. De grote update verschijnt de komende maanden op smartphones en dus bespreken we alle vernieuwingen met je. Lees gauw verder!

Dit is de Android 12 review

Het heeft dit jaar iets langer geduurd, maar eindelijk is Android 12 officieel uitgebracht. De release van de Android-update verloopt echter gek. Google maakte Android 12 onlangs officieel beschikbaar, maar er zijn nog geen smartphones die de nieuwe versie kunnen downloaden. Daar komt snel verandering in als Pixel-telefoons de update definitief ontvangen.

In de maanden daarna volgen toestellen van andere merken, zoals Samsung, OnePlus en Nokia. We hebben de publieke bèta van Android 12 de afgelopen tijd uitgebreid getest op de Google Pixel 5 en in deze review bespreken we onze bevindingen. Android-versie 12 is een grotere update dan zijn voorgangers, maar ook eentje die maar voor een kleine groep gebruikers écht interessant is. Je leest er alles over in deze Android 12 review.

Kijk je liever? Check dan de Android 12 videoreview hierboven!

Material You: een compleet nieuw design

De grote vernieuwing van Android 12 is het design. Het besturingssysteem gaat volledig op de schop en heeft nu het zogeheten Material You-design. Het komt erop neer dat Android er een stuk speelser uitziet, maar ook persoonlijker wordt. De software maakt namelijk op basis van de wallpaper die je instelt een thema voor je, en dus moet Android er bij iedereen net iets anders uitzien.

Het werkt als volgt: als je achtergrond instelt, kijkt Android 12 naar de belangrijkste kleuren en op basis daarvan wordt het uiterlijk van de software aangepast. Kies je bijvoorbeeld voor een blauwe wallpaper, dan zie je kleur blauw overal (subtiel) terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan de volumeknoppen, het snelle instellingen-paneel, widgets, in de instellingen zelf en het vergrendelscherm.

Eigenlijk zie je de kleur overal wel verschijnen. Je kan het design vervolgens ook een beetje aanpassen, door bijvoorbeeld de basis- en achtergrondkleuren te veranderen, waardoor alles er weer iets anders uitziet. Met de thema-iconen, die je handmatig moet inschakelen, zorg je ervoor dat app-icoontjes ook weer meekleuren met de stijl die jij kiest. Echt goed werkt dit nog niet: alleen Google-apps hebben zo’n ‘thema-icoon’.

We zijn fan van het nieuwe Material You-design, al vinden we het wel jammer dat Android iets minder clean oogt. Daar kunnen we echter aan wennen. De software is veel kleurrijker en dat is een leuke verandering, maar het zal niet iedereen aanspreken. Gelukkig heb je genoeg opties om het uiterlijk van Android zelf aan te passen, dus je kan het zo gek maken als je zelf wil.

Apps met Material You-design

Het toffe is dat apps ook het Material You-design kunnen omarmen. Dat zie je nu al bij veel Google-apps, zoals de Rekenmachine, Contacten-app, Google Keep en Google Docs. Overal zie je dan weer dat blauwe (of een andere kleur) accent terugkomen en hierdoor oogt Android 12 meer als één geheel.

Ook apps van derden kunnen het Material You-design omarmen, al zijn er op dit moment nog maar weinig bijgewerkt. Hopelijk komt hier snel verandering in, maar we vragen ons wel een beetje af in hoeverre dit gaat gebeuren – waarover later meer.



Als je naar het snelle instellingen-menu kijkt, dan zie je dat de knoppen om bijvoorbeeld je internetverbinding of bluetooth in te stellen, een stuk groter zijn. En Android 12 heeft allemaal nieuwe animaties, waardoor de software weer fris en vloeiend aanvoelt. Je ziet ze als je door de interface swipet, of bijvoorbeeld je telefoon aan de oplader legt.

Widgets krijgen een nieuwe lik verf

Ook de widgets zijn van een nieuw ontwerp voorzien. Deze passen nu goed bij het Material You-design en Google heeft er een aantal opfrist. Zo heb je nu een fraai vormgegeven Klok-widget, met ronde hoeken en een simplistisch uiterlijk. De Google Foto’s-widget laat nu leuke foto’s zien die je een tijdje geleden hebt gemaakt.

Een compleet nieuw design dus, maar er zit wel een addertje onder het gras. Het Material You-ontwerp en alle opties om de software aan te passen, is in principe exclusief voor Googles eigen Pixel-telefoons. Die worden niet officieel in Nederland verkocht, en het is nog maar de vraag of andere fabrikanten – zoals Samsung, Nokia en Xiaomi – ook het nieuwe design gaan overnemen.

Smartphonemakers kunnen er ook voor kiezen om het Material You-design niet of nauwelijks in hun Android-schil te verwerken, of het aantal personalisatie-opties te beperken. Daarnaast weten we niet hoe veel apps straks worden voorzien van het nieuwe ontwerp. Veel is dus onduidelijk, maar is het wel duidelijk dat het Material You-design het beste tot zijn recht komt op Pixel-telefoons.

Privacydashboard

Een nieuwe functie die je waarschijnlijk wél op jouw eigen smartphone gaat krijgen, is het Privacydashboard. Hier kun je zien tot welke data en rechten jouw apps toegang hebben. Veel applicaties hebben bijvoorbeeld toegang tot je camera, microfoon of locatie nodig om goed te kunnen werken.

Dit wordt in het Privacydashboard op een overzichtelijke manier getoond. Je ziet per smartphone-onderdeel een tijdlijn, zodat je precies weet welke app wanneer bijvoorbeeld je locatie, microfoon of camera heeft gebruikt. Hier kun je vervolgens verder tikken, zodat je per app ziet welke rechten ze hebben én gebruiken.

Het fijne is dat je de rechten van applicaties ook kunt beheren. Zie je bijvoorbeeld een app staan die jouw locatie gebruikt, maar je wil dit helemaal niet, dan kun je dit vanuit het Privacydashboard aanpassen. Hetzelfde geldt voor toegang tot je camera, microfoon, agenda en nog veel meer.

Een kleine, maar fijne functie is dat je rechts bovenin beeld een klein icoontje ziet als de camera of microfoon van je smartphone op dat moment wordt gebruikt. Je weet dan dat er op de voor- of achtergrond een app actief is. Om het af te maken kun je ook je locatie ‘algemener’ doorgeven aan Android-applicaties. Zo deel je niet je exacte locatie, maar een schatting – wat ook weer beter voor je privacy is.

Betere zoekfunctie en meer nieuwe features

Natuurlijk zitten er veel kleinere verbeteringen in Android 12, maar die zijn niet zo belangrijk of duidelijk aanwezig als het nieuwe design. Wel heel handig is de nieuwe zoekfunctie, die verschijnt als je vanaf je homescreen naar boven swipet en de app-drawer opent. Met de zoekfunctie kun je in één keer je hele Android-telefoon doorzoeken en een actie uitvoeren.

Zo kun je bijvoorbeeld naar een app zoeken, waarna je snelkoppelingen in beeld ziet. Bij de Camera-app krijg je dan shortcuts te zien om een video of selfie te maken. Zoek je naar WhatsApp, dan kun je direct doortikken naar een veelgebruikt gesprek. En als je de naam van een contactpersoon invoert, kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om hem of haar een appje te sturen. Dit werkt goed en komt in sommige gevallen goed van pas.

Ook fijn: het is nu mogelijk om scrollende screenshots te maken. Dit zijn schermafbeeldingen die verder gaan dan wat je op het scherm ziet, wat handig is als je bijvoorbeeld een lang WhatsApp-gesprek wil vastleggen. Deze functie zat al op heel veel Android-telefoons, maar nu ook in de standaard versie van Android.

Verder kun je nu de Google Assistent oproepen door de aan/uit-knop eventjes ingedrukt te houden, al moet je dit wel nog zelf instellen. Tot slot is er nu een ‘Extra gedimd’-functie, waarmee het scherm nog donkerder kan maken als je de donkerste stand nog te fel vindt, bijvoorbeeld als je ‘s avonds in bed ligt. Stiekem is dit een fijne verbetering.

Conclusie Android 12 review

Android 12 is een flinke update die zich vooral op het design focust. Android ziet er compleet anders uit en de veranderingen zijn wat ons betreft geslaagd. Ook het privacydashboard is fijn en de andere verbeteringen zijn mooi meegenomen. Het probleem is alleen dat het grote nieuwe ding – het design – voor Pixel-telefoons is bedoeld, en dus zien maar weinig mensen straks het nieuwe uiterlijk verschijnen.

De vraag is ook in hoeverre andere fabrikanten het design gaan overnemen. Het lijkt er daarom op dat Android 12 vooral interessant is voor gebruikers met een Google-telefoon. Dat is erg jammer, want Android 12 heeft veel te bieden en is veel interessanter dan vorige Android-updates.

Wanneer krijg jij Android 12?

Android 12 verschijnt eerst voor Google Pixel-telefoons en komt daarna naar smartphones van andere merken. Wanneer je de nieuwe Android-versie kan downloaden, verschilt per fabrikant en toestel. Heb je een redelijk nieuwe smartphone, dan kun je hoogstwaarschijnlijk over een paar maanden aan de slag met Android 12.

Heb je een goedkopere telefoon, of eentje die een paar jaar oud is? Dan is het nog maar de vraag of Android 12 beschikbaar komt. Bovendien zijn sommige fabrikanten snel met het updaten van smartphones, terwijl andere partijen juist veel tijd nodig hebben.

Het is daarom slim om ons Android 12 update-overzicht goed in de gaten te houden. Hier houden we precies bij welke Android 12 krijgen en welke toestellen buiten de boot vallen. We werken het overzicht regelmatig bij, zodat het altijd actueel is.