Android 14 review: povere update is vooral persoonlijker

Android 14 is inmiddels een tijdje uit en dus is het tijd voor de review. De update brengt een aantal toffe vernieuwingen met zich mee, maar het is maar de vraag of die ook op jouw smartphone verschijnen.

Dit is de Android 14 review

Toen Google onlangs de Pixel 8 en Pixel 8 Pro onthulde, bracht het bedrijf ook meteen Android 14 uit. De opvolger van Android 13 draait standaard op de nieuwe Pixel-telefoons en komt de komende maanden natuurlijk ook naar smartphones van andere merken. Denk hierbij aan Samsung, Motorola, OnePlus, Xiaomi en Nothing.

Zoals altijd is de update direct beschikbaar op Google Pixel-telefoons. Heb je een Pixel 4a (5G) of nieuwer, dan kun je aan de slag met de nieuwe versie. Wil je weten of jouw smartphone de update krijgt? Check dan het grote Android 14 update-overzicht.

Wij hebben Android 14 nu een aantal weken gebruikt op de Pixel 8 Pro. Wil je weten wat we van de nieuwe Android-versie vinden? Check dan deze review!

Focus op personalisatie

We beginnen bij de visuele veranderingen van Android 14. Dat zijn er heel wat, want de nieuwe versie geeft je meer opties om het uiterlijk van Android aan te passen. Zo kun je kiezen uit nieuwe stijlen voor de klok, die je standaard op je vergrendelscherm ziet. De ene ziet er speels uit, terwijl de ander juist iets zakelijker oogt. Er is voldoende om uit te kiezen.

Daarnaast kies je een kleur voor de klok en selecteer je het formaat. Dat is standaard op ‘Dynamisch’ ingesteld, wat betekent dat de grootte van de klok zich aanpast aan wat er op je vergrendelscherm te zien is. Als je veel notificaties hebt, wordt de klok automatisch iets kleiner.

Ook handig is dat je nu de snelkoppelingen op je vergrendelscherm kan aanpassen. Dit zijn de twee knopjes links- en rechtsonder in beeld. Zo kun je bijvoorbeeld zonder je telefoon te ontgrendelen de camera-app openen of de zaklamp starten. Een simpele, maar handige toevoeging.

Vooral leuk zijn de nieuwe opties om wallpapers te maken. Met Emoji Workshop ontwerp je simpel en snel een achtergrond met je favoriete icoontjes, al zijn we vooral fan van de AI-achtergronden. Aan de hand van een aantal ‘steekwoorden’ genereert kunstmatige intelligentie een wallpaper voor je – en die zien er vaak tof uit. Dat kan overigens alleen op de Pixel 8-telefoons en het is maar de vraag deze feature later naar andere smartphones komt.

Om toch een kritische noot te kraken: in Android 14 zit nog steeds de optie ‘Thema-iconen’ om de icoontjes op je homescreen dezelfde stijl en kleuren te geven. Maar bij de functie staat al sinds Android 12 ‘Bèta’ en het werkt in Android 14 nog steeds niet helemaal lekker. Niet alle apps hebben een geschikt thema-icoontje, waardoor je homescreen alsnog rommelig oogt. Dat mag onderhand echt eens worden gefixt.

Terugknop

Android 14 introduceert ook een verbeterde terugknop als je de gebarennavigatie gebruikt. Veeg je vanaf de zijkant van het scherm naar het midden, dan ga je normaal gesproken terug naar het vorige scherm. Door de nieuwe functie zie je nu ook naar welk scherm je precies terug springt, en dat is best handig. Zo sluit je niet meer per ongeluk een app of onderdeel van een app.

Het is daarom extra jammer dat de nieuwe optie alleen in de ontwikkelaarsopties van Android zit én maar met een handjevol apps werkt. Google rolt de ‘voorspellende animaties’ mogelijk later uit, of app-ontwikkelaars moeten de functie eerst inbouwen. Een geinige toevoeging dus, maar op dit moment heb je er weinig aan.

Veiliger en meer privacy

Google voert verder verbeteringen door om Android 14 veiliger te maken. Zo kun je nu een zescijferige pincode instellen en Android beveelt dit nu ook aan in plaats van een code van vier cijfers. Een kleine, maar handige aanpassing dat je niet meer op een knopje hoeft te tikken als je jouw pincode hebt ingevoerd. Dat scheelt een extra handeling.

Met de optie ‘Geoptimaliseerde privacy voor pincode’ schakel je de animaties uit die je ziet als je een pincode invoert. Hierdoor is het voor anderen moeilijker om mee te kijken als je jouw smartphone ontgrendelt.

Daarnaast bepaal je nu zelf tot welke foto’s apps toegang hebben. Hierdoor hoef je applicaties niet meer bij je gehele fotobibliotheek te laten, maar bepaal je precies zelf welke beelden ze mogen inzien. Ook dit is een kleine verbetering die Android weer een stukje privacyvriendelijker maakt.

Andere verbeteringen

Uiteraard zijn er nog een boel kleinere verbeteringen aanwezig in Android 14. Zo kun je flitsnotificaties instellen, waarmee je middels een camera- of schermflits op de hoogte wordt gebracht van nieuwe meldingen. Je hoort dan geen geluidje meer als je een WhatsApp-berichtje ontvangt, maar de led-flitser van de camera licht op. Kies je voor de schermflits, dan kleurt het display van je smartphone bij een melding eventjes geel.

Voor slechtzienden is de Vergroting-functie (de vergrootglas) aangepast, zodat je makkelijker delen van het scherm kan vergroten. Handig is dat het vergrootglas blijft werken als je een andere app opent of sluit. Deze functie is onder ‘Vergroting’ (in de Toegankelijkheidsopties) te vinden als ‘Aan laten bij wisselen van apps’.

Conclusie Android 14 review

Net als Android 13 is het nieuwe Android 14 maar een bescheiden update. Google kiest er duidelijk voor om het besturingssysteem te perfectioneren, in plaats van ieder jaar groots uit te pakken met nieuwe features. Daar valt natuurlijk wat voor te zeggen.

De veranderingen die worden doorgevoerd, zijn gelukkig de moeite waard. Het is tof dat je Android nog persoonlijker kan maken door het uiterlijk aan te passen, terwijl de nieuwe beveiligingsopties ook een welkome aanvulling zijn. Android 14 is weer beter dan zijn voorganger, maar geen update waar je reikhalzend naar uit hoeft te kijken.

Wanneer krijg jij Android 14?

Zoals altijd is Android 14 eerst voor Google Pixel-smartphones beschikbaar. Toestellen van andere merken volgen later, waarbij het per fabrikant (en telefoon) verschilt hoe snel jij de nieuwe Android-versie kan verwachten. Sommige smartphonemakers zijn simpelweg sneller met het uitrollen van updates dan de ander.

Heb je een Pixel? Deze Google-telefoons draaien op Android 14:

Als je een redelijk recente smartphone hebt van een bekend merk, dan kun je er wel vanuit gaan dat je straks Android 14 krijgt. Fabrikanten rollen steeds langer updates uit voor hun smartphones, waardoor jij langer met je toestel kan doen. Over het algemeen geldt dat duurdere Android-telefoons sneller (en vaker en langer) worden geüpdatet dan goedkopere apparaten.

In het grote Android 14 update-overzicht houden we van alle merken bij welke smartphones Android 13 krijgen. Ook als jouw toestel niet wordt bijgewerkt, zie je dit in het overzicht. Het artikel wordt doorlopend geüpdatet met nieuwe informatie, dus we raden aan om regelmatig een kijkje te nemen.

