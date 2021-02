Officieel is Android Auto nog steeds niet beschikbaar in Nederland. Dat neemt echter niet weg dat er toch al veel gebruikers zijn van de speciale software voor in de auto. Maar hoe werkt Android Auto eigenlijk en hoe ziet de toekomst eruit? We vertellen je er alles over.

Android Auto review 2021: opnieuw onderweg

Android voor in de auto om zo te kunnen navigeren, muziek af te spelen, bellen en om berichten te ontvangen en versturen? Dan hebben we het natuurlijk over Android Auto, de speciaal door Google ontwikkelde software om onderweg te gebruiken.

Zodoende wordt de auto een stuk slimmer en bruikbaarder, waarbij veiligheid hoog in het vaandel staat. Android Auto bestaat al jaren en de Android Planet-redactie gebruikt het regelmatig. Zodoende was het tijd om onze ervaringen op te pennen en in deze Android Auto 2021-review lees je er alles over.

Wat heb je nodig voor Android Auto?

Om Android Auto te kunnen gebruiken heb je drie dingen nodig, te beginnen met een auto die hiervoor ondersteuning voor heeft. Niet elke auto heeft dit namelijk standaard aan boord. Over het algemeen kunnen auto’s die vanaf 2015 op de markt kwamen overweg met de Google-software.

Zo zijn wij onder andere op pad geweest met twee modellen van Toyota met Android Auto-ondersteuning, zoals de Yaris of Rav4 Business Edition, maar ik rijd ook regelmatig in auto’s van andere merken met ondersteuning voor Android Auto. Wil je weten of jouw auto daarmee overweg kan? Bekijk dan even de speciale website van Google of check dit bij jouw autodealer.

Het fijne van Android Auto is dat het ook later is toe te voegen aan je huidige auto. Daarvoor kun je terecht bij fabrikanten zoals Pioneer, JVC en Sony, die hiervoor aftermarketsystemen aanbieden die je in kunt (laten) inbouwen.

Daarnaast heb je een smartphone nodig waarop de Android Auto-app is geïnstalleerd. Draai je Android 10 of Android 11 op je toestel, dan is de app automatisch ingebakken. Gebruik je nog een oudere Android-versie, dan zul je handmatig aan de slag moeten.

Downloaden vanuit de Play Store op een toestel met Android 9.0 (Pie) of lager is niet mogelijk, simpelweg omdat het nog even wachten totdat de app hier officieel verschijnt.

Tot slot heb je een goede usb-kabel nodig om de telefoon met het systeem te verbinden. Sommige auto’s bieden ook al ondersteuning voor Android Auto Wireless, de draadloze variant, maar die zijn nog op één hand te tellen.

Heb je bovenstaande stappen gecheckt en doorlopen? Dan is het tijd om Android Auto te gebruiken en ontdekken. Kwestie van je smartphone aansluiten op het infotainmentsysteem van de auto en je kunt direct aan de slag met alle mogelijkheden.

Hoe werkt Android Auto precies?

Android Auto moet je zien als een versimpelde versie van Android op je smartphone, waar direct de gewijzigde interface bij opvalt. De app-icoontjes zijn groot en ook alle bedieningsknoppen ogen fors. Dat zorgt ervoor dat de bediening makkelijker, en het heeft ook te maken met door Google opgestelde regels voor ontwikkelaars.

Geen gepriegel of kleine lettertjes dus, maar een simpele interface waarvan je direct begrijpt hoe het werkt. Wat fijn is, is dat je inmiddels zelf het thuisscherm kunt aanpassen qua snelkoppelingen. Gebruik je een app altijd als je in de auto stapt, dan pin je ‘m ergens pontificaal vast in beeld. Zijn er apps die je nooit gebruikt, dan laat je ze niet eens zien. Het is helaas nog niet mogelijk om de achtergrond te wijzigen.

In de app zie je ook een boel andere instellingen. Denk daarbij aan het wel of niet tonen van weersinformatie en het wel of niet automatisch laten afspelen van media als je de auto instapt. Ook het wel of niet tonen van de inhoud van een binnenkomend berichtje op het scherm is bijvoorbeeld in te stellen. Al met al zorgen die opties ervoor dat je Android Auto tot op een bepaalde hoogte kunt personaliseren.

Google Assistent speelt belangrijke rol

Naast bediening via het fysieke touchscreen speelt ook de Google Assistent een grote rol. Dankzij het slimme stemhulpje kun je bijvoorbeeld makkelijk en snel navigeren naar werk, thuis of een andere locatie. Daarnaast kun je via een commando muziek afspelen. Het stemcommando “He Google? Speel muziek van [artiest] op Spotify” zorgt ervoor dat de app muziek afspeelt van die gekozen artiest of band.

De Assistent wordt ook gebruikt om binnenkomende berichtjes voor te lezen van apps zoals WhatsApp of Telegram. Een bug die al maanden aanwezig is zorgt er echter voor dat het voorlezen van WhatsApp-berichten veelal gebeurt in een mix van Engels en Nederlands, wat nogal irritant is. Verschillende forums van Google staan hier vol mee, net zoals tig websites die hierover schrijven en ook onze redactie-inbox wordt overspoelt met soortgelijke ervaringen.

Tot op heden speelt het bij het grootste deel van de mensen nog steeds en ook hier is dat het geval, waardoor ik de functie momenteel heb uitgeschakeld. Je kunt Google Assistent tot slot ook gebruiken om berichtjes te dicteren om vervolgens te versturen. Zo hoef je niks te typen op het onscreen-toetsenbord en blijft autorijden een stuk veiliger.

Handige apps voor Android Auto

De apps die je standaard op je telefoon hebt staan, werken (helaas) niet allemaal in combinatie met Android Auto. Als gezegd heeft dit te maken met opgestelde regels van Google en ontwikkelaars die hun apps hiervoor moeten klaarstomen. Zo kun je niet aan de slag met YouTube of bijvoorbeeld Netflix en ook games werken standaard niet, allemaal vanwege de veiligheid.

Apps voor de slimme software in de auto die wél werken zijn in drie verschillende categorieën in te delen: navigatie, media en communicatie. Iedereen heeft natuurlijk zijn persoonlijke favorieten, maar hieronder vind je ons lijstje van toffe en handige apps.

Navigeren met Android Auto

Google Maps

Google Maps is een veelgebruikte app om te navigeren en werkt ook met Android Auto. Uitleg over Maps is waarschijnlijk niet nodig, want het werkt veelal hetzelfde als op je smartphone. Zo kun je navigeren naar alle (on)bekende plekken.

Waze

Ook Waze is te gebruiken in combinatie met Android Auto en ook van Google zelf. Bij deze navigatie-app staan gebruikers nog centraler. Zo kun je makkelijk ongelukken, wegwerkzaamheden of controles doorgeven, die direct te zien zijn voor andere gebruikers.

Android Auto en media-apps

Spotify

Eén van de meest bekende apps om muziek af te spelen is en blijft Spotify en ook deze dienst werkt in de auto. Zoek je favoriete nummer, artiest of genre op of gebruik Google Assistent. Vervolgens navigeer je de juiste richting met een heerlijk muziekje aan.

MyTuner

Wil je juist lekker genieten van allerlei (wereldwijde) radiostations, dan is MyTuner een handige app. Je kunt aan de slag met onderstaande betaalde variant, maar er is ook een gratis versie beschikbaar.

Pocket Casts

Natuurlijk zijn ook podcasts een perfecte match voor in de auto en met Pocket Casts kun je luisteren naar allerlei heerlijke shows. Van korte verhalen over uiteenlopende onderwerpen tot langere podcasts: heerlijk voor als je een lange rit voor de boeg hebt.

Audible

Tot slot kan het luisteren van een audioboek een fijne combinatie zijn met een autorit. Audible is van Amazon, biedt duizenden luisterboeken en dus voor ieder wat wils.

Communicatie-apps voor Android Auto

WhatsApp

WhatsApp is de meest populaire chat-app en werkt ook volledig met Android Auto (afgezien van de langlopende voorlees-bug). Zo kun je toch ‘chatten’ in de auto op een veilige manier.

Telegram

Ook Telegram is een fijne app die werkt in de auto en biedt in de basis dezelfde functies als WhatsApp. Berichten afspelen via de Assistent of dicteren werkt hetzelfde.

Android Auto in de toekomst

Android Auto krijgt in de toekomst ongetwijfeld nieuwe functies, net als Android op je smartphone. Zo wachten we alweer even op de Android Auto 6.0-update, met verschillende vooraf gekozen instelbare achtergronden en snelkoppelingen voor de Google Assistent. Of Android Auto vanaf die update ook eindelijk officieel in Nederland te gebruiken is, weten we echter niet.

In de toekomst willen we graag meer personalisatie-opties zien. Een eigen foto als achtergrond instellen bijvoorbeeld, of een iconpack kunnen gebruiken om zo de hele interface aan te passen.

Daarbij heeft Google inmiddels gelukkig wel door dat men niet alleen het eigen Maps of Waze wil gebruiken, maar ook andere navigatie-apps. Zo kun je al aan de slag met een bèta van Flitsmeister, maar ook TomTom en Sygic zijn inmiddels te gebruiken in combinatie met Android Auto.

De opvolger van Android Auto is al in zicht

Hoewel Android Auto voor veel mensen al wel toegankelijk is, is er nog een lange weg te gaan voordat dit voor iedereen geldt. Daarnaast is de opvolger ervan al in zicht: Android Automotive. Dat is een veel uitgebreidere versie van Android, want dat systeem is volledig verweven in de auto zelf.

Zo kun je ook sensoren uitlezen zoals het niveau van de accu’s of de airco, stoelverwarming of ophanging aanpassen dankzij Android. Onze ervaringen met dat besturingssysteem lees je uiteraard ook binnenkort op Android Planet.

Conclusie Android Auto anno 2021

Android Auto heeft in 2021 al veel te bieden en een stabiele basis is er inmiddels allang. De software is te gebruiken in nagenoeg elke auto en zorgt voor een fijne en veiligere manier van autorijden, navigeren en het consumeren van media. Het kan echter natuurlijk altijd beter. Zo wachten we nog steeds op officiële ondersteuning in Nederland en meer apps die ermee kunnen werken. Net als met Android op je smartphone verschijnen wel regelmatig updates die het systeem nog aantrekkelijker maken. Ondanks dat Android Automotive als opvolger van Android Auto klaarstaat, is de toegankelijkheid van Android Auto een groot voordeel. De verkrijgbaarheid en betaalbaarheid zorgt er wat ons betreft voor dat het systeem nog jaren op de markt zal blijven, en daar zijn we blij mee.

