Android Wear werd aangekondigd in maart 2014, maar is inmiddels omgedoopt tot Wear OS. In november van dit jaar nam Google voor 2,1 miljard dollar de Amerikaanse fabrikant Fitbit over. Google wil dus nog duidelijk investeren in Wear OS. De tussenstand van dit mobiele besturingssysteem anno 2019, check je in deze review.

Android Wear OS anno 2019 review

Een mobiel besturingssysteem dat is geoptimaliseerd voor smartwatches: Google zag daar heil in en bracht Android Wear uit in 2014. Dat werd in maart 2018 omgedoopt tot Wear OS. Inmiddels zijn we dus 5,5 jaar verder. Of het de zoekgigant heeft gebracht wat het wilde en hoe een horloge met Wear OS het in 2019 doet? Dat check je in deze review.

Om de pols

Om Wear OS uitgebreid te testen, hebben we een Fossil Gen 5-smartwatch gebruikt. Dit apparaatje heeft prima hardware voor een WearOS-horloge. De processor is de Snapdragon Wear 3100 van Qualcomm, er is 1GB werkgeheugen aanwezig en 8GB opslag.

Het scherm is een ronde variant van 1,28 inch met een resolutie van 416 bij 416 pixels. Het gaat om een amoled-paneel, met fijne kleuren en hoog contrast. Er is een speaker aanwezig in het horloge en bluetooth, wifi en nfc zijn ook aan boord.

Daarbij is ook een hartslagsensor aanwezig, net als een gps-module. Tot slot is het horloge stof- en waterdicht. Zo kun je ermee gaan zwemmen, douchen of even je handen wassen zonder je zorgen te hoeven maken.

Naast Fossil zijn er nog wat merken die Wear OS-smartwatches maken, maar heel groot is het aanbod niet. Nu en in het verleden zijn onder andere Huawei, LG en Sony aan de slag gegaan met dit besturingssysteem. Ook Asus, TicWatch en Misfit kunnen nog genoemd worden. Daarnaast heb je een aantal modemerken zoals Michael Kors, Armani en Diesel die horloges hebben uitgebracht met Wear OS.

Uiterlijk Fossil Gen 5-smartwatch

De Gen 5 is in verschillende varianten verkrijgbaar. Wij hebben de versie met een zwart siliconenbandje getest. Die heeft ook een zwarte kast met een diameter van 44 millimeter. De bandjes van 22 millimeter zijn te verwisselen, zodat je het horloge een heel eigen uiterlijk kunt geven.

De smartwatch beschikt over drie fysieke knoppen aan de rechterkant van de behuizing. De middelste bevat een draaiknop, waarmee je door menu’s scrollt. De andere twee knoppen kun je zelf koppelen aan een applicatie of handeling.

Zo kon ik makkelijk mijn agenda openen met de bovenste knop. Met de onderste opende ik Google Fit. Die knopjes kun je ook gebruiken om bijvoorbeeld door muzieknummers te skippen, waardoor je je telefoon er niet bij hoeft te pakken.

Aan de linkerkant is de speaker te vinden. Prima voor een alarmnotificatie of een kort gesprek, muziek luisteren gaat een stap te ver. De achterkant van het horloge bevat de hartslagsensor en oplaadconnectoren.

Snapdragon Wear 3100-chip: verbetering, maar niet genoeg

In september 2018 werd de Snapdragon Wear 3100-chipset gepresenteerd. Die moest verschillende verbeteringen brengen ten opzichte van de eerdere 2100-chip. Vooral op het gebied van accuduur werd hoog ingezet. De accuduur zou zo’n vijf uur langer zijn voor de meeste gebruikers. Ook is er een co-processor aanwezig, waardoor er minder energie gebruikt wordt als je het horloge niet gebruikt.

De accu in de Fossil Gen 5 heeft een capaciteit van 310 mAh en dat is weinig. Fossil biedt verschillende uitgebreide mogelijkheden qua accuprofielen, maar dat zet niet altijd zoden aan de dijk. Met behulp van deze profielen kun je snel wisselen tussen welke opties er wel en niet gebruikt kunnen worden.

Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld nfc, wifi, de speaker, bluetooth en of het scherm bijvoorbeeld altijd aanstaat of niet. Wisselen doe je tussen de profielen ‘Dagelijks’, ‘Uitgebreid’ of ‘Alleen tijd’. Ook kun je een aangepast profiel aanmaken, waarbij je zelf vinkjes aan- en uitzet

Na een korte nacht 20 procent minder accu

Dat is echt nodig, want met de dagelijkse modus loopt het accupercentage in rap tempo terug. In een korte nacht van zes uur, waarbij het horloge dus niet werd gebruikt, was er 20 procent van de accucapaciteit verdwenen. Toen de werkdag begon was er nog 75 procent batterij over en daarmee haalde ik het einde van de middag echt niet meer.

Uiteindelijk heb ik zelf een modus samengesteld, waardoor de accuduur aanzienlijk werd verbeterd. Opladen om de anderhalve dag werd mogelijk. Daarbij stond het scherm altijd aan, maar wifi en de speaker uit. Ook nfc of de ‘Ok Google’-detectie waren gedeactiveerd. Locatie stond wel aan, evenals bluetooth en de mogelijkheden om het scherm aan te raken of te kantelen om dit te activeren. Voor mij persoonlijk een werkbare situatie, maar niet voor iedereen.

Daarnaast is een smartwatch om de anderhalve dag opladen nog steeds teveel van het goede. Wearables en andere smartwatches van bijvoorbeeld Xiaomi of Huawei kunnen weken zonder opladen. Een mooi streven voor Wear OS en het optimaliseren daarvan. Geruchten over de nieuwe Snapdragon 3300-chip beloven ook verbeteringen op accugebied. Het is dus wachten op de onthulling daarvan en de nieuwe generatie smartwatches.

App-aanbod voor Wear OS

Wear OS is in het voordeel als het gaat om het aanbod van apps. In de Play Store zijn honderden apps te vinden om je digitale wijzerplaat aan te passen. Daarbij heb je keuze uit gratis en betaalde varianten.

Ook zijn nagenoeg alle bekende apps te gebruiken in combinatie met een Wear OS-smartwatch. Luister muziek via Google Play Music of Spotify, betaal draadloos via een bank-app of check waar je naartoe moet via Maps.

Integratie met apps zoals Google Fit is ook aanwezig op de Fossil Gen 5. Zo kun je via het horloge makkelijk zien hoeveel stappen je hebt gezet, hoeveel minuten je hebt bewogen en hoeveel hartpunten je hebt gescoord.

Andere besturingssystemen voor wearables en smartwatches hebben niet zo’n groot app-aanbod, afgezien van Apples watchOS. Ook heb je Tizen OS van Samsung en FitBit OS, dat redelijk wat opties biedt. Lite OS van Huawei is daarentegen echt te beperkt.

Gebruiksgemak Fossil Gen 5

Het horloge van Fossil is in het dagelijks gebruik heel erg fijn, afgezien van het vele opladen. De kast is niet zo groot en log dat het een heel blok om je pols is. Ik kan me echter wel voorstellen dat als je iets grotere polsen hebt, je ook een groter klokje zou willen.

De fysieke knoppen werken prima en ook het aanraakscherm doet zijn werk goed. Zo kun je makkelijk notificaties openen door naar beneden te vegen, of open je de Google Assistent door naar rechts te vegen. Het scherm is duidelijk af te lezen en de kijkhoeken daarvan zijn prima. Ook de resolutie is hoog genoeg om zo nog een deel van bijvoorbeeld een e-mail te kunnen lezen.

Apps starten snel en vertragingen heb ik niet gemerkt. Dat komt duidelijk door de aanwezigheid van 1GB werkgeheugen. Ook is er 8GB opslaggeheugen aan boord, fijn voor bijvoorbeeld wat muziekbestanden of de installatie van apps. Fossil levert een speciale oplaadkabel mee, die zich aan de achterkant van het horloge hecht door middel van magneetjes. Dat werkt fijn en handig en ook opladen gaat vrij vlot.

Het apparaat is stof- en waterdicht en ook dat heb ik uiteraard wel getest. Douchen is geen probleem, evenals je handen even wassen. Ook zwemmen moet dat niet zijn, aldus de fabrikant, maar dat heb ik niet getest.

Google ziet er nog heil in

Inmiddels bestaat de software van Google voor smartwatches dus 5,5 jaar. Er zijn pluspunten te noemen als het aanbod qua software, maar ook nadelen. Fabrikanten die Wear OS willen gebruiken zijn afhankelijk van hardwareleveranciers zoals Qualcomm. De Snapdragon 3100-chip verbruikt nog steeds (te)veel stroom en de hoop is dat de 3300-variant dat een stuk beter gaat doen.

Ook het aanbod van fabrikanten met een Wear OS-horloge is op een paar handen te tellen. Zelfs Google zelf durfde het tot nu toe niet aan om een eigen horloge uit te brengen. Over zo’n Pixel Watch gaan al jarenlang geruchten, maar tot nu toe is die nog niet gepresenteerd.

2,1 miljard dollar over voor sleutelen aan de toekomst

Toch ziet Google nog veel in Wear OS en wearables. Begin november werd namelijk bekend dat de zoekgigant het Amerikaanse Fitbit officieel overneemt. Daarmee was een bedrag gemoeid van 2,1 miljard dollar. Google vindt de wereld van wearables erg belangrijk te en zegt met de overname van Fitbit een goed besluit te maken. Zodoende kunnen er producten op de markt worden gebracht in de toekomst met het Made by Google-label.

Ook biedt de overname een prachtige mogelijkheid voor de ontwikkeling van Wear OS, aldus Google. Tot slot is de samenwerking iets om naar uit te kijken. Zo wordt straks het beste van smartwatches en gezondheids-apps gecombineerd. Wel gaat deze overname onderzocht worden door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Verschillende organisaties en autoriteiten maken zich namelijk zorgen over de privacy. Met de overname krijgt de zoekgigant namelijk data in handen van miljoenen gebruikers van Fitbit. Google zelf zegt hier echter niks mee te gaan doen.

Conclusie Fossil Gen 5 en Wear OS 2019 review

Al met al biedt de Fossil Gen 5 alle mogelijkheden die je verwacht van een smartwatch. Het uiterlijk is stijlvol en ook nog eens aan te passen. Dankzij Wear OS kun je allerlei apps downloaden en de snelheid is meer dan prima. Het horloge biedt allerlei connectiviteitsopties, een speaker en is stof- en waterdicht. Opladen gaat snel, maar moet helaas te vaak. Fossil heeft wel wat extra batterij-opties toegevoegd, maar toch blijft accuduur het grote minpunt van Wear OS en dit horloge.

Wear OS wordt steeds volwassener en is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig besturingssysteem. Het aanbod van apps en gebruiksmogelijkheden erg uitgebreid en dat is één van de plussen. Het aantal fabrikanten dat gebruikmaakt van de software is echter niet al te groot. Dat zorgt ervoor dat Google nog niet de grootmacht is op het gebied van wearables, zoals bij smartphones. Wat de overname van Fossil daarvoor gaat betekenen, zal de tijd verder uit moeten wijzen.

