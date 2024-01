Asus ROG Phone 8 Pro review: (niet) alleen voor gamers?

Wil je een gamingsmartphone, maar heb je geen zin in een al te lomp toestel? Lees dan snel verder. In deze review bespreken we de Asus ROG Phone 8 Pro, die behoorlijk afgeslankt is ten opzichte van zijn voorganger.

Asus ROG Phone 8 Pro review

Asus ken je misschien vooral van de kleine Zenfones, maar het Amerikaanse bedrijf maakt ook andere toestellen. De ROG Phone 8 Pro is de nieuwste smartphone van Asus die zich voornamelijk richt op gamers. Dat betekent bloedsnelle hardware, goede koeling en een doorgaans opvallend ontwerp.

Dat laatste valt bij de ROG Phone 8 Pro trouwens erg mee. In vergelijking met zijn directe voorganger, de futuristische ROG Phone 7 Ultimate, is het design zelfs saai te noemen. De achterkant is gewoon zwart en wordt alleen onderbroken door een subtiele streep.

De hele ROG Phone 8-serie bestaat overigens uit drie toestellen: de gewone Asus ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro én ROG Phone 8 Pro Edition, die we in deze review bespreken. Dat toestel heeft een stevige adviesprijs van 1499 euro.

De verschillen tussen die laatste twee modellen zijn vrij klein. De normale Pro (1199 euro) komt met 16GB RAM en 512GB opslag. De Pro Edition heeft maar liefst 24GB werkgeheugen en 1 terabyte opslag. Ook zit er een externe koeler in de opvallend vormgegeven doos. Bij de andere varianten moet je die er los bijkopen.

Neutraal ontwerp en een stuk lichter

Zoals gezegd heeft de ROG Phone 8 Pro een vrij neutraal ontwerp. Dat laat wel zien dat Asus de doelgroep van deze smartphone wil uitbreiden. Hij is ook geschikt voor mensen die gewoon een heel krachtig toestel willen, maar geen zin hebben in uiterlijke tierelantijnen.

Dat zien we eveneens aan de voorkant. Waar zijn voorganger nog dikke randen had om de selfiecamera in weg te werken, zit die nu ‘gewoon’ in een gaatje. Dat is voor hardcore gamers vermoedelijk een controversiële beslissing, want het zorgt voor een onderbreking van het beeld. Het levert wel een strakker en moderner design op met dunne schermranden. Desgewenst kun je het gaatje verbergen door de randen niet te gebruiken. Dan blijf er dus wel een kleiner beeld over.

De Asus ROG Phone 8 Pro voelt stevig aan en heeft voor het eerst een IP68-certificering. Dat betekent dat hij stofbestendig is en een halfuur in het water overleeft op een diepte van maximaal 1,5 meter. Bovendien is het toestel dunner en met 225 gram ook lichter dan voorheen.

Is er dan niets meer wat deze Asus tot een gamingsmartphone maakt? Zeker wel. Zo zijn er capacitieve schouderknoppen aanwezig die je kunt gebruiken in games en beschik je over twee usb-c-poorten. Het exemplaar aan de linkerzijkant is erg handig als je de telefoon wil opladen terwijl je gamet. Het snoer zit dan niet in de weg. Ook gebruik je hem om de externe koeler aan te sluiten.

Ultieme hardware wordt goed gekoeld

Het is bijna vanzelfsprekend dat we een Snapdragon 8 Gen 3-chip aantreffen in de ROG Phone 8 Pro. Dat is immers de snelste processor van dit moment. Ons testexemplaar, de Pro Edition, beschikt zoals gezegd over 24GB werkgeheugen en 1 terabyte aan opslag. Daarmee haal je de ultieme hardware in huis. We denken trouwens dat je met de 16GB RAM en 512GB opslag van de normale Pro ook prima uit de voeten kunt.

Het zal je niet verbazen dat de prestaties van deze smartphone uitstekend zijn. We hebben geen enkele vertraging gezien tijdens normaal gebruik. Ook games starten rap op en lopen als een zonnetje.

De ROG Phone 8 Pro wordt bovendien niet snel warm. Asus zegt dat de interne koeling 20 procent beter presteert dan op het vorige model. Ga je urenlang gamen en loopt de temperatuur toch op? Dan kun je de genoemde externe koeler op het toestel klikken. Die blaast lucht tegen de achterkant aan, bevat fysieke schouderknoppen en een extra koptelefoonaansluiting.

De koeler voelt wat fragiel aan en het is even puzzelen hoe je hem op het toestel klikt. Toch is het een handige accessoire voor de hardcore gamer. Asus levert zelfs een reisetui mee, zodat je hem in je rugzak kunt stoppen zonder het ding te beschadigen.

De luidsprekers zijn een verhaal apart. Tijdens het gamen klinken ze erg goed, met volle bassen en een behoorlijke impact. Ze zijn wel duidelijk afgesteld voor die lage tonen. Muziek komt namelijk een stuk minder indrukwekkend over. Vooral hogere vrouwenstemmen klinken schel.

Helder en soepel scherm

Dit is geen kleine jongen. Met zijn 6,78 inch-oled-scherm behoort de Asus ROG Phone 8 Pro tot de grootste smartphones op de markt. Toch is hij dankzij de veel dunnere randen bijna een centimeter minder lang dan de ROG Phone 7 Ultimate, die een even groot display heeft.

Ook de resolutie is met 2448 bij 1080 pixels gelijk, maar de piekhelderheid is omhooggeschoten van 1500 naar 2500 nits. Dat merk je vooral als je buiten in de zon loopt en hebben we op deze sombere winterdagen niet goed kunnen testen. Het scherm lijkt echter zeer fel en we zien dan ook geen reden om aan de claims van Asus te twijfelen.

De fabrikant pocht weer met een ververssnelheid van 165Hz. Dat is nog sneller dan de 120Hz die we op de meeste andere high-end smartphones aantreffen. Het beeld is prima en erg vloeiend, maar dat verschil is in de praktijk, tenzij je haviksogen hebt, amper zichtbaar.

AniMe Vision

Een lollig extraatje is AniMe Vision. Dat is een extra ‘schermpje’ op de achterkant, bestaande uit 341 ledjes. Je kunt er korte gifjes mee afspelen als je bijvoorbeeld gebeld wordt of een foto maakt. Het is zelfs mogelijk om je eigen gifjes te uploaden.

Het principe lijkt een beetje op wat Nothing doet op zijn smartphones, maar dan een stuk subtieler. Zo geeft Asus de ROG Phone toch een bijzonder design, maar alleen als je dat wilt. Waneer de ledjes zijn uitgeschakeld, zie je ze totaal niet zitten.

Verbeterde camera’s zijn nog steeds geen toppers

Dat Asus de ROG Phone 8 Pro niet alleen aan gamers wil slijten, zien we ook terug bij de camera’s. Het bedrijf heeft een heuse 32 megapixel-telelens toegevoegd, waarmee je 3x optisch inzoomt. Dat is voor het eerst op een ROG Phone. Deze nieuwe camera gaat ten koste van de macrolens, maar daar zijn we niet rouwig om.

Verder beschik je over een 50 megapixel-hoofdcamera, voorzien van een zesassig gimbalsysteem voor betere stabilisatie, en een 13 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes. Laten we eens naar wat voorbeelden kijken.

Hoofdcamera

De hoofdcamera presteert bij daglicht behoorlijk goed. Kleuren ogen natuurlijk en de scherpte is dik in orde. Alleen rood wordt soms te veel aangezet, maar een groot probleem is dat niet. Zeker voor de gewone kiekjes op sociale media is dit een prima camera.

‘s Avonds zijn de resultaten wisselvalliger. Soms tovert deze Asus heel acceptabele foto’s op het scherm, maar andere keren gaat hij behoorlijk de mist in. De foto van de molen, rechtsonder, is gewoon slecht. De witbalans is totaal verkeerd ingeschat, misschien omdat het erg donker was.

Groothoeklens

De groothoeklens is een stuk minder goed dan de hoofdcamera. Het midden van de foto’s kunnen we nog acceptabel scherp noemen, maar richting de randen worden de kiekjes erg soft.

Dat effect zie je ‘s avonds nog veel sterker, waardoor de randen ronduit wazig worden. De foto van de molen heeft bovendien weer een onjuiste witbalans.

Telelens

We zouden de nieuwe telelens niet geweldig willen noemen, maar hij presteert wel beter dan de groothoek. Vooral omdat de hoeken gewoon scherp blijven. Iets meer contrast hadden de foto’s niettemin best kunnen gebruiken: ze ogen wat levenloos.

‘s Avonds past Asus duidelijk een heleboel softwaretrucjes toe om tot acceptabele resultaten te komen. De foto’s zien er daardoor op het eerste gezicht redelijk uit, maar hebben wel een kunstmatige gloed over zich.

Asus is geen topper als het om updates gaat. De ROG Phone 8 Pro draait op Android 14 en krijgt slechts twee grote upgrades naar Android 15 en 16. Veel fabrikanten bieden in deze prijsklasse inmiddels vier nieuwe versies van het besturingssysteem aan. Als je een Google Pixel 8 of Pixel 8 Pro koopt, zijn dat er zelfs zeven.

Daarnaast mag je vier jaar lang regelmatig beveiligingsupdates verwachten die hackers buiten de deur houden. Dat is redelijk, maar ook niet meer dan dat.

Gelukkig kiest Asus wel voor een redelijk kale en daardoor overzichtelijke versie van Android. Er staat bovendien erg weinig bloatware op het toestel, wat heel fijn is. Asus voegt wat kleine (aanpassings)mogelijkheden aan het besturingsysteem toe, maar die zijn wat ons betreft niet noemenswaardig.

Grote accu gaat lang mee

De accu in de ROG Phone 8 Pro heeft een capaciteit van 5500 mAh. Dat is groter dan de meeste smartphones, maar kleiner dan die van zijn voorganger. Die beschikte immers over 6000 mAh. Hier zien we weer een concessie die Asus heeft gedaan om het toestel iets dunner, lichter en daarmee aantrekkelijker voor een groter publiek te maken.

Toch is het nog altijd een stevige batterij die dan ook behoorlijk lang meegaat. Bij gemiddeld gebruik is anderhalve dag zeker mogelijk. Als je de accu laat zweten door te gaan gamen, loopt hij uiteraard een stuk sneller leeg.

Asus levert een 65 Watt-lader mee, die 39 minuten nodig heeft om een lege accu weer vol te krijgen. Hij is bovendien krachtig genoeg om je contant van stroom te voorzien als je aan het gamen bent. Draadloos laden is ook mogelijk, maar gaat met 15 Watt veel langzamer. Daarnaast kun je bijvoorbeeld je oordopjes of smartwatch opladen door ze op de achterkant van het toestel te leggen.

Conclusie Asus ROG Phone 8 Pro review

Asus heeft erg zijn best gedaan om de ROG Phone 8 Pro aantrekkelijk te maken voor een groot publiek. Door het vrij neutrale design, het lagere gewicht en de nieuwe telelens is hij ook voor mensen die niet gamen een stuk verleidelijker dan zijn voorganger.

Toch heeft het toestel voor ‘normale’ gebruikers wel een paar flinke nadelen. Vrijwel elke smartphone in deze prijsklasse beschikt over betere camera’s en het matige updatebeleid kan anno 2024 echt niet meer.

Daar staan wel een prima scherm, bloedsnelle hardware en goede koeling tegenover. Plus een aantal unieke features, zoals schouderknoppen en een tweede usb-c-poort. Erg handig als je tot de fanatieke gamers behoort.

We denken dat de ROG Phone 8 Pro toch weer vooral de moeite waard is voor die groep. Wie weinig gamet heeft voor deze (of een lagere) prijs genoeg alternatieven die mooiere foto’s maken én langer ondersteund worden.

Asus ROG Phone 8 Pro kopen

Wil je de Asus ROG Phone 8 Pro na het lezen van deze review in huis halen? Ons testexemplaar, de ‘Pro Edition’ met 24GB RAM, 1 terabyte opslag én de externe koeler heeft een adviesprijs van 1499 euro.

Stel je je tevreden met de normale Pro, zonder koeler en met 16GB werkgeheugen en 512GB opslag? Die heeft een adviesprijs van 1199 euro. Uiteraard kun je beide varianten ook in combinatie met en abonnement aanschaffen. Hieronder vind je de beste deals van dit moment.