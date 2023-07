Asus Zenfone 10 review: koning van de compacte smartphones?

Wil je een high-end smartphone met een scherm dat kleiner is dan 6 inch? Dan moet je anno 2023 bij Asus zijn. In deze review van de Asus Zenfone 10 kijken we of dit compacte toestel net zo’n topper is als zijn voorganger.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is onze Asus Zenfone 10 review

Ooit werd een smartphone met een 5,9 inch-scherm een ‘phablet’ genoemd: een kruising tussen een telefoon en een tablet. Die dagen liggen al enige tijd achter ons. Tegenwoordig zijn er nauwelijks toestellen te vinden met een scherm dat kleiner is dan 6 inch. En al helemaal niet in het high-end segment.

De Asus Zenfone 9 was vorig jaar daarom behoorlijk uniek. Hij deed ook vrijwel alles goed, inclusief een prima accuduur, waardoor we hem een hoog cijfer gaven. De Asus Zenfone 10 die we in deze review bespreken, bouwt duidelijk voort op dat succes. De verschillen zijn op het eerste gezicht namelijk minimaal.

Daar schuilt een gevaar in, want andere fabrikanten zit natuurlijk niet stil. De Samsung Galaxy S23 heeft een iets groter 6,1 inch-display, maar wel dunnere randen. Hoewel dat toestel drie millimeter breder is, is hij zelfs iets korter dan de Zenfone 10. Omdat Samsung de accuduur bovendien flink verbeterde, is de S23 nu een geduchte concurrent.

Behoudt Asus desondanks zijn voorsprong? Laten we de nieuwe Zenfone eens onder de loep nemen!

Asus Zenfone 10 Ontwerp Scherm Hardware Camera’s Software Accuduur Conclusie Kopen

Compact toestel ligt heerlijk in de hand

De Asus Zenfone 10 lijkt als twee druppels water op de Zenfone 9. Hij is heerlijk compact, waardoor hij uitstekend in de hand ligt. De achterkant is wederom gemaakt van een stroef, karton-achtig materiaal. Je hebt dus een uitstekende grip, maar we maken ons wel zorgen over de hygiëne. Als je dit toestel met vette vingers vastpakt, krijg je de vlekken er vermoedelijk niet snel meer uit. Het is daarom aan te raden om het meegeleverde hoesje te gebruiken.

Door het kleine formaat valt het gewicht van 172 gram erg mee. Wel is het toestel met 9,4 millimeter nog iets dikker dan vorig jaar. Dat komt waarschijnlijk door de toevoeging van een spoel om het toestel draadloos op te kunnen laden. Vrijwel alle andere smartphones zijn (veel) dunner, waardoor deze Zenfone een beetje op een baksteen lijkt. Dat is goed om te weten, al vinden wij het verder geen groot probleem.

Minder blij zijn we met de relatief dikke schermranden, vooral aan de onderzijde. Dat geeft een ietwat ouderwetse indruk. Bovendien zou het toestel nog compacter kunnen zijn als deze randen dunner waren. De cameralenzen lijken ook groter te zijn dan strikt noodzakelijk, maar dat vinden we wel stoer staan.

De bouwkwaliteit is verder prima en geeft een hoogwaardige indruk. Ook fijn is dat er gewoon nog een koptelefoonaansluiting aanwezig is voor je bedrade headset.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Soepel scherm, maar let op de instellingen

Het 5,9 inch-scherm heeft een prima resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Al je content ziet er dus scherp uit en heeft dankzij het oled-paneel ook een prima contrast. De ververssnelheid ligt in de meeste gevallen weer op maximaal 120Hz. Als je geoptimaliseerde games speelt, is dat zelfs 144Hz. Leuk voor de statistieken, maar veel zul je daar niet van merken. 120Hz zorgt al voor zeer soepel beeld.

We moeten wel een kanttekening maken. Zoals veel andere smartphones kun je ook deze Asus de verversingssnelheid zelf laten bepalen door voor de stand ‘Automatisch’ te kiezen. Het idee is dat de beelden dan 120 keer per seconde verversen als je bijvoorbeeld door je sociale media scrolt. Wanneer je een statische e-mail tikt, wordt de snelheid teruggeschroefd om de batterij te sparen.

Dat werkt vrijwel altijd goed, maar niet op de Zenfone 10. Met de verversingssnelheid op Automatisch leek het scherm vaak te kiezen voor 60Hz als dat eigenlijk niet gewenst was. Je kunt het display dus beter altijd op 120Hz laten draaien. Dat kost iets meer batterijsap, maar zorgt wel voor een fijne, vloeiende ervaring.

De maximale helderheid ligt op ongeveer 800 nits. Dat is voor een high-end smartphone aan de lage kant. In de felle zon kun je het scherm nog wel aflezen, maar dat ziet er dan vrij vaal uit.

Hardware van de bovenste plank

Asus heeft voor de Zenfone 10 alles uit de kast getrokken qua hardware. Deze kleine krachtpatser draait op een supersnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip, die we kennen van veel grotere smartphones als de OnePlus 11 en Xiaomi 13 Pro. Ondanks het compacte formaat doet deze chip het ook in de Zenfone prima. Het toestel wordt zelfs bij stevige belasting niet oncomfortabel warm. Asus heeft het koelsysteem dus goed voor elkaar.

Het instapmodel beschikt over 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Er zijn ook varianten met 12 of zelfs 16GB RAM en 256 of 512GB opslag. Dat zijn serieuze specificaties waardoor je met deze smartphone ook serieus kunt gamen. Het is wel de vraag of je dan niet liever een wat groter display wil hebben, maar het kan.

Ook de overige hardware is van hoog niveau. De speakers klinken beter dan die van de meeste andere (en grotere) smartphones, met een mooie balans tussen hoge en lage tonen. De vingerafdrukscanner zit in de aan-uitknop aan de zijkant. In tegenstelling tot het exemplaar in de Sony Xperia 1 V werkt hij feilloos en razendsnel.

Camera’s hebben plus- en minpunten

Net als zijn voorganger heeft de Zenfone 10 twee lenzen op de achterkant. De 50 megapixel-hoofdcamera is dezelfde als vorig jaar, al belooft Asus wel wat veranderingen. Zo is de ‘gimbal’ verbeterd. Dat is een vierassig stabilisatiesysteem dat de trillingen van je handen opvangt. Daarnaast zou digitaal inzoomen mooiere resultaten moeten opleveren. Hiervoor worden namelijk de ongecomprimeerde RAW-bestanden gebruikt.

Er is dus geen echte telelens aanwezig voor optische zoom, zoals op de Galaxy S23. Wel kun je kiekjes schieten met de 13 megapixel-groothoeklens. Die is nog wat wijder dan op de Zenfone 9, maar gebruikt een kleinere sensor en moet het doen zonder autofocus. Eén stap vooruit en twee stappen achteruit dus. Ook de 32 megapixel-selfiecamera heeft trouwens geen autofocus meer. Vreemd.

Hoofdcamera

Foto’s die je met de hoofdcamera schiet, doen ons overdag denken aan de resultaten van de Google Pixel 7. Dat is absoluut een compliment. De platen hebben een prettig contrast en mooie, niet te verzadigde kleuren. Bovendien zien ze er van hoek tot hoek scherp uit en worden ze razendsnel verwerkt. De wolken in de middelste foto hieronder lijkt wel iets te veel verscherpt.

De camera gebruikt pixel binning om tot foto’s van 12,5 megapixel te komen. Indien gewenst kun je ook de volle 50 megapixel benutten, maar dan werken functies als hdr niet. Je zult de kiekjes dan dus zelf moeten bewerken.

Over de nachtmodus zijn we minder te spreken. Zeker als het nog een beetje schemert heeft hij de neiging om foto’s veel te licht te maken. Ook worden de kleuren soms al te sterk aangezet. Dat doen de Pixels toch beter.

Groothoeklens

De 13 megapixel-groothoeklens werkt beduidend minder goed dan de hoofdcamera. Hoewel het kleurverschil meevalt, missen de foto’s contrast en scherpte. Vooral de hoeken zijn soms ronduit wazig. Dat is jammer, want de beeldhoek is lekker wijd en biedt veel creatieve mogelijkheden.

Het is daarom weinig verrassend dat deze camera in het donker matig presteert. Het detailniveau is erg laag. Als je de nachtmodus manueel activeert, wordt er trouwens automatisch een andere beeldverhouding gekozen. We hebben geen idee waarom.

Digitale zoom en portretten

Een telelens ontbreekt, maar volgens Asus moet digitale zoom ook heel behoorlijk werken. Dat hebben we natuurlijk even getest. Je kunt het beeld maximaal 8x dichterbij halen. Hoe verder je inzoomt, het langer het trouwens duurt om te foto te verwerken. Dat komt zoals gezegd omdat Asus de RAW-files gebruikt om zoveel mogelijk details zichtbaar te maken.

1x zoom 2x zoom 4x zoom 8x zoom

Wat direct opvalt, is het enorme kleurverschil als je het beeld 2x dichtbij haalt. Dat komt vermoedelijk doordat het licht dan anders op de lens valt. Met de foto zelf is weinig mis. Hij laat nog ruim voldoende details zien.

Dat begint een beetje te veranderen bij 4x zoom. Op het kleine display van de Zenfone 10 vinden we deze plaat nog heel acceptabel, maar wanneer je hem op een groter scherm bekijkt, begint de kunstmatige verscherping op te vallen. Als je maximaal inzoomt, blijft er een waterverftekening over.

Asus verricht dus geen wonderen met zijn digitale zoom. Toch is deze functie tot 3x of 4x inzoomen best bruikbaar, zeker als je de foto alleen wil delen op sociale media.

De portretfunctie ten slotte laat je zelf bepalen hoe scherp of onscherp de achtergrond moet zijn. Vooral op de lagere standen is het effect behoorlijk natuurlijk en dus overtuigend.

De Asus Zenfone 10 draait, zoals bijna alle smartphones dit jaar, op Android 13. Daar ligt een eigen skin overheen, ZenUI, die vooral op het eerste gezicht erg op het kale Android lijkt. Wel geeft Asus bijvoorbeeld de app-icoontjes een eigen smoel.

Daarnaast zijn er een aantal extraatjes in de software te vinden. Zo kun je een speciale functie toewijzen aan de vingerafdrukscanner. Door naar boven of beneden te swipen, scrol je bijvoorbeeld door een webpagina of pauzeer je je muziek.

Ook kun je ervoor kiezen om een aantal systeemvoorkeuren aan te passen. Het gaat om kleine dingetjes, zoals het veranderen van animaties waneer je wordt gebeld, of het uiterlijk van de snelle instellingen. Het is geinig dat het kan, maar het is vermoedelijk geen reden om dit toestel al dan niet te kopen.

Het karige softwarebeleid was ons belangrijkste punt van kritiek op de Zenfone 9. Je kreeg slechts twee grote Android-upgrades en ook maar twee jaar lang beveiligingspatches om hackers buiten de deur te houden.

Het goede nieuws is dat deze beveiligingsupdates voor de Zenfone 10 vier jaar lang uitrollen. Daardoor kun je het toestel dus langer met een gerust hart gebruiken. Helaas belooft Asus nog altijd maar twee nieuwe versies van Android voor deze smartphone. Na Android 14 en 15 is het afgelopen met de pret. Een telefoon met deze prijs zou eigenlijk ook op Android 16 moeten kunnen rekenen.

Accu is nu ook draadloos op te laden

De accu van de Zenfone 10 heeft een capaciteit van 4300 mAh. Dat is net zo groot als vorig jaar en behoorlijk fors voor zo’n kleine smartphone. De Samsung Galaxy S23 bijvoorbeeld blijft steken op 3900 mAh.

In combinatie met het compacte scherm zorgt dat voor een prima accuduur. Wij hebben het toestel nooit binnen een dag leeg kunnen trekken, zelfs niet toen we flink wat foto’s maakten. Daar betaalt de vrij dikke behuizing zich dus uit. Deze kleine smartphone gaat in de praktijk net zo lang mee als zijn veel grotere broertjes van andere merken.

Asus stopt nog gewoon een lader in de doos. Die laadt het toestel op met maximaal 30 Watt en heeft zo’n 80 minuten nodig om hem helemaal vol te krijgen. Dat is anno 2023 niet bijzonder snel, maar door de goede batterijduur vinden we het geen enorm probleem.

De Zenfone 10 kun je, in tegenstelling tot zijn voorganger, ook draadloos opladen. Dat gaat met een snelheid van 15 Watt nog wat trager, maar het is handig om die mogelijkheid te hebben.

Conclusie Asus Zenfone 10 review

De Asus Zenfone 10 is wederom een uitstekend compact toestel. Hij ligt heerlijk in de hand, beschikt over de beste hardware van het moment en gaat lang mee op een acculading. De camera’s schieten acceptabele foto’s en je mag rekenen op vier jaar beveiligingsupdates. Dat is twee keer zo lang als bij de Zenfone 9.

Dat we in vergelijking met zijn voorganger toch een half punt van de score afsnoepen, heeft twee redenen. Deze Zenfone 10 is een vrij luie upgrade ten opzichte van de Zenfone 9. De schermranden zouden inmiddels best iets dunner mogen en ook de camera’s hadden een grotere upgrade verdiend. Verder blijft het updatebeleid met twee nieuwe Android-versies vrij karig.

De tweede reden is het bestaan van de Samsung Galaxy S23. Dat toestel is, mede dankzij de verbeterde accuduur, een geduchte concurrent. Hij wordt langer ondersteund, heeft betere camera’s en is nauwelijks groter dan de Zenfone 10. Bovendien is de S23 al voor minder dan 700 euro verkrijgbaar.

Asus Zenfone 10 kopen

Wil je de Asus Zenfone 10 na het lezen van deze review in huis halen? Een los toestel met 8GB RAM en 128GB opslag heeft een adviesprijs van 799 euro. Voor slechts 50 euro extra krijg je 12GB RAM en 256GB opslag.

Wil je nog meer? De variant met 16GB RAM en 512GB opslag kost 929 euro. Uiteraard kun je de smartphone ook in combinatie met een abonnement aanschaffen. Hieronder vind je de beste deals van dit moment.