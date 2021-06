Asus Zenfone 8 review: waar een kleine smartphone groots in kan zijn

Asus keert na jaren van afwezigheid terug op de Nederlandse smartphonemarkt en wel met de Zenfone 8 (Flip). Dit is de kleinste Android-smartphone van dit moment, voorzien van krachtige hardware. In deze Asus Zenfone 8 review lees je of dat een geslaagde combinatie is.

Dit is de Asus Zenfone 8 review

De Asus Zenfone 8 en Zenfone 8 Flip vormen de terugkeer van Asus op de Nederlandse smartphonemarkt. De afgelopen jaren mocht de fabrikant hier geen toestellen verkopen omdat het met Philips in de clinch lag over een patentkwestie. Die lijkt opgelost, want de nieuwe Zenfone 8-serie is hier direct uitgebracht.

Waar de Zenfone 8 Flip zich onderscheidt met zijn klapcamera, valt de Zenfone 8 op met zijn compacte 5,9 inch-scherm. De smartphone start bij 679 euro en in deze Asus Zenfone 8 review lees je de ervaringen van Android Planet na uitgebreid testen.

Handzaam ontwerp

De compacte behuizing valt direct op. De Zenfone 8 is qua afmetingen vergelijkbaar met de Google Pixel 5 en hoort bij de kleinste Android-smartphones die je kan kopen. Alleen al dat gegeven maakt ‘m interessant voor wie een handzaam toestel zoekt. Met 165 gram hoort hij ook bij de lichtste Android-telefoons van dit moment.

De kleinere behuizing maakt de Zenfone 8 ideaal voor gebruik met één hand, al is het scherm wel groot genoeg om prettig met twee handen te typen en een filmpje te kijken.

Het ontwerp van de smartphone is minimalistisch, met een glazen achterkant die dankzij de matte afwerking weinig vingerafdrukken laat zien. De bouwkwaliteit is dik in orde, al hadden we gezien de prijs niet anders verwacht. Het toestel is water- en stofdicht met een IP68-certificaat, heeft prima speakers en beschikt over een koptelefoonaansluiting. Die feature is tegenwoordig zeldzaam bij high-end smartphones.

Anders dan de duurdere Zenfone 8 Flip heeft de Zenfone 8 geen camera achterop die op verzoek automatisch omhoog klapt voor selfies. Het toestel heeft ‘gewoon’ een selfiecamera, linksboven in een gaatje in het scherm. Achterop is een dubbele camera geplaatst, waarover straks meer.

Compact en vloeiend scherm

Eerst over dat compacte scherm van 5,9 inch. Asus kiest voor een oled-display, dat levendige kleuren toont en zwart echt als zwart laat zien. De maximale helderheid is ook lekker hoog, waardoor je het scherm goed kan aflezen in de buitenlucht. De full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels) zorgt verder voor scherp beeld.

Ook prettig is de hoge verversingssnelheid van 120Hz. Dit betekent dat het scherm zich 120 keer per seconde vernieuwt. Hoe hoger de ververssnelheid, hoe soepeler het beeld oogt. Het display van de Zenfone 8 ziet er daarom vloeiend uit. In dit prijssegment hebben veel, maar niet alle smartphones een 120Hz-scherm. Het 60Hz-display van een vergelijkbaar geprijsde iPhone oogt merkbaar minder vloeiend.

Onder het display van de Zenfone 8 is een vingerafdrukscanner geplaatst. Die is eenvoudig in te stellen en werkt vervolgens nauwkeurig en snel. Sommige dure toestellen zijn een fractie sneller te ontgrendelen, maar dat merk je alleen als je ze naast de Zenfone 8 legt.

Lekker snelle hardware

Niet alleen het scherm van de Zenfone 8 kan goed meekomen met de grotere concurrentie, ook de hardware is vergelijkbaar. Zo draait de Zenfone 8 op de krachtigste processor van het moment: de Snapdragon 888. Die zit ook in onder meer de OnePlus 9 Pro en Oppo Find X3 Pro. Asus stopt 8GB of zelfs 16GB werkgeheugen in het toestel. Wij hebben het 8GB-model getest, dat door Android heen vliegt en alle populaire apps en games soepel draait. Dankzij de krachtige specificaties kun je jaren vooruit met de Zenfone 8.

Apps, games en andere media bewaar je op het opslaggeheugen van 128GB of 256GB. De meerprijs voor de 256GB-uitvoering is met zestig euro schappelijk.

Fijne software

De Asus Zenfone 8 draait uit de doos op Android 11, de meest recente versie. Asus past de software minder aan dan merken als Samsung, Xiaomi en Oppo. Dat is goed nieuws voor wie stock-Android fijn vindt.

De ZenUI-schil van Asus oogt en werkt veel als de standaard Android-versie, aangevuld met een enkele app (zoals een galerij) en handige instellingen. Zo kun je de prestaties van de smartphone naar eigen wens instellen en heb je meer controle over het stroomverbruik van apps en games.

Ook kun je sleutelen aan de scherminstellingen en acties toewijzen aan het twee keer indrukken en vasthouden van de aan- en uitknop. Denk aan het starten van de camera-app als je de knop twee keer indrukt en het openen van WhatsApp als je de knop ingedrukt houdt.

ZenUI heeft ook een eenhandige modus die je activeert door vanaf de onderkant van het scherm naar beneden te vegen. Vervolgens zie je de software op de onderste helft van het scherm. Handig als je maar even één hand beschikbaar hebt. Maar omdat de veegbeweging niet altijd geregistreerd wordt en de eenhandige modus zichzelf afsluit als je hem even niet gebruikt, komt de feature niet goed uit de verf.

Het updatebeleid van Asus mag een stuk beter. De Zenfone 8 kan rekenen op updates naar Android 12 (dat dit najaar uitkomt) en Android 13. Ook ontvangt de smartphone twee jaar beveiligingspatches. Met die beveiligingsupdates loopt de fabrikant vooralsnog twee maanden achter. Medio juni draait de Zenfone 8 namelijk nog op de beveiligingsupdate van april.

Een deel van de concurrerende smartphones krijgt langer versie- en beveiligingsupdates dan de Asus Zenfone 8. Zo ben je met de Nokia X20 of Google Pixel 5 verzekerd van drie jaar updates en ontvangt de Samsung Galaxy A52 5G drie versie-updates en vier jaar beveiligingsupdates. De iPhone 12 mini van Apple kan rekenen op minimaal vier jaar complete updates.

Weinig camera’s met veel features

Opmerkelijk is dat de Zenfone 8 ‘maar’ twee camera’s op de achterkant heeft. Het gaat om een hoofdcamera van 64 megapixel en 12 megapixel-groothoeklens. Veel vergelijkbare smartphones hebben meer cameralenzen, bijvoorbeeld voor macrofoto’s en zoom. De Zenfone 8 kan dit echter ook, namelijk met de groothoeklens (voor macrofotografie) en de hoofdcamera (die ‘zoomt’ door een uitsnede van het hoge resolutie-beeld te maken).

De fotokwaliteit van de Zenfone 8 is zoals verwacht ruim in orde. Plaatjes ogen kleurrijk maar realistisch, lekker scherp en hebben een mooi scherptediepte-effect. Wel heeft de hoofdcamera af en toe moeite met de belichting, waardoor een blauwe lucht te licht is. De groothoeklens laat eveneens een goede indruk achter, ook bij minder (dag)licht.

Hieronder zie je twee fotoseries gemaakt met respectievelijk de hoofdcamera en groothoeklens. Zo krijg je een indruk van de fotokwaliteit én van hoeveel breder het blikveld van de groothoeklens is.



De hoofdcamera (links) en groothoekcamera



De hoofdcamera (links) en groothoekcamera

De zoomfunctie van de hoofdcamera laat je het beeld twee keer dichterbij halen met weinig kwaliteitsverlies. Handig, al is de zoom dus beperkt. De macromodus werkt naar behoren en bewijst dat een aparte macrocamera op (vooral goedkopere) smartphones niet noodzakelijk is. Stiekem zijn we dus blij dat de Asus-telefoons maar twee cameralenzen heeft.

Dan de selfiecamera. Die zit verstopt in een gaatje in het scherm en heeft een resolutie van 12 megapixel. Met deze camera maak je bij voldoende (dag)licht prima foto’s en kun je in hoge resolutie videobellen. In het donker heeft de camera meer moeite met het vastleggen van duidelijke selfies.

Accuduur en snel opladen

In de Zenfone 8 is een 4000 mAh-accu geplaatst. Voor een moderne Android-smartphone is dat relatief klein, maar daar staat tegenover dat het kleinere scherm ook minder stroom verbruikt. In de praktijk kunnen we de Zenfone 8 zonder problemen een lange dag zwaar belasten, ook via een 5G-verbinding. Elke avond of ochtend opladen is wel zo handig.

Het opladen van de accu gaat met 30 Watt lekker vlot. De benodigde snellader zit in de doos; wel zo prettig en tegenwoordig niet meer standaard. Zo laat Samsung de oplaadadapter weg bij de Galaxy S21 en moet je ook bij de iPhone 12 zelf een adapter regelen.

Je kan de Asus Zenfone 8 niet draadloos opladen. Wij vermoeden een bezuiniging om tot de scherpe verkoopprijs te komen, en vinden dit prima. Sommige smartphones in deze prijsklasse kunnen wel draadloos opladen.

Conclusie Asus Zenfone 8 review

De Asus Zenfone 8 is een vreemde eend in de bijt, maar wel op een positieve manier. Het is één van de kleinste Android-smartphones die je kan kopen en we vinden het fijn dat er meer keuze in deze categorie komt. Helemaal omdat de Zenfone 8 een goede indruk achterlaat. De smartphone heeft een degelijk ontwerp, mooi scherm, krachtige hardware en houdt het lang genoeg vol op een acculading. De camera’s zijn prima en Asus’ software bevalt prima, waarbij gezegd moet worden dat het updatebeleid beter kan. De Zenfone 8 zelf heeft echter geen serieuze minpunten en biedt met zijn startprijs van 679 euro een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Asus’ terugkeer op de Nederlandse smartphonemarkt smaakt dan ook naar meer.

Asus Zenfone 8 release en kopen

Ben je na het lezen van deze Asus Zenfone 8 review overtuigd dat de smartphone bij jou past? Dan is het goed om te weten dat de adviesprijs van een losse Asus Zenfone 8 start bij 679 euro in Asus-webwinkel.

Bij andere (web)winkels betaal je een paar tientjes meer voor het toestel, maar heb je wel de keuze om de Zenfone 8 met abonnement aan te schaffen. Hieronder zetten we de beste deals op een rijtje.

