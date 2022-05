Beste draadloze oordopjes onder 100 euro: onze top 6 (mei 2022)

Draadloze oordopjes met goed geluid, een lange batterijduur en effectieve noise cancelling hoeven geen aanslag op je bankrekening te zijn. Op zoek naar de beste draadloze oordopjes onder 100 euro? Wij vergelijken de 6 beste keuzes.

Bij Android Planet testen we voortdurend draadloze oordopjes en andere wearables. In deze koopgids vergelijken we de zes best geteste draadloze oortjes onder 100 euro. We geven je onze eerlijke mening, vertellen je wat er goed is, wat beter kan en verwijzen je naar onze eigen prijsvergelijker(s) voor de meest scherpe prijzen.

We werken deze koopgids regelmatig bij. Laatste update: Zondag 22 mei om 11.00 uur.

Snel overzicht: wanneer de noot hoog is

Geen tijd of zin om de hele koopgids door te nemen? We vergeven het je. In onderstaand overzicht zie je waar alle behandelde draadloze oordopjes in uitblinken. Klik of druk op de naam om naar het model in deze koopgids te springen.

Door de sterk fluctuerende prijzen kan het zijn dat de prijs van besproken oordopjes (tijdelijk) boven de grens van 100 euro uitstijgen. Mocht dit gedurende lange(re) tijd aanhouden, dan bekijkt onze redactie een waardig alternatief om op te nemen in de koopgids.

Top 6 beste draadloze oordopjes tot 100 euro: gedetailleerd

#1 – Sony WF-1000XM3: Onze keuze

We trappen deze koopgids af met onze keuze, de WF-1000XM3 draadloze oordopjes van Sony. Uit onze tests en vergelijkingen komt de Sony WF-1000XM3 als (aller)beste naar voren.

Sony heeft haar best gedaan met de ontwikkeling van deze draadloze oordopjes en dat is in alle aspecten te merken. Samen met zijn grotere (maar ook flink duurdere) broer de WF-1000XM4 legt het bedrijf de lat hoog voor concurrenten. Doordat de oortjes in 2019 geïntroduceerd zijn, is de prijs inmiddels wat gezakt. Technieken zijn weinig tot niet veranderd, waardoor je met dit model (heel) veel waar voor je geld in huis haalt.

We houden van de heldere scherpe geluidskwaliteit, die je met de uitgebreide equalizer in Sony’s app volledig naar eigen (muziek)smaak in kunt richten. Sony staat bekend om de kwaliteit van de noise cancellation, en dat is bij deze oortjes niet anders. Omgevingsgeluid wordt tot op grote hoogte weggefilterd. De werking van de microfoon is ook in orde.

Dan de batterijduur: dat zit snor. Buiten het opbergdoosje red je met ANC ingeschakeld zo’n 6 uur speeltijd. In het doosje zit 18 uur aan batterijduur, waardoor je ze driemaal op kunt laden voordat je de case zelf bij moet laden. Het opladen van die case neemt ongeveer 3,5 uur in beslag en hoef je in de praktijk maar een enkele keer per week te doen. Ook fijn: 10 minuten opladen in de opbergcase zorgt ervoor dat je de oortjes anderhalf uur kunt gebruiken.

Al met al haal je met de WF-1000XM3 oordopjes het beste totaalpakket in huis wanneer je op zoek bent naar de beste draadloze oordopjes onder 100 euro.

Wil je de volgens onze redactie allerbeste draadloze oordopjes van dit moment bekijken (ongeacht budget)? Check dan de opvolger van deze WF-1000XM3, de WF-1000XM4 draadloze oordopjes.

Je koopt de Sony WF-1000XM3 draadloze oordopjes wanneer..

Je op zoek bent naar de wat ons betreft beste draadloze oordopjes onder 100 euro

Effectieve noise cancelling en/of een uitgebreide equalizer in de app belangrijk voor je is

#2 – Samsung Galaxy Buds Pro:

Dit vinden we goed Beste geluidskwaliteit in deze koopgids

Beste geluidskwaliteit in deze koopgids Water- en zweetbestendig

Water- en zweetbestendig Bouwkwaliteit en comfort

Bouwkwaliteit en comfort Betrouwbare en constante noise cancelling (ANC) Dit vinden we minder goed Beste ervaring i.c.m. een Samsung-smartphone

Beste ervaring i.c.m. een Samsung-smartphone Batterijduur is matig

Ook de grote Apple concurrent Samsung mag in deze toplijst niet ontbreken. Onze redacteurs hebben plaats nummertje twee vergeven aan de Samsung Galaxy Buds Pro.

Laten we meteen met de deur in huis vallen: wat direct opvalt is de uitzonderlijke geluidskwaliteit. De Sony WF-1000XM3 blijft het beste totaalpakket, maar als het puur op audio aankomt troeft Samsung de nummer 1 in deze lijst af. Ook de actieve noise cancelling (ANC) blijkt zeer effectief, al heeft de WF-1000XM3 daar weer een streepje voor.

De microfoon is prima in te zetten voor telefoongesprekken. De kwaliteit daarvan is over het algemeen goed te noemen, al moeten we wel vermelden dat er (zoals bij veel modellen in deze prijsklasse) wel enige mate van achtergrondruis- en geluid op te merken valt. De scherpte van onze stem(men) liet met momenten ook te wensen over, al leed de verstaanbaarheid er niet onder.

Ben je een echte muziekliefhebber, dan moet je deze oordopjes hebben. Daar moeten we echter een (kleine) kanttekening bij plaatsen, want kenners merken de afwezigheid van AptX ongetwijfeld op. Beetje jammer, want het had het feestje compleet gemaakt.

Het design van de oordopjes en de case staat ons in alle eenvoud aan. Er is een IPX7 standaard aanwezig wat betekent dat de oordopjes het winnen van water en zweet. Het draagcomfort is goed al zijn ze niet voor alle oren en activiteiten geschikt. Voor gebruik tijdens het sporten raden we ze niet aan, dan kun je in deze lijst beter de Jabra Elite 3 oordopjes terecht.

Dan moeten we het nog even over de batterij(duur) hebben. Die is gemiddeld te noemen. De oortjes bieden je 5 uur luisterplezier totdat deze in de opbergcase opgeladen dienen te worden, die over een extra 13 uur accuduur beschikt.

Je kunt de oortjes dus ruim twee keer (extra) opladen vanuit het doosje. Binnen 5 minuten laden kunnen de oordopjes weer een uur mee, wat lekker vlot is.

De Samsung Galaxy Buds Pro koop je wanneer..

Je op zoek bent naar goede draadloze oordopjes onder 100 euro en in het bezit bent van een Samsung-smartphone

De audiokwaliteit van een set draadloze oordopjes het belangrijkst voor je is

#3 – Samsung Galaxy Buds 2:

Dit vinden we goed Geluidskwaliteit

Geluidskwaliteit Klein en comfortabel

Klein en comfortabel Snel en draadloos opladen

Snel en draadloos opladen Ambient Sound modus Dit vinden we minder goed Batterijduur

Batterijduur Actieve noise cancellation (ANC) is zo-zo

Ook op de derde plaats in deze koopgids laat fabrikant Samsung zichzelf zien, en wel met de Galaxy Buds 2. Niet onterecht want deze draadloze oordopjes zijn een goede keuze wanneer je in de markt bent voor oortjes tot maximaal 100 euro.

Het zijn de kleinste oortjes in deze koopgids, wat ze wellicht extra geschikt maken voor mensen met klein(re) oren. Ook de opbergcase is compact en komt in vier kleuren: zwart, wit, olijfgroen en lila.

Ook deze oordopjes beschikken over oorschelp-detectie. Haal je ze uit je oren, dan wordt audio automatisch gepauzeerd. Hervatten van je muziek of podcast doe je vervolgens met een tikje tegen een van de oordopjes. Die bediening is overigens intuïtief, maar wel erg gevoelig voor iedere aanraking. Wil je liever oordopjes met een fysieke knop, bekijk dan de Jabra Elite 3 in deze lijst.

Over de geluidskwaliteit hebben we niets te klagen – alle tonen zijn perfect in balans, al zijn de middentonen heel soms wat onder vertegenwoordigd in sommige nummers. In telefoongesprekken ben je met de microfoon goed te verstaan, zolang je binnen bent.

Door gebruik te maken van de Galaxy Wearable-app kun je instellen met welke intensiteit de Ambient Modus omgevingsgeluid moet doorlaten (of juist niet). Ook is er net zoals bij de Sony WF-1000XM4 een test in de app aanwezig, die checkt of je de juiste opzetstukjes voor jouw oren in gebruik hebt.

Met ANC aan kun je de oordopjes 5 uur lang gebruiken voordat ze leeg zijn, waarna je ze nog 4 keer op kunt laden in de case (daar zit dus zo’n 20 uur in).

Schakel je ANC uit, dan verleng je die waarden tot zo’n 7 uur met nog zo’n 30 uur in het doosje. In 10 minuten laad je de oordopjes voldoende op voor een uur luisterplezier en volledig opladen doe je in een klein uurtje. De opbergcase opladen kost je ongeveer 2,5 uur.

De Samsung Galaxy Buds 2 koop je wanneer..

Je op zoek bent naar goede, comfortabele draadloze oordopjes onder 100 euro en in het bezit bent van een Samsung-smartphone

Je wat kleine(re) oren hebt, want de Galaxy Buds 2 zijn aan de kleine kant

#4 – JLab Epic Air Sport:

Dit vinden we goed Batterijduur

Batterijduur Tegelijkertijd opladen van oortjes en je smartphone

Tegelijkertijd opladen van oortjes en je smartphone Waterbestendig

Waterbestendig Volume regelen vanaf de oortjes zelf

Volume regelen vanaf de oortjes zelf Actieve noise cancelling (ANC) Dit vinden we minder goed Geluidskwaliteit tijdens telefoongesprekken

Geluidskwaliteit tijdens telefoongesprekken Touchbediening

Touchbediening Niet onopvallend

We zijn aangekomen bij de beste keuze voor sporters: de JLab Epic Air Sport draadloze oordopjes. Maar ze zijn niet alleen voor sporters interessant.

Waarom dit een goede keuze voor actievelingen is, valt wel af te zien aan het design. De oordopjes klemmen om de buitenkant van je oor heen, waardoor ze goed blijven zitten. We denken dat zelfs trampolinespringen geen probleem zou moeten zijn, maar hebben het niet getest.

Het comfort is goed te noemen en dankzij de IPX6-certificatie is water en zweet geen probleem. Zelfs gebruik in een stortbui of storm behoort tot de mogelijkheden.

De geluidskwaliteit is goed, echter springt de bass er wel bovenuit waardoor stemgeluid in podcasts en muziek wat onderbelicht zijn. Dat maakt het geluidsprofiel extra geschikt voor liefhebbers van bijvoorbeeld dance, techno en hardstyle. De noise cancellation is bijzonder effectief en aan te passen via de app.

De aanwezige microfoon is prima voor telefoongesprekken, er komt weinig achtergrondgeluid doorheen en ook de verstaanbaarheid zat tijdens onze werkbesprekingen snor. Wat we een bijzonder keuze vinden is dat het geluid tijdens telefoongesprekken alleen doorkomt via het linkeroortje.

Leuke feature is de mogelijkheid om tegelijkertijd je smartphone en de oortjes zelf via de bijgeleverde oplaadcase op te laden. Dat drukt natuurlijk op de batterijcapaciteit, maar zie je bij vrijwel geen concurrenten terug.

Dan de batterijduur. Buiten de opbergcase haalden we net geen 10 uur met de oordopjes. De case biedt ruimte voor vier keer (!) opnieuw opladen van de oortjes, wat de totale batterijduur opschroeft naar zo’n 50 tot 55 uur. Ongekend veel voor draadloze oordopjes in deze prijsklasse.

De JLab Epic Air Sport oordopjes koop je wanneer..

Je de beste sport draadloze oordopjes onder 100 euro zoekt

Je oordopjes met een enorm lange batterijduur en goede bass zoekt

#5 – Jabra Elite 3:

Dit vinden we goed Geluidskwaliteit

Geluidskwaliteit Fysieke knoppen

Fysieke knoppen Geluidskwaliteit tijdens telefoongesprekken

Geluidskwaliteit tijdens telefoongesprekken Batterijduur Dit vinden we minder goed Geen actieve ruisonderdrukking

Geen actieve ruisonderdrukking Geen equalizer-aanpassingsmogelijkheden in app

De Jabra Elite 3 draadloze oordopjes doen het op (bijna) alle vlakken goed, zonder ergens echt uit de band te springen. Daardoor zijn ze een veilige en goede keuze.

Wat we tijdens onze tests erg konden waarderen is dat in tegenstelling tot vrijwel alle andere fabrikanten in deze lijst, Jabra er opnieuw voor gekozen heeft de oordopjes uit te rusten met fysieke knoppen voor de bediening – net zoals bij de Jabra Elite 75t en de Jabra Elite 85t.

Met die knoppen pauzeer je audio, skip je tracks (naar voren en achteren) en kun je het volume naar wens aanpassen. Met het linkeroortje kun je ook ambient sound in- of uitschakelen, de assistent activeren en het volume dempen. De assistent is ook te vervangen door Spotify, zodat je met een driedubbele druk direct Spotify op kunt starten.

Over de geluidskwaliteit zijn we te spreken. Tonen zijn helder, goed in balans en er zit flink wat kracht achter de lage tonen en bass. De microfoon is goed in te zetten tijdens telefoongesprekken, maar ondanks de claims van Jabra zelf is de kwaliteit verre van perfect. Je stem zal wat gedempt klinken en tijdens onze tests was er ongeacht omgevingsgeluid altijd een soort ruis in de achtergrond te horen.

De oordopjes gaan gemiddeld 7 uur lang mee. De bijgeleverde opbergcase zorgt ervoor dat je ze nog drie keer volledig op kunt laden, wat de totale batterijduur opschroeft naar zo’n 28 uur. In 10 minuten zijn de oordopjes voldoende opgeladen voor 3 uur gebruik.

Je koopt de Jabra Elite 3 draadloze oordopjes wanneer..

Je draadloze oordopjes zoekt die op vrijwel alle gebieden goed scoren en een bijzonder goede geluidskwaliteit hebben

De bediening op de oortjes zelf belangrijk voor je is. De fysieke knoppen zijn trefzeker en vele malen beter dan de touch bediening bij concurrenten.

#6 – Sony WF-C500:

Dit vinden we goed Klein, licht van gewicht en comfortabel

Klein, licht van gewicht en comfortabel Zweet en spatwaterdicht

Zweet en spatwaterdicht Prijs

Prijs Geluidskwaliteit

Geluidskwaliteit Handmatige equalizer Dit vinden we minder goed Geen noise cancelling

Geen noise cancelling Batterijduur is gewoontjes

Deze beste draadloze oordopjes tot 100 euro koopgids sluiten we af met de voordeligste (maar daardoor niet minder goede) keuze, de WF-C500 van elektronica-koning Sony.

De oordopjes zijn handzaam, licht van gewicht en erg comfortabel – ook bij urenlang luisteren. In de verpakking zijn meerdere opzetstukjes voor je oren aanwezig zodat je de juiste fit kunt vinden.

De oordopjes zijn voornamelijk van plastic gemaakt, maar dat hindert het kwaliteitsgevoel niet. De opbergcase voelt stevig aan en heeft duidelijke indicatoren in de vorm van led-lampjes om aan te geven hoeveel batterij er nog over is.

Het was voor ons geen verrassing dat de geluidskwaliteit goed zou zijn, zoals Sony dat ook al voor elkaar kreeg bij de WF-1000XM3 en WF-1000XM4 oordopjes. Alle tonen zijn bijzonder goed in balans, waardoor vooral popmuziek het beste klinkt.

Gelukkig is het geluidsprofiel echter aan te passen met de equalizer in Sony’s eigen Headphones Connect-app. De microfoon is prima te gebruiken voor telefoongesprekken en voiceberichten, maar kan geen omgevingsgeluid wegfilteren.

Dan moeten we het nog even hebben over de batterij(duur). Die is prima, maar niet bijzonder goed. De oordopjes zelf gaan gemiddeld 10 uur mee. Laad je ze in de opbergcase op, dan kunnen ze nog eens 10 uur mee.

Je koopt de Sony WF-C500 draadloze oordopjes wanneer..

De prijs (heel) belangrijk voor je is – het is de voordeligste keuze in deze top 6

Je lichte, comfortabele oortjes wil die je dag in dag uit kunt gebruiken (ook tijdens het reizen en sporten)

Het kunnen instellen van het audioprofiel via de Sony equalizer een groot pluspunt voor je is

Voor wie is deze beste draadloze oortjes tot 100 euro koopgids bedoeld?

In deze prijscategorie zijn enorm veel draadloze oordopjes te vinden, en het is daarom makkelijk om in alle beschikbare modellen en informatie verloren te raken. In deze koopgids hebben we de volgens onze redactie zes beste draadloze oordopjes tot 100 euro getest en uitgebreid met elkaar vergeleken. Op die manier hopen we je te informeren en de keuze te vereenvoudigen.

Twee eervolle vermeldingen: ook goede keuzes

De onderstaande twee modellen draadloze oordopjes hebben we niet in deze koopgids op kunnen nemen, maar willen we vanwege de kwaliteit(en) toch een vermelding geven.

Anker Soundcore Life P3

Dit vinden we goed Hele effectieve actieve noise cancelling

Hele effectieve actieve noise cancelling Features in de Soundcore-app

Features in de Soundcore-app Warm geluid en aanpasbaar Dit vinden we minder goed Geluidskwaliteit tijdens telefoongesprekken matig

Geluidskwaliteit tijdens telefoongesprekken matig Touchbediening

Soundpeats H1

Dit vinden we goed Geweldig geluid en dito batterijduur

Geweldig geluid en dito batterijduur Gaming modus

Gaming modus Kan tegen regen en zweet Dit vinden we minder goed Geen actieve noise cancellation

Geen actieve noise cancellation Microfoon wil nog wel eens achtergrondgeluid meenemen

Microfoon wil nog wel eens achtergrondgeluid meenemen Touchbediening onhandig en te gevoelig

Experts in draadloze oordopjes: hoe we deze gids samenstellen

De Android Planet-redactie test aan de lopende band draadloze oordopjes, tablets, wearables en smartphones. We houden de markt en alle ontwikkelingen scherp in de gaten, zodat we je van het laatste oordopjes nieuws kunnen voorzien.

Doordat we toegang hebben tot (heel) veel verschillende modellen draadloze oordopjes van allerlei fabrikanten, zijn we in staat ze uitgebreid te gebruiken en te testen. Zo ontdekken we we waar een set oordopjes in uitblinkt, wat beter kan en welke oordopjes het meeste waar voor je geld bieden.

Een koopgids zoals deze stellen we altijd met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen zodat jij als lezer een geïnformeerde en weloverwogen keuze kunt maken.

Naast onze eigen koopgidsen, kunnen alle bezoekers van Android Planet.nl een eigen gebruikersreview achterlaten. Dat geldt voor alle producten die je op onze website kunt vinden. We vinden het belangrijk dat we niet alleen de mening van ons team maar ook die van alle lezers aan je kunnen laten horen.

