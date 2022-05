Beste draadloze oordopjes onder 50 euro: onze 6 aanraders (mei 2022)

Je hoeft geen honderden euro’s uit te geven aan draadloze oordopjes. Ook met een kleiner budget zijn er genoeg oordopjes te vinden met lekker geluid en een goede batterijduur. Dit zijn de beste draadloze oordopjes onder 50 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij Android Planet testen we voortdurend draadloze oordopjes en andere wearables. In deze koopgids vergelijken we de zes best geteste draadloze oortjes onder de 50 euro. We geven je onze mening, vertellen je wat er goed is, wat beter kan en verwijzen je naar de prijsvergelijker(s) voor de meest scherpe prijzen.

We werken deze koopgids voortdurend bij. Laatste update: Zaterdag 14 mei 2022

Snel overzicht: voor lezers in noot

Prijzen van draadloze oordopjes (en vele andere producten) fluctueren de laatste maanden. Het kan daardoor gebeuren dat de prijs van een product in deze koopgids boven de 50 euro uitstijgt.

Top 6 draadloze oordopjes onder 50 euro: als muziek in je oren

#1 – QCY T2C: Onze keuze

Dit vinden we goed Eenvoudig en snel te koppelen

Eenvoudig en snel te koppelen Lange batterijduur (32 uur inclusief opbergdoosje)

Lange batterijduur (32 uur inclusief opbergdoosje) Geluidskwaliteit (zeker voor deze prijs) Dit vinden we minder goed Geen volumeregelaar op de oortjes aanwezig

Geen volumeregelaar op de oortjes aanwezig Geen noise cancelling

We stonden zelf een beetje te kijken van de (geluids)kwaliteit van de QCY T2C. Waar zijn voorloper de QCY T1C het al heel goed deed, zijn we ook over de opvolger te spreken. De QCY T1C is op dit moment de beste draadloze oordopjes onder 50 euro en bestempelen wij daarmee als de keuze van Android Planet.

Het geluid is vol, goed van kwaliteit en er is geen gebrek aan bass. Door op één van de oortjes te tikken, skip je eenvoudig naar het volgende nummer. Via bluetooth koppel je de oortjes snel en eenvoudig met je smartphone.

De batterijduur bedraagt buiten de opbergcase zo’n vier uur, maar gecombineerd met het doosje haal je onderweg 32 uur aan luisterplezier. De laadtijd om diezelfde case van 0 tot 100 procent op te laden is om en nabij twee uur. Volledig waterdicht zijn ze niet, echter is spatwater en zweet geen enkel probleem.

Waarom je de QCY T2C oordopjes koopt

Je zoekt de beste draadloze oordopjes onder 50 euro

Je bent op zoek naar budget draadloze oordopjes met een goed geluid

#2 – JBL Tune 225TWS: Waardige nummer twee

1 /5

Dit vinden we goed Draagcomfort, ook bij sporten

Draagcomfort, ook bij sporten Fast Pair als snelle koppelingstechniek

Fast Pair als snelle koppelingstechniek Optie om enkel oortje te gebruiken (en de andere op te laden) Dit vinden we minder goed Geen volumeregelaar op de oortjes

JBL Tune 225TWS prijzen vergelijken Nieuw € 58,99 Bekijk beste prijs

De opvolger van de koning draadloze oordopjes onder 50 euro is de JBL Tune 225TWS. Een waardige nummer twee wat ons betreft.

Aan boord van de JBL (onderdeel van Harman Kardon)-oordopjes is Fast Pair, een techniek van zoekgigant Google. Zoals de naam doet vermoeden, zorgt deze techniek ervoor dat de oordopjes snel en eenvoudig gekoppeld worden aan je smartphone of tablet. In de praktijk zijn de oordopjes vrijwel direct gekoppeld nadat je ze uit het doosje hebt bevrijd.

Over het doosje gesproken: die bevat in totaal zo’n 25 uur speeltijd. De oordopjes kunnen eenmaal in je oren ongeveer vier uur mee zonder opladen, waarna je ze nog vier tot vijf keer met de case kunt opladen.

Een toffe functie is de mogelijkheid om één oortje te gebruiken. Zo kun je in (batterij)nood een oordopje opladen, terwijl je de andere nog in gebruik hebt.

De muziekkwaliteit is verrassend goed, net als de microfoon. Ook (verstaanbaar) bellen behoort voor dit aantrekkelijk prijskaartje dus tot de mogelijkheden.

Je kiest voor de JBL Tune 225TWS wanneer

Je budget draadloze oortjes zoekt die (heel) snel koppelen en lekker zitten

Je gecharmeerd bent van de mogelijkheid een enkel oordopje op te laden, terwijl je de andere in gebruik hebt

#3 – JLab GO Air:

Dit vinden we goed Beste prijs/kwaliteit keuze

Beste prijs/kwaliteit keuze IP44-certificatie (spatwaterdicht)

IP44-certificatie (spatwaterdicht) Snellaadfunctie

Snellaadfunctie Draagcomfort en pasvorm Dit vinden we minder goed Touchbediening te gevoelig

Touchbediening te gevoelig Geluidskwaliteit

We breken de koopgids doormidden met de JLab GO Air oordopjes. Op zoek naar no-nonsense oordopjes zonder fancy features, maar met een goede prijs/kwaliteit verhouding? Dan zijn de GO Air-oortjes mogelijk een goede keuze voor jou.

Waar de nummers 1 en 2 in deze koopgids niet over volumeregeling beschikken, hebben de GO Air oortjes dat wél. Naast het volume kun je ook de EQ (equalizer) kiezen door drie keer op een oortje te tikken. Je hebt de keuze uit JLab Signature, Balanced en Bass Boost. De kwaliteit van de audio en microfoon is prima, maar niet om over naar huis te schrijven.

De touchbediening via de oortjes vraagt om wat oefening, want dit werkt te gevoelig. Hierdoor wordt vaak de verkeerde optie geselecteerd en dat is frusterend. De draagcomfort is heel goed te noemen, en ze blijven ook prima zitten. De accuduur is buiten het doosje vijf uur, waarna je de oordopjes nog drie keer kunt opladen in de opbergcase (waar 15 uur aan accuduur in zit).

Je kiest voor de JLab GO Air draadloze oordopjes wanneer

Je op zoek bent naar de beste allrounder onder de draadloze oordopjes tot 50 euro

De touchbediening op de oortjes niet belangrijk is

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

#4 – OnePlus Buds Z:

1 /3

Dit vinden we goed Stof- en spatwaterdicht (IP55-certificering)

Stof- en spatwaterdicht (IP55-certificering) Geluidsprofiel een genot voor bassliefhebbers

Geluidsprofiel een genot voor bassliefhebbers Snel opladen (3u plezier in 10 minuten laden)

Snel opladen (3u plezier in 10 minuten laden) Dolby Atmos-ondersteuning Dit vinden we minder goed OnePlus-smartphone nodig om alles uit de oortjes te halen

OnePlus Buds Z prijzen vergelijken Nieuw € 65,99 Bekijk beste prijs

OnePlus maakt naast smartphones ook draadloze oordopjes. De OnePlus Buds Z zijn de meest betaalbare oordopjes van het merk en als je een blik op het ontwerp werpt, zie je duidelijk dat het bedrijf zich heeft laten inspireren door de Apple AirPods.

En hoewel smaken verschillen, speelt het design bij oordopjes in deze prijscategorie niet zo’n grote rol. Via de oortjes zelf kun je nummers skippen, voor- en achteruit. Volumeregeling is niet mogelijk; dit doe je rechtstreeks vanaf de ingebouwde bediening op je smartphone of met de HeyMelody-app.

In die app is ook de slimme assistent aanwezig, die je met deze oortjes kunt gebruiken – en is tevens de enige manier waarop gebruikers zonder OnePlus-smartphone updates kunnen downloaden.

Hoe zit het dan met de connectiviteit en geluidskwaliteit? Qua connectiviteit is er automatische oordetectie aanwezig, zodat ‘ie weet wanneer geluid te produceren (en wanneer niet). De geluidskwaliteit is vooral voor liefhebbers van stampende tracks zoals hardstyle, house en techno een goede match. Bass en diepe tonen hebben de overhand en precisie is nauwelijks terug te vinden in de klanken.

De microfoon is prima en gesprekken voeren is geen enkel probleem. Windgeluid en omgevingsgeluid wordt niet weggefilterd, waardoor we aanraden niet op de fiets te telefoneren.

De accuduur is met vier uur buiten de case en 20 uur in totaal gemiddeld. Wel fijn is de relatief korte laadtijd: in slechts tien minuten kun je weer drie uur de beste hits luisteren of nog een extra podcast checken.

Waarom zou je de OnePlus Buds Z oordopjes kopen?

De Buds Z-oordopjes zijn een goede keuze wanneer je een OnePlus-telefoon hebt, want je kunt dan gebruikmaken van Dolby Atmos-ondersteuning.

Je bent op zoek naar budget draadloze oordopjes die uitblinken in diepe tonen en bass, stof- en spatwaterdicht zijn en snel opladen.

#5 – Sony WI-XB400:

Dit vinden we goed Beste keuze voor sporters

Beste keuze voor sporters Goede batterijduur

Goede batterijduur Geluidskwaliteit Dit vinden we minder goed Geen app voor aanpassingen aan equalizer

Geen app voor aanpassingen aan equalizer Niet waterbestendig (maar een beetje zweet kan geen kwaad)

De WI-XB400 Sony zijn de enige oordopjes in deze beste draadloze oortjes tot 50 euro koopgids die aan elkaar gekoppeld zijn met een kabel. Het is de beste keuze in deze lijst voor sporters en ze beschikken ook nog eens over de langste batterijduur.

Bedienen van de oordopjes kan via de fysieke knoppen, die zich aan de kabel tussen de twee oortjes bevinden. Je beschikt over een pauzeerfunctie, kunt nummers skippen, telefoontjes aannemen/beëindigen en het volume aanpassen.

De geluidskwaliteit is – zoals we gewend zijn van Sony – goed en er wordt gedacht aan liefhebbers van alle muziekgenres. Daarmee bedoelen we dat tijdens onze tests er geen frequenties of tonen uit sprongen. Sterker nog: het geheel is zeker met het prijskaartje in gedachten opvallend goed in balans.

De oordopjes gaan 15 uur mee en met 10 minuten laden kun je weer een uur vooruit. Sony heeft een magnetisch oppervlak toegevoegd aan de achterkant van de oortjes, waardoor je ze om je nek aan elkaar kunt laten kleven als je ze even niet gebruikt.

Je koopt de Sony Wi-XB400 oordopjes wanneer

Je de beste sportoordopjes onder 50 euro zoekt

Je draadloze oordopjes met een lange batterijduur, goede geluidskwaliteit en dito microfoon wil

#6 – Xiaomi Mi True Wireless Basic 2

1 /6

Dit vinden we goed Heel scherp geprijsd

Heel scherp geprijsd Automatisch pauzeren en opnieuw afspelen Dit vinden we minder goed Geluidskwaliteit

Geluidskwaliteit Pasvorm

Xiaomi Mi True Wireless Basic 2 prijzen vergelijken Nieuw € 30,90 Bekijk beste prijs

We sluiten de beste draadloze oortjes tot 50 euro koopgids af met de meest voordelige keuze: de Mi True Wireless Basic 2, draadloze oordopjes van het merk Xiaomi.

Een fijne feature is de auto-play functionaliteit, die hetgeen je afspeelt pauzeert zodra hij detecteert dat de oordopjes niet meer in je oren zitten. Stop je ze er weer in, dan begint hij weer met afspelen.

De audiokwaliteit laat te wensen over en is vrij vlak, al hadden we voor de prijs van om en nabij twee tientjes geen geweldige klanken verwacht. Het voldoet prima wanneer je de prijs in je achterhoofd houdt, maar we raden muziekliefhebbers deze set van Xiaomi niet aan. De microfoon is het vermelden niet waard, tenzij je jezelf opsluit in een zo stil mogelijke ruimte om een gesprek te voeren.

De batterijduur zit buiten de case op zo’n vijf uur, waarbij je de oordopjes nog eens driemaal op kunt laden voor een totaal van 20 uur speeltijd. Opladen doet de case van 0 tot 100 procent in zo’n anderhalf uur. Qua batterijduur is er dus weinig te klagen.

Je kiest voor de Xiaomi Mi True Wireless Basic 2 wanneer

Je graag draadloze oordopjes met een goede batterijduur zoekt, die op de AirPods lijken

De kwaliteit van het geluid je niet veel uitmaakt en graag zo goedkoop mogelijke oortjes wil

Voor wie is deze beste draadloze oortjes onder 50 euro koopgids gemaakt?

We hebben deze koopgids met zorg samengesteld voor de lezer met een klein(er) budget die actief op zoek is naar een set draadloze oordopjes.

Wanneer je op internet gaat zoeken naar de beste draadloze oortjes van maximaal 50 euro, bevind je je al snel in een audio-oerwoud. De keuze is reuze en het is eenvoudig om door de bomen het bos niet meer te zien.

Ook is het verleidelijk te shoppen op aanbieders zoals AliExpress en de oordopjes uit China over te laten komen. En toegegeven: soms zitten daar verrassende producten tussen.

In deze koopgids hebben we een lijst van zes draadloze oordopjes samengesteld, waarvan de Android Planet-redactie vindt dat iat de op dit moment beste draadloze oordopjes onder 50 euro zijn die je vandaag in Nederland kunt kopen. Door bij een Nederlandse aanbieder te shoppen, weet je dat je kunt terugvallen op garantie en service.

Twee eervolle vermeldingen: deze oordopjes staan niet in de lijst

De onderstaande twee draadloze oordopjes hebben het vanwege de iets hogere prijs niet gered in de koopgids. Maar, we willen ze vanwege de kwaliteit en features alsnog vermelden voor lezers die het niet erg vinden twee of drie tientjes meer uit te geven.

OnePlus Buds Z2

1 /4

De OnePlus Buds Z2 is de opvolger van de in deze lijst besproken OnePlus Buds Z. Hij doet het op alle vlakken net iets beter. Uniek aan deze oordopjes met een dergelijk prijskaartje is de actieve ruisonderdrukking (noise cancellation). Daarbij zijn ze ook nog eens waterdicht.

Sony WF-C500

De Sony WF-C500 draadloze oordopjes combineren een compact en comfortabel design met een uitstekende geluidskwaliteit en (hele) fijne app, waarin je over veel instelmogelijkheden beschikt en het geluidsprofiel volledig naar eigen wens kunt aanpassen. Voor deze prijs is er vrijwel geen concurrent te vinden die dezelfde mate van comfort en (geluids)kwaliteit combineert.

Experts in draadloze oordopjes

Bij Android Planet testen we voortdurend draadloze oordopjes en andere wearables. Ook houden we natuurlijk alle ontwikkelingen in de gaten, zodat we je altijd van het laatste oordopjes nieuws voorzien.

Doordat we allerlei producten en modellen van vele fabrikanten in handen krijgen (en testen), weten we wat er goed is, wat minder goed is en bij welke producten je het meeste waar voor je geld krijgt.

Koopgidsen zoals deze die je nu aan het lezen bent, stellen we om die reden dan ook met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen. Naast onze eigen reviews kunnen lezers voor alle producten die op onze website staan een eigen (gebruikers)review plaatsen – zodat jij als lezer een nog vollediger beeld krijgt van het product.

Heb je vragen of opmerkingen? We horen graag van je! Laat een reactie achter via de reactiemogelijkheid onderaan het bericht.

Meer oordopjes vergelijken

Oor naar meer? Dan verwijzen we je graag naar onze andere draadloze oordopjes koopgidsen. Check ze hieronder:

Wil je liever een totaaloverzicht van alle merken en modellen draadloze oordopjes, dan kun je het best terecht op onze oordopjes hoofdpagina.