Dit zijn de beste goedkope tablets die we aanraden (februari 2024)

Ben jij op zoek naar de beste tablet, maar heb je niet zo’n groot budget? Het vinden van een goede en goedkope tablet kan vaak een uitdaging zijn. In deze koopgids lees je welke tablets wij aanraden als je niet veel te besteden hebt en waar je ze koopt.

De beste goedkope tablets

In deze koopgids zetten we een aantal goede Android-tablets voor je op een rijtje die niet de wereld kosten. Denk hierbij aan prijzen van rond 300 euro en minder. Iedere tablet heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. We hebben daarom de tablets niet gerangschikt van beste naar slechtste, maar houden een willekeurige volgorde aan.

dinsdag 6 februari 2024

Beste goedkope tablets in het kort

Geen tijd of zin om de hele koopgids door te lezen? Dat begrijpen wij. Onderstaande lijst is een opsomming van de goedkope tablets die wij je aanraden. Meer weten over de tablets? Scroll verder of gebruik de bovenstaande inhoudsopgave.

Beste goedkope tablets gedetailleerd

#1 – Nokia T21

Dit vinden we goed Voordelig

Voordelig Scherm heeft een hoge resolutie

Scherm heeft een hoge resolutie Geschikt voor stylus Dit vinden we minder goed Niet erg snel

Niet erg snel Lcd-scherm

Ben je opzoek naar een goedkope tablet, check dan zeker de Nokia T21. Deze tablet is handzaam, heeft een helder scherm en is voorzien van overzichtelijke software. De behuizing heeft een modern ontwerp, gemaakt van gerecycled plastic en aluminium en het 2K-scherm levert een scherp beeld. Daarop zijn teksten duidelijk te lezen en met 10,4 inch is hij makkelijk mee te nemen naar bijvoorbeeld kantoor of school. Er zijn stereo-speakers aanwezig en een hoofdtelefoonaansluiting, handig voor het kijken van films en series of het spelen van een mobiele game.

Binnenin de T21 heeft Nokia een Unisoc-chip verwerkt. Deze is uitstekend voor dagelijkse taken als het checken van je mail, browsen op internet of swipen door social media. Simpele mobiele spelletjes zijn ook prima te spelen op de tablet. Door de interne 4GB aan werkgeheugen wissel je snel van app zonder storende haperingen. Daarnaast is er maximaal 64GB opslagruimte aan boord voor het downloaden van apps en het opslaan van foto’s en video’s.

Die foto’s en video’s schiet je met de selfie- of achtercamera. Beide hebben een resolutie van 8 megapixel, wat meer dan voldoende is voor een online videovergadering of voor het schieten van een kiekje. Met de selfiecamera ontgrendel de tablet, maar dat kan natuurlijk ook met een pincode, wachtwoord of patroon.

Ben je creatief en illustreer je graag? Of maak je liever aantekeningen met pen? Dan is een stylus voor de Nokia T21 handig. De tablet ondersteunt deze namelijk, maar hij wordt niet standaard meegeleverd. De keuze is dus aan jou of je dat het waard vindt. Om hele dagen te tekenen, browsen en gamen is er een ruime batterij aanwezig van 8200 mAh. Deze laad je op met 18W, een nachtje wachten dus.

Haal je de T21 uit de doos, dan draait ‘ie op Android 12. Nokia heeft een relatief rustige vormgeving, waardoor de software erg overzichtelijk is. In de toekomst komen Android 13 en 14 naar de tablet toe. Daarnaast ben je tot 2025 digitaal beschermd door de Android-beveiligingsupdates.

De Nokia T21 heeft een adviesprijs van 249 euro en verschijnt enkel in het grijs. Vanwege de moeilijke verkrijgbaarheid is hij nu iets duurder, namelijk voor € 249,99. Je vindt de beste aanbiedingen in de Android Planet-prijsvergelijker, dus neem daar zeker een kijkje als je geïnteresseerd bent in de Nokia T21.

#2 – Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Dit vinden we goed Lange ondersteuning

Lange ondersteuning Meegeleverde S Pen

Meegeleverde S Pen Stereospeakers Dit vinden we minder goed Lcd-scherm

Lcd-scherm Geen snelheidsmonster

De Tab S6 Lite is een handzame tablet met een hoop functies. Qua prijs schommelt ‘ie rond de 300 euro. Heb je een paar tientjes extra te besteden, lees dan zeker verder, want de Samsung Galaxy Tab S6 Lite uit 2022 is erg veelzijdig. Dat komt onder meer door het handzame ontwerp met een scherm van 10,4 inch. Deze heeft een 2K-resolutie en is verwerkt in een aluminium behuizing.

De Samsung is voorzien van een Snapdragon-chip. Dat is geen snelheidsmonster voor zware 3D-bewerking, maar meer dan genoeg voor dagelijkse taken als mailen, surfen op het web of tekenen. Voor dat laatste ondersteunt de Tab S6 Lite ook een Samsung S-Pen. Zo schets en maak je aantekeningen alsof je op papier werkt. Er is 4GB aan werkgeheugen aan boord. Dat helpt bij het snel schakelen tussen apps. Voor al je apps, foto’s en video’s is er minimaal 64GB aan opslagruimte beschikbaar. Deze is uit te breiden met een microSD-kaartje tot wel één terabyte.

Ruimte genoeg dus voor foto’s en video’s die je onder meer maakt met de ingebouwde camera’s van de Galaxy Tab S6 Lite. Achterop zit een camera met 8 megapixel, waarmee je gemakkelijk een kiekje maakt of filmt in full-hd-kwaliteit. Voorop de S6 Lite vind je de selfiecamera met een resolutie van 5 megapixel. Meer dan prima voor een online videogesprek met collega’s, vrienden of familie.

Er is een batterij van 7040 mAh aanwezig. Daarmee houdt de tablet uren aan streamen, gamen en browsen vol. En wat het ook lang volhoudt is de software van de S6 Lite. Samsung biedt namelijk drie grote Android-updates. Uit de doos komt ‘ie met Android 12, dus je mag nog Android 13, 14 en 15 verwachten. Daarnaast zorgen beveiligingsupdates er tot 2026 voor dat je digitaal beschermd bent tegen kwaadwillenden.

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite heeft op dit moment een prijskaartje van € 309,-. Aanvankelijk kostte het apparaat 349 euro. Zie jij de Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) wel zitten? Check hem dan zeker even via de prijsvergelijker!

#3 – Realme Pad

Dit vinden we goed Scherpte beeldscherm

Scherpte beeldscherm Vier Dolby Atmos speakers met veel volume

Vier Dolby Atmos speakers met veel volume Bouwkwaliteit

Bouwkwaliteit 3.5mm audio-ingang, microSD en dual-sim Dit vinden we minder goed Zwakke processor

Zwakke processor Maximale helderheid beeldscherm

De Chinese fabrikant Realme concentreert zich voornamelijk op betaalbare toestellen met capabele hardware en kon daarom niet ontbreken in deze beste goedkope tablet koopgids. Spoiler: de Realme Pad moet het vooral van zijn mooie scherm en goede speakers hebben.

We waarderen de bouwkwaliteit van de Realme Pad, want die is goed te noemen. Net zoals veel Samsung-tablets, beschikt de Pad over een aluminium behuizing. Voor audioliefhebbers is er een 3.5mm koptelefoon ingang aanwezig.

Een 10.4 inch LCD display met een resolutie van 2000 bij 1200 pixels staart je aan wanneer je de tablet vast hebt en hoewel het een LCD display is, zijn de kleuren en contrasten verrassend goed te noemen.

Met ingebouwde modi voor onder andere weergave in het donker en een speciale weergave voor het lezen van boeken zijn er daarnaast genoeg instelmogelijkheden aanwezig om prettig te kunnen kijken naar ieder soort content.

De automatische helderheid vonden we wat minder slim, en eigenlijk vooral hinderlijk. Het past de helderheid aan wanneer je dat eigenlijk net niet wilt – bijvoorbeeld in (felle) zon. Gelukkig is de optie uit te schakelen en hopen we dat Realme deze functie softwarematig nog van een update zal voorzien.

De Realme Pad draait op Android 11 met daar overheen Realme UI, de eigen schil van de fabrikant. Fijne aan de software is dat deze vrijwel geheel standaard is zonder overbodige software (bloatware). Hij beschikt over Google Kids Space, waarin je jouw kinderen onbezorgd met de tablet kunt laten spelen. Google selecteert de content die in deze speciale omgeving terechtkomt zorgvuldig. Daarbij ben je als ouder in staat vrijwel alles te monitoren.

In de Realme Tab is een MediaTek Helio G80 processor aanwezig, welke geen hoogvlieger is als het op pure rekenkracht en performance aankomt. Het is echter een prima chipset voor social media, browsen en naar HBO Max of Netflix kijken.

Gekoppeld aan deze processor zijn twee verkrijgbare smaken werkgeheugen – namelijk 3GB en 4GB. Qua opslag heb je standaard de keuze uit 32GB, 64GB of 128GB en je kunt deze met een microSD kaart uitbreiden tot maximaal 1TB. Dat zijn een heleboel kattenplaatjes.

Over het algemeen zijn we tevreden over de soepelheid en prestaties bij de Realme Pad. Wel moet je een incidentele vertraging op de koop toenemen wanneer je veel van de tablet vraagt, iets waar we eigenlijk niet van staan te kijken in deze prijsklasse.

De Realme Pad beschikt over een 7100 mAh grote batterij. Bij regulier gebruik kan de Realme Tab zo’n anderhalve dag mee zonder hem op te hoeven laden. Het opladen van helemaal leeg tot vol in zo’n 3 uur tijd.

#4 – Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Dit vinden we goed Betaalbaar

Betaalbaar Vlotte chip

Vlotte chip 90Hz-scherm Dit vinden we minder goed Niet snel genoeg voor zware games

De betaalbare Samsung Galaxy Tab A9 Plus kan ook niet in dit lijstje met beste goedkope tablets ontbreken. Hij heeft een 11 inch-lcd-scherm met een hoge resolutie. Breid de tablet uit met een toetsenbord en je hebt een simpele laptop in handen. Hij heeft een vloeiender beeld gekregen dan zijn voorganger had. De ververssnelheid ligt namelijk op 90Hz, terwijl dat bij de Tab A8 nog op 60Hz ligt.

Onder de motorkap ligt een Snapdragon 695-chip die ervoor zorgt dat alle taken die je de tablet geeft soepel verlopen. Zware 3D-games zijn echter helaas net een stapje te ver. Daarvoor zal je een duurdere tablet moeten aanschaffen. Standaard taken zoals een serie streamen en de meeste andere spellen gaan prima.

Verder is de tablet voorzien van een 7040 mAh-accu. Daarmee kan je een poosje vooruit, maar is niet overdreven groot. Opladen gaat met 15 Watt en een lader moet je zelf verzorgen. Die zit namelijk niet in de doos. De Tab A9 Plus draait op Android 13 met Samsung’s eigen One UI-schil.

De tablet is uitgerust met op zijn minst 4GB RAM en 64GB opslagruimte die momenteel € 232,- kost, maar er is ook een duurdere variant met 8GB RAM en 128GB aan geheugen. Wil je de tablet buitenshuis gebruiken zonder verbinding te moeten maken met wifi, dan is er ook een model met 5G. Je hebt de keuze uit grafiet, zilver en blauw.

#5 – Samsung Galaxy Tab A9

Dit vinden we goed Goedkoop

Goedkoop Stereospeakers

Stereospeakers Laag gewicht Dit vinden we minder goed Niet erg snel

Door zijn scherm van 8,7 inch is de Samsung Galaxy Tab A9 één van de kleinste tablets die momenteel te verkrijgen zijn. Het beeld is helaas niet heel soepel, want pixels verversen maar 60 keer per seconde. Daardoor is deze Samsung-tablet het meest geschikt als je op zoek bent naar een simpele tablet voor op de bank.

Dat blijkt ook uit de processor die door Samsung gebruikt is. Het gaat om een MediaTek Helio G99-chip en die is niet erg snel. Wat browsen, streamen en simpele spelletjes gaan prima. Zware games kan het apparaatje echter niet aan.

De accu is niet bijster groot: 5100mAh. Toch zal je met het simpele gebruik flink wat aantal uurtjes vooruit kunnen. Als je van plan bent hier en daar de tablet als laptop in te zetten, dan is het verstandig om te kiezen voor de Tab A9 Plus. Daarvoor verkoopt Samsung een aparte hoes met toetsenbord. Bovendien is het scherm van dit reguliere model net wat te klein om fatsoenlijk op te kunnen werken.

Voor dit alles betaal je dan natuurlijk ook niet de hoofdprijs. De adviesprijs van het model ligt op 179 euro, maar is momenteel te verkrijgen voor € 169,-. Je krijgt daarvoor 4GB RAM met 64GB opslag. Ook is er een duurdere variant met 8GB RAM en 128GB geheugen. Wil je overal toegang tot internet, dan kies je voor de 5G-versie, die wat prijziger is.

#6 – Samsung Galaxy Tab A8

Dit vinden we goed Verkrijgbaar in verschillende varianten

Verkrijgbaar in verschillende varianten Groot scherm met hoge resolutie Dit vinden we minder goed Camera’s zijn niet van hoge kwaliteit

Camera’s zijn niet van hoge kwaliteit Eigen schil is aan de drukke kant

De Tab A8 is een goedkope tablet met krachtige speakers en een prettig display. Voor het beeldscherm heeft Samsung gekozen voor een 10.5 inch lcd-display met een resolutie van 1920 bij 1200 pixels. De maximale ververssnelheid is 60Hz, wat het qua soepelheid aflegt bij superieure displays met een ververssnelheid van 120Hz of hoger.

De gebruikte Unisoc Tiger T618-chipset heeft geen geweldige reputatie. Toch brengt de A8 het er prima vanaf. Multitasken, YouTuben en een film of HBO Max serie kijken doet ‘ie moeiteloos. Van het in de achtergrond open houden van (zwaardere) applicaties wordt hij minder blij. Een prima tablet voor de gebruiker die graag een beetje van alles doet, maar niet op zoek is om het uiterste uit de specificaties en prestaties van zijn of haar tablet te persen.

Samsung heeft de Galaxy Tab A8 voorzien van een 7040 mAh grote batterij. De batterijduur is gemiddeld – de Tab A8 houd het bij normaal gebruik net een dag vol. Opladen is met de bijgeleverde 15W een flinke klus: de tablet heeft ruim 4,5 uur nodig om tot 100 procent op te laden.

Er zit behoorlijk wat volume in de vier speakers en de Dolby Atmos-ondersteuning brengt net die laag verfijning in het tonenbereik aan. Wat betreft de camera, heeft Samsung de 8 megapixel-achtercamera van een vernieuwd ontwerp voorzien. De 5 megapixel-camera aan de voorkant is prima voor videogesprekken.

Er is 3GB of 4GB RAM aanwezig. Qua opslagcapaciteit heb je keuze uit drie varianten: 32GB, 64GB en 128GB. Pluspunt is de flexibiliteit van de opslag, want je stopt er een geheugenkaartje in van maximaal 1TB. Via de prijsvergelijker haal jij ‘m voor de beste prijs in huis.

#7 – Lenovo Tab M10 Plus

Dit vinden we goed Mooi en groot scherm

Mooi en groot scherm Lange accuduur

Lange accuduur Moderne software en veel updates Dit vinden we minder goed Processor had krachtiger gemogen

Processor had krachtiger gemogen Geen snellader meegeleverd

Dan de Lenovo Tab M10 Plus (3e generatie), die lekker handzaam is dankzij zijn 10,6 inch scherm met relatief dunne schermranden. De MediaTek Helio G80-chip die in de tablet te vinden is, is niet enorm snel. Het kijken van je favoriete films en series of een beetje internetten gaan daarentegen perfect.

Dat houdt de tablet overigens dankzij de flinke accu van 7700 mAh lang vol. Internetten lukt je ongeveer 14 uur lang, maar ga je een serie online bingen dan valt hij na ongeveer 10 uur uit. Opladen kan met een 20 Watt-snellader. Deze is echter niet meegeleverd en zul je dus apart nog moeten aanschaffen.

Start je de tablet voor het eerst op na aankoop, dan draait ‘ie op Android 12. Lenovo belooft echter drie jaar aan (beveiligings)updates. Dat wil zeggen dat de Tab M10 Plus (3e gen.) een Android 13 update krijgt en mogelijk ook nog Android 14. Je zit dus voorlopig nog goed met deze tablet!

Ben je van plan om af en toe eens te videobellen? Dat gaat prima met de Lenovo Tab M10 Plus (3e gen.), want zowel aan de voor- als achterkant vind je een camera. Verwacht alleen geen hoogstaande beelden, want beide camera’s hebben een resolutie van maar 8 megapixel.

Je schaft de Lenovo Tab M10 Plus (3e gen.) aan voor een prijs van € 155,90. Daarvoor krijg je een werkgeheugen van 4GB en 64GB aan opslag. Houd er rekening mee dat de tablet alleen via wifi verbinding maakt met internet. Ben je onderweg, dan heb je dus geen internet of je zult gebruik moeten maken van de hotspot van je telefoon.

#8 – Xiaomi Redmi Pad SE

Dit vinden we goed Groot scherm

Groot scherm Ververssnelheid van 90Hz

Ververssnelheid van 90Hz Stevige behuizing van aluminium Dit vinden we minder goed Geen vingerafdrukscanner

Xiaomi heeft een nieuwe betaalbare tablet uitgebracht en het is de Redmi Pad SE. Hij heeft een adviesprijs van 199 euro, maar door de behuizing doet hij toch wat luxer aan. Bovendien voelt de aluminium-behuizing stevig aan.

Vooral het scherm van de Redmi Pad SE zorgt ervoor dat we niet om het apparaat heen kunnen als we de beste goedkope tablets bespreken. Het display is 11 inch groot en daardoor erg geschikt om films en series op te kijken, en af en toe een spelletje te spelen. De resolutie is vrij gangbaar voor deze prijsklasse, maar beelden flitsen soepel over je scherm dankzij de 90Hz-ververssnelheid.

Dan de binnenkant van de Redmi Pad SE. Daar vinden we de Snapdragon 680-chip. Die is snel genoeg voor alledaagse taken en simpele spelletjes. Voor zware taken is een budgettablet zoals de Redmi Pad SE niet geschikt. Dan is het een beter idee voor een wat duurder exemplaar te gaan. Ook heeft het apparaat 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte.

De Redmi Pad SE draait uit de doos op Android 13 met daaroverheen de MIUI Pad 14-schil. Dit is software die speciaal is geoptimaliseerd voor het grotere scherm van de tablet. Tot slot beschikt het apparaat over Dolby Atmos-speakers, een 8 megapixel-camera achterop, 5 megapixel-frontcamera en 8000 mAh-batterij. Een vingerafdrukscanner ontbreekt echter.

Beste goedkope tablets: conclusie

Ook voor een subjectieve habbekrats zijn er goede Android-tablets te vinden die alles doen wat je van ze vraagt. Natuurlijk lever je onder de 200 euro in op bepaalde aspecten, zoals de prestaties en camerakwaliteit. Enkele goede redenen om een goedkope tablet te shoppen zijn:

Je wil voor weinig geld een vlotte tablet

Je kinderen gaan de tablet veel gebruiken en de kans is aanwezig dat hij kerstmis niet haalt

De tablet ga je enkel gebruiken voor browsen, social media en multimedia

Ben je geen diehard gamer of multitasker, dan voldoen de tablets in deze koopgids waarschijnlijk prima. Voor de gebruiker die net iets meer verlangt, hebben we gelukkig ook een tablet-koopgids waar we puur kijken naar kwaliteit. Daar hebben we een totaaloverzicht voor je klaarstaan van alle (populaire) merken en de beste tablets.