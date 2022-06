Beste koptelefoons met noise cancelling: de 8 allerstilste (juni 2022)

Op zoek naar de beste noise cancelling koptelefoons? Dit zijn de volgens Android Planet acht beste ruisonderdrukking koptelefoons van dit moment. Gebruik onze koptelefoon-koopgids om te ontdekken wat de beste keuze voor jou is.

Beste ruisonderdrukking koptelefoons: snel overzicht

Meest recente update: vrijdag 17 juni 15:00

De voordelen van noise cancelling

In een alsmaar drukkere wereld neemt de vraag van noise cancelling oordopjes en koptelefoons explosief toe. Dat is niet verrassend te noemen, want wetenschappers waarschuwen al jarenlang voor de gevaren van (te)veel omgevingsgeluid. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 20 procent van de Europese bevolking dagelijks blootgesteld wordt aan lawaai dat schadelijk is voor de gezondheid.

Enkele van de gezondheidsgevaren die uit dit onderzoek naar voren kwamen zijn:

❌ Slaapstoornissen

❌ Negatieve gevolgen voor hart-en bloedvatenstelsel

❌ Verstoorde stofwisseling

❌ Cognitieve functiestoornissen bij kinderen

❌ Chronische (zware) stress

Door gebruik te maken van een koptelefoon met ruisonderdrukking kun je een heel groot deel van (schadelijk) omgevingsgeluid om je heen blokkeren. Noise cancelling kan niet alleen helpen gezondheidsproblemen zoals slapeloosheid te voorkomen, maar kent ook vele andere voordelen:

✅ Kan concentratievermogen verbeteren

✅ Kan slaap(kwaliteit) verbeteren

✅ Verminderd stress

✅ Betere luisterervaring voor muziek en podcasts

✅ Makkelijker om telefoongesprekken te voeren

Beste noise cancelling draadloze koptelefoons: Top 8

Tijd om uitgebreid te kijken naar onze keuzes voor de top 8 beste noise cancelling draadloze koptelefoons die je kunt aanschaffen.

1. Sony WH-1000XM5 – koning noise cancelling

Dit vinden we goed Geweldige microfoon voor telefoon- en videogesprekken

Geweldige microfoon voor telefoon- en videogesprekken Mogelijkheden in Sony’s app, inclusief instelbare equalizer

Mogelijkheden in Sony’s app, inclusief instelbare equalizer Bluetooth 5.2 met SBC, AAC en LDAC ondersteuning

Bluetooth 5.2 met SBC, AAC en LDAC ondersteuning Kan aan meerdere apparaten tegelijk gekoppeld worden

Kan aan meerdere apparaten tegelijk gekoppeld worden Vind mijn apparaat-functionaliteit bij kwijtraken of diefstal Dit vinden we minder goed Geen IP (waterdichtheid) rating

Geen IP (waterdichtheid) rating Niet handig in te klappen

Sony WH-1000XM5 unieke features:

Multi-point connection voor gelijktijdige verbinding met meerdere apparaten

Speak-to-chat detecteert wanneer je in gesprek bent met iemand

Draagdetectie met automatische pauzeer en afspeel functie

Precise Voice Pickup technologie met windgeluid filtering

Grote verzameling slimme software-functionaliteiten voor muziek en noise cancelling

Moeten we elektronica-koning Sony nog introduceren als het over koptelefoons gaat? We vermoeden van niet, want de fabrikant laat met deze opvolger van de WH-1000XM4 opnieuw zien (ver) voor de kudde uit te lopen.

De WH-1000XM5 wijkt in die zin niet veel af van zijn voorloper. Sony staat sinds jaar en dag bekend om zijn geweldig goede ruisonderdrukking en voert bij iedere evolutie van de 1000-serie subtiele verbeteringen door.

Wat ons tijdens gebruik opviel is de kwaliteit van de microfoon. Dan hebben we het niet alleen over de verstaanbaarheid, maar vooral de manier waarop de microfoon achtergrondgeluid voor de persoon aan de andere kant weg weet te filteren. Echt heel knap gedaan.

Dankzij de 8 ingebouwde microfoons beschikt de WH-1000XM4 over 4x zoveel noise cancelling kracht ten opzichte van zijn voorganger

Bij voorgaande modellen waren we in Sony’s app nog wel eens in de weer met het aanpassen van de instellingen. Bij de WH-1000XM5 hadden we dit niet nodig. De koptelefoon past de noise cancelling voortdurend automatisch aan en stemt deze af op de omgeving waar je je in bevindt.

Je kunt daarbij snel switchen tussen noise cancelling en de ambient sound-modus door een tikje te geven tegen de linker oorschelp, al heb je deze mogelijkheid naar onze ervaring niet vaak nodig. Het verbaasd ons hoe geoptimaliseerde de software van de koptelefoon is. Hij weet vaak exact waar je je bevindt en wat je van hem verlangd, waarbij noise cancelling en/of het volume zonder vervelend te zijn automatisch voor je aangepast wordt.

Ook de geluidskwaliteit blijft verbazen. Mochten bepaalde tonen niet naar je wens zijn dan heb je deze in een handomdraai aangepast in de app. Dit doe je volledig handmatig of door middel van voorgeprogrammeerde muziekprofielen.

Batterijduur is vergelijkbaar met zijn voorganger. Sony claimt 30 uur speeltijd met noise cancelling ingeschakeld, en 40 uur zonder. Dat zou betekenen dat hij zo’n 2 uur langer meegaat dan de WH-1000XM4 koptelefoon van Sony. Opladen doe je via USB-PD. Met 3 minuten laden (!) kun je weer 3 uur vooruit.

2. Sony WH-1000XM4 – beste voor onderweg en onze keuze

Dit vinden we goed Bijna net zo goed als de WH-1000XM5 met een prettiger prijskaartje

Bijna net zo goed als de WH-1000XM5 met een prettiger prijskaartje Krachtige en aanpasbare ANC (actieve ruisonderdrukking)

Krachtige en aanpasbare ANC (actieve ruisonderdrukking) Met twee apparaten tegelijk te verbinden

Met twee apparaten tegelijk te verbinden Dynamisch geluid met veel kracht

Dynamisch geluid met veel kracht Intelligente automatische functies voor geluid en noise cancelling

Intelligente automatische functies voor geluid en noise cancelling 3.5mm audio-aansluiting aanwezig Dit vinden we minder goed Geen AptX of AptX HD ondersteuning

Geen AptX of AptX HD ondersteuning Niet waterdicht, geen IP rating

Niet waterdicht, geen IP rating Design niet echt spannend

Sony WH-1000XM4 unieke features:

Atmospheric Pressure Optimising functie

Personal Noise Cancelling Optimiser functie

Ambient sound modus

LDAC Connectiviteit voor hoge resolutie audio

Speak-to-chat detecteert wanneer je in gesprek bent met iemand

Dan het iets oudere broertje op de tweede plaats, Sony‘s WH-1000XM4.

Tot de introductie van de WH-1000XM5 was de WH-1000XM4 de koptelefoon met de beste ruisonderdrukking. Hij schittert niet alleen in noise cancelling, want ook de geluidskwaliteit en de kwaliteit van de microfoon zijn nog altijd enorm indrukwekkend te noemen. Dat komt mede door Sony’s in huis ontwikkelde LDAC techniek die ongeveer drie keer meer data dan een typische Bluetooth verbinding kan verwerken – wat zorgt voor een subliem geluid.

Door de ingebouwde Atmospheric Pressure Optimising is dit ook direct de beste noise cancelling koptelefoon voor gebruik in het vliegtuig. De koptelefoon meet de luchtdruk om de koptelefoon heen en past hier het geluid en de het niveau van ruisonderdrukking op aan.

De speak to chat-functionaliteit detecteert wanneer je met iemand een gesprek start en pauzeert muziek vervolgens automatisch voor je. Na afloop van je gesprek wordt de muziek weer gestart, waarbij je de intervaltijd (wanneer de muziek weer moet starten) in de app kunt instellen.

Voor noise cancelling wordt er gebruik gemaakt van een persoonlijke optimizer, waarbij je in de smartphone-app gegevens zoals de grootte van je hoofd en je haarlengte op kunt geven. Ook vraagt hij aan je of je een bril draagt en wil hij zelfs een foto van je oren zien voor de 360 graden audio feature.

Dat lijken gimmicks, maar zijn het zeker niet. Het volledig doorlopen van de persoonlijke set-up zorgt voor een merkbare betere audio-ervaring. Zoals bij veel Sony smartphones is ook op dit model koptelefoon een koptelefoonaansluiting aanwezig.

De batterij gaat bij ons met ruisonderdrukking ingeschakeld gemiddeld zo’n 20 uur mee. Opladen doe je via een bijgeleverde USB-C kabel en in slechts 10 minuten laden beschik je over 5 uur speeltijd.

De WH-1000XM4 is zoals je leest niet voor niets een populaire keuze binnen het Android Planet team, en nu de prijs wat (verder) aan het zakken is zijn er weinig punten van kritiek. Als we er dan toch een moeten noemen, is dat het gebrek aan een IP-rating. Waterdicht is hij daardoor niet, al moet een spatje water en een beetje zweet geen kwaad kunnen.

3. Bose 700 – beste voor video- en telefoongesprekken

Dit vinden we goed Beste keuze voor video- en telefoongesprekken

Beste keuze voor video- en telefoongesprekken Met twee apparaten tegelijk verbinden

Met twee apparaten tegelijk verbinden Intuïtieve knoppen en touch bediening

Intuïtieve knoppen en touch bediening Kristalhelder geluid Dit vinden we minder goed Bose smartphone-app

Bose 700 noise cancelling koptelefoon unieke features:

Uitgebreide touch bediening mogelijkheden via rechter oorschelp

Ook ‘hands-free’ bediening mogelijk via stemcommando’s (Amazon Alexa en Google Assistent)

De Bose 700 is in deze koopgids de beste keuze voor telefoon- en videogesprekken, en maakt gebruik van een nieuw noise cancelling systeem welke draait op Bose’s eigen NC-chip.

Dit systeem gebruikt een totaal van acht ingebouwde microfoons (6 voor noise cancelling, 2 voor jouw stemgeluid) en 10 niveaus ruisonderdrukking om je van volledige isolatie te kunnen voorzien.

De aanwezige microfoons houden dankzij de intelligente software continu rekening met het geluid om je heen. Mede hierdoor vonden we de geluidskwaliteit tijdens video- en telefoongesprekken echt indrukwekkend.

Al sta je langs een drukke hoofdweg, je merkt er zelf door de 700 op je hoofd niets van. Ook voor de ontvanger aan de andere kant van de lijn worden deze omgevingsgeluiden moeiteloos weggefilterd.

Ook het comfort en de neutrale geluidskwaliteit vinden we fijn. Dat laatste mag niet echt als een verrassing komen, daar Bose weinig slechte audioproducten aflevert.

De batterijduur is zo-zo, maar niet fantastisch. Met een beloofde 20 uur kom je 10 uur tekort op de Sony WH-1000XM5 die 30 uur mee gaat (met ANC ingeschakeld).

4. Sennheiser Momentum 3 Wireless – goede allrounder

Dit vinden we goed Opvallend goede passieve ruisonderdrukking

Opvallend goede passieve ruisonderdrukking AptX LL, aptX, en AAC ondersteuning voor de kenners en liefhebbers

AptX LL, aptX, en AAC ondersteuning voor de kenners en liefhebbers Bedieningsmogelijkheden buiten en in de Sennheiser app

Bedieningsmogelijkheden buiten en in de Sennheiser app NFC-integratie Dit vinden we minder goed Batterijduur loopt achter op competitie

Sennheiser Momentum 3 Wireless unieke features:

Auto pauzeer/afspeel functie bij af-en opzetten van de koptelefoon

Multipoint connectiviteit voor gelijktijdige verbinding met 2 apparaten

Tile tracking zodat je altijd kunt zien waar je koptelefoon is (bij verlies of diefstal)

De Sennheiser Momentum 3 Wireless draadloze koptelefoon is de grote versie van de Sennheiser Momentum True Wireless 3, de op dit moment beste draadloze oordopjes van het merk.

Het oog wil ook wat, en tijdens ons gebruik waren we gecharmeerd van de materiaalkeuze en het design – met de aluminium bogen is het een chique apparaat. Voor de kussens heeft Sennheiser memoryfoam gebruikt. Da’s handig, want de schelpen vormen zich daardoor naar je oren – extra fijn voor brildragers.

De ruisonderdrukking aan boord van de knappe Momentum 3 Wireless koptelefoon is goed. Door de memory foam oorkussens en de vorm van de oorschelpen wordt er op passieve wijze al aardig wat geluid geblokkeerd.

De actieve noise cancelling beschikt daarbij over drie modi: maximaal, een anti-wind en een anti-druk modus. Die laatste gebruik je het beste in een redelijk stille omgeving, en is een modus die ervoor zorgt dat je je niet totaal afgesloten van de buitenwereld voelt.

Ook beschikbaar is transparent hearing, voor situaties waarin je bepaalde omgevingsgeluiden wel mee wilt krijgen, bijvoorbeeld wanneer je op de fiets zit.

Zoals je van Sennheiser mag verwachten is de geluidskwaliteit met AptX LL-, aptX-, en AAC-ondersteuning goed. Wel is duidelijk dat de fabrikant zich met dit model niet richt op (audio)professionals. Met de equalizer in de smartphone-app pas je het geluidsprofiel geheel naar jouw wens en smaak aan.

De Momentum 3 Wireless blinkt nergens echt in uit, maar is daardoor direct een uitstekende allrounder die op (bijna) alle aspecten en eigenschappen goed uit de bus komt.

We schrijven bijna alle aspecten, want met noise cancelling ingeschakeld kwamen we niet verder dan 13 uur op een enkele acculading. Dat valt toch wat tegen, zeker gezien er koptelefoons in deze lijst staan die gemakkelijk 30 tot 40 uur redden.

Wel fijn is dat je de beschikking hebt over een snellaadfunctie, waardoor je in 10 minuten laden weer anderhalf uur vooruit kunt.

5. Bose QuietComfort 45 – meest comfortabel

Dit vinden we goed Met twee apparaten tegelijk verbinden

Met twee apparaten tegelijk verbinden Onderscheidende noise cancelling

Onderscheidende noise cancelling ‘Ambient aware’ modus

‘Ambient aware’ modus Draadloos en bedraad luisteren

Draadloos en bedraad luisteren Bijzonder comfortabel Dit vinden we minder goed Bass is onderbelicht

Bass is onderbelicht Geluidsprofiel soms wat vreemd

Geluidsprofiel soms wat vreemd Noise cancelling (ANC) is niet in niveaus in te stellen

Bose QuietComfort 45 unieke features:

Snel schakelen tussen Bose’s ‘Quiet modus‘ en ‘Aware modus‘

Gelijktijdig verbonden zijn met twee apparaten

De QuietComfort 45 koptelefoon is Bose op zijn best. Een kwalitatieve koptelefoon van hoogwaardige materialen met fluweelzachte oorkussens en geweldige noise cancelling.

De geluidskwaliteit is hetgeen waar de koptelefoon wat ons betreft verbleekt bij de andere keuzes in deze review. Begrijp ons niet verkeerd, slecht is het niet – maar zeker ook niet geweldig. Het zijn vooral de hoge tonen die uit de boot vallen en waardoor veel muziekgenres net niet ‘juist’ klinken.

Voordeel van die aparte sound is dat podcasts erg lekker uit de oorschelpen komen. Ben je een fervent podcast-verslinder, dan raden we de QuietComort 45 je vanwege het draagcomfort en het typische geluidsprofiel aan.

Wat betreft de noise cancelling (actief en passief) heeft Bose met dit model geen enkele moeite de ANC-toppers zoals de Sony WH-1000XM5 bij te houden. Met de speciale ‘Quiet’ en ‘Aware‘ modi kun je heel precies instellen welke geluiden gedempt moeten worden en in welke maten je bepaalde omgevingsgeluiden (zoals sirenes of claxons) door wilt laten komen.

Bose levert bij de QuietComfort 45 een opbergcase, 3.5mm-audiokabel en een USB A naar USB C oplaadkabel.

Wat betreft de batterijduur zit het absoluut goed. Met ANC ingeschakeld haalden we ruim 40 uur, waar Bose zelf vreemd genoeg wat minder opgeeft. Met de snellaadfunctie haalden we 180 minuten batterijduur in slechts 15 minuten laden.

6. Sennheiser PXC 550-II – beste keuze voor sporters

Dit vinden we goed Geweldige noise cancelling

Geweldige noise cancelling Comfortabel en stabiel (blijft goed op je hoofd zitten)

Comfortabel en stabiel (blijft goed op je hoofd zitten) Geluidskwaliteit

Geluidskwaliteit Beste keuze voor sporters

Beste keuze voor sporters Batterijduur

Batterijduur Inbegrepen audiokabel voor bedrade audiokwaliteit Dit vinden we minder goed Grote koptelefoon

Grote koptelefoon Kan wat strak aanvoelen

Sennheiser PXC 550-II unieke features:

Smart pause autopilot, de PXC 550-ii weet exact wanneer het geluid gepauzeerd moet worden

Adaptieve noise cancelling – zowel ruisonderdrukking als geluid worden continu automatisch aangepast op basis van je omgeving

We zijn aangekomen bij de tweede vermelding van de audio-koning Sennheiser in deze koopgids met de PXC 550-II draadloze koptelefoon.

Sennheiser legt eigenlijk nooit de focus op gimmicks en design, maar op de inhoudelijke kwaliteit. Dat is bij de PXC 550-II niet anders. De koptelefoon ziet er niet spannend uit en heeft wellicht niet veel (software)features, maar blinkt uit in geluidskwaliteit en noise cancelling.

Hij is licht van gewicht, een soort van opvouwbaar (zoals je hierboven ziet) en de ventilatie van de schelpen is goed voor elkaar. Tijdens het gebruik hadden we geen enkel moment het gevoel dat we klamme oren kregen – wat bij veel andere ‘over ear’ koptelefoons veel voorkomt. Het is wat ons betreft de beste noise cancelling koptelefoon voor sporters in deze koopgids.

De noise cancelling vonden we zeer effectief, al merk je dat hij het aflegt bij de top 3 van deze koopgids. Da’s ook niet zo erg gezien het scherpere prijskaartje en zijn overige kwaliteiten. Opvallend is de alsmede effectieve passieve ruisonderdrukking door de vorm en materialen van de koptelefoon.

Geluidskwaliteit is puur en goed in balans, met een Sennheiser handtekening zoals je dat van het merk mag en kan verwachten. We hadden niet het idee dat we iets aan de tonen moesten aanpassen binnen de equalizermogelijkheden, maar vonden de vooraf ingestelde profielen voor bepaalde omstandigheden en genres wel handig.

Om de headset te bedienen kun je zowel een fysieke knop als aanraakgevoelige bediening gebruiken vanaf de rechter oorschelp. Uitgebreidere instellingen zoals de equalizer zijn te vinden in de Sennheiser Smart Control-app.

Met ANC ingeschakeld red je 20 tot 21 uur batterijtijd, wat niet fantastisch te noemen is. Opladen van 0 tot 100 procent kost je zo’n 3 uur en de snellaadfunctie zorgt voor anderhalf uur speeltijd in slechts 10 minuten.

7. Yamaha YH-L700A – voor echte film- en audioliefhebbers

Dit vinden we goed Prachtige bouwkwaliteit met hoogwaardige materialen

Prachtige bouwkwaliteit met hoogwaardige materialen Design

Design Geweldig 3D-geluid, perfect voor liefhebbers van films

Geweldig 3D-geluid, perfect voor liefhebbers van films Spatial audio met ‘head tracking’ Dit vinden we minder goed Prijskaartje

Prijskaartje Koptelefoon is groot

Yamaha YH-L700A unieke features:

3D Audio (spatial audio) met ‘head tracking’ functionaliteit

Yamaha Headphone Controller smartphone app met 3D Sound Field, Surround modus, Head tracking, Listening optimizer en Noise Cancelling / Ambient Sound instelmogelijkheden

De beste keuze in deze koopgids voor echte audioliefhebbers en filmfanaten – dat is de YH-L700A draadloze noise cancelling koptelefoon van Yamaha.

Wat betreft bouwkwaliteit en gebruikte materialen is dit wel zo’n beetje het summum van draadloze koptelefoons – er zijn weinig modellen die zich op dat vlak met Yamaha kunnen meten.

Wat de Yamaha ook goed doet, is spatial audio met head tracking-functionaliteit. Spatial audio laat het lijken alsof het geluid uit verschillende richtingen op je afkomt. Boven je, naast je, van voren en van achteren.

Head tracking doet daar een schepje bovenop. Hij past de spatial audio aan op de bewegingen van je hoofd. Deze draadloze koptelefoon van Yamaha is door deze technieken, zijn exceptionele bouwkwaliteit en dito geluidskwaliteit wat ons betreft de beste noise cancelling koptelefoon voor filmliefhebbers.

Is er dan niets om over te zeuren? Jawel, dat is het prijskaartje. Voor al dat moois leg je een flinke smak geld neer – maar dan heb je ook het beste van het beste.

Opladen van de YH-L700A doe je in 2,5 uur en met ANC ingeschakeld gaat ‘ie vervolgens 34 uur lang mee. Daarmee beschik je over 4 uur meer speelplezier ten opzichte van de Sony WH-1000XM4.

8. Anker Soundcore Life Q30 – budget topper

Dit vinden we goed Beste ANC draadloze koptelefoon onder 100 euro

Beste ANC draadloze koptelefoon onder 100 euro Aanpassingsmogelijkheden voor geluid en ruisonderdrukking

Aanpassingsmogelijkheden voor geluid en ruisonderdrukking Batterijduur (60 uur!)

Batterijduur (60 uur!) Voordeligste keuze in deze koopgids

Voordeligste keuze in deze koopgids Lichtgewicht en comfortabel Dit vinden we minder goed Design

Design Bass wel heel nadrukkelijk aanwezig

Anker Soundcore Life Q30 unieke features:

Soundcore smartphone app met 22 equalizer geluidsprofielen, ieder profiel is tevens als widget op je hoofdscherm in te stellen

Speciale slaapmodus in de Soundcore-app, welke geluiden produceert om je te helpen in slaap te vallen (waaronder vogelgeluiden en regen)

We sluiten deze beste ruisonderdrukking koptelefoons lijst af met de voordeligste keuze uit het rijtje – de Anker Soundcore Life Q30 koptelefoon.

Dat het de voordeligste keuze is maakt het geen slechte koptelefoon. Sterker nog, we vinden de Soundcore Life Q30 koptelefoon een van de beste noise cancelling draadloze koptelefoons onder de 100 euro.

Natuurlijk merk je wat zaken op aan de bouwkwaliteit en gekozen materialen – Anker moet ergens wat hoeken afsnijden om ‘m tegen deze prijs aan te kunnen bieden. Het geheel voelt tijdens gebruik echter nooit breekbaar aan.

Gelukkig heeft Anker er voor gekozen niet te besparen op het binnenwerk. Zowel de geluidskwaliteit als de effectiviteit van de ANC (actieve ruisonderdrukking) waren tijdens onze tests dik in orde.

Via de beschikbare Anker smartphone-app beheer je de mate van ruisonderdrukking in 3 niveaus en op de rechter oorschelp zijn drie fysieke knoppen aanwezig. Ook in de app aanwezig is een equalizer, die we je aanraden te gebruiken om het meeste uit het geluid te halen, standaard uit de doos is de balans van het geluid wat gek.

Inbegrepen bij de koptelefoon zijn een opbergcase, een USB-A naar USB-C oplaadkabel en een 3.5mm-kabel waarmee je bedraad kunt luisteren voor een nog betere ervaring en geluidskwaliteit.

Dan de batterij(duur). De koptelefoon gaat 60 uur mee zonder ANC in te schakelen, en 44 uur met ANC. Dat is ontzettend lang en bijna 15 uur meer dan de nummer 1 in deze lijst (de Sony WH-1000XM5).

Ook de snellaadfunctie is indrukwekkend, met 5 minuten laden beschik je opnieuw over 4 uur batterij. Batterij helemaal leeg? Geen probleem, want Anker levert er standaard een kabel bij zodat je zonder sap gewoon verder kunt luisteren.

Draadloze oordopjes met noise cancelling

Mocht je nog twijfelen tussen een koptelefoon en oordopjes, check dan vooral ook onze onderstaande draadloze oordopjes koopgidsen.

Experts in draadloze koptelefoons

Onze redactie test voortdurend allerlei draadloze koptelefoons, draadloze oordopjes en andere wearables. We houden de koptelefoon-markt en alle ontwikkelingen daarin nauwlettend in de gaten zodat we je van de laatste nieuwtjes kunnen voorzien.

We hebben toegang tot veel verschillende modellen draadloze koptelefoons, waardoor we ze uitgebreid kunnen testen en (nog belangrijker) met elkaar kunnen vergelijken. We ontdekken zo al snel waar een koptelefoon in uitblinkt en wat beter had gekund.

Al onze conclusies en bevindingen verwerken we in koopgidsen zoals deze, zodat jij niet zelf op onderzoek uit hoeft te gaan en wij je kunnen helpen met je keuze. Naast de mening van onze redactie kunnen lezers ook gebruikersreviews achterlaten op onze website. We vinden het belangrijk dat je niet alleen onze stem hoort, maar ook die van onze (vaste) bezoekers.

Voor wie is deze koptelefoon koopgids?

We hebben deze koopgids samengesteld voor diegene die op zoek zijn naar een draadloze koptelefoon met de (aller)beste noise cancelling. Wanneer je op zoek gaat naar een nieuwe draadloze koptelefoon, is het makkelijk verdwaald te raken in de beschikbare modellen en informatie.

We hebben de best beschikbare noise cancelling koptelefoons uitgebreid voor je getest en met elkaar vergeleken, zodat jij in een oogopslag direct weet welke koptelefoons de beste koop en waar voor je geld zijn. Vragen? Laat ze hieronder achter in een reactie op dit artikel – onze redactie helpt je graag verder.

Beste noise cancelling koptelefoon koopgids: conclusie

Welke ruisonderdrukking koptelefoon voor jou het beste is, is onder de streep een persoonlijke en individuele keuze. Ben je veel op reis, dan past de Sony WH-1000XM4 waarschijnlijk het beste bij je.

Kijk je veel film of serie en wil je helemaal opgaan in hetgeen wat je ziet, dan is de Yamaha YH-L700A je maatje. Voor de langste batterijduur kies je Ankers’ Soundcore Life Q30 en wil je simpelweg de allerbeste actieve noise cancelling dan kom je uit bij de broertjes Sony WH-1000XM5 en de iets goedkopere Sony WH-1000XM4.

Veelgestelde vragen over noise cancelling draadloze koptelefoons

Onderstaande vragen en antwoorden over noise cancelling draadloze koptelefoons is een greep uit de meest gestelde vragen die onze redactie voorbij ziet komen.